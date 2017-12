R. Šimašius nedalyvaus Liberalų sąjūdžio pirmininko rinkimuose

Jo poziciją BNS perdavė atstovas spaudai Vilniaus savivaldybėje Aleksandras Zubriakovas, su pačiu R. Šimašiumi BNS nepavyko susisiekti.

Apie savo apsisprendimą R. Šimašius partijos kolegas informavo laišku. R. Šimašius nurodo, jog partijos vairą perėmė „sunkiausiu partijai metu“, taip pat skyrė daug laiko partijai po korupcijos skandalo, kad ji pasiektų „geriausią istoriškai pasirodymą“ Seimo rinkimuose. Laiške jis pažymi, jog nori šiuo metu koncentruotis į darbą Vilniuje, taip pat išsako kritikos partijai dėl stokojamos drąsos ginant liberalias idėjas.

„Man atrodo, kad liberalams ateina nelengvi laikai. Ne dėl to, kad kažkas kažkuo kaltins, ne dėl to, kad vilksis buvusių bendražygių praeities klaidų šleifas. Dėl to, kad liberalai šiuo metu turi per mažai drąsos būti liberalais, per mažai atsakomybės kantriai, susitelkus ir nesiblaškant dirbti. Dėl to, kad per daug skaldomės ir daliname, per daug pavydžiai žiūrime į sėkmingus, pernelyg pateisiname tinginius ir bailius, per smarkiai sureikšminame autoritetus“, – rašo R. Šimašius.

„Linkiu mums išsirinkti pirmininką, kuriam laisvės idėja yra svarbiau, nei noras patikti, kuriam nesudrebės ranka ar balsas, kai teks atsistoti prieš laisvės suvaržymų pasigedusią daugumą, kuriam bendras tikslas yra svarbiau, nei asmeninės nuoskaudos, o susitelkimas ir konstruktyvumas yra ne tik žodis, bet ir kasdienė praktika“, – teigia buvęs liberalų pirmininkas.