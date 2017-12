Seimas pritarė išvadoms dėl A. Skardžiaus, nuskambėjo siūlymas dėl apkaltos

Seimas pritarė Antikorupcijos komisijos parlamentinio tyrimo išvadoms dėl Artūro Skardžiaus. Už tai balsavo 73 parlamento nariai, bet opozicinė konservatorių frakcija balsavime nedalyvavo – jų nuomone, priimtos išvados yra per silpnos. Liberalų politikas Eugenijus Gentvilas pasiūlė rengti apkalta. Apie tai kalbėjo ir Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius.

Už Seimo Antikorupcijos komisijos išvadas balsavo 73 parlamentarai iš 79 užsiregistravusių. 5 politikai susilaikė, 1 parlamentaras balsavo prieš.



Salėje sėdėjo ir keliolika konservatorių, kurie ištraukė balsavimo korteles. Jų lyderis Gabrielius Lansbergis paaiškino, kad išvados opozicijos nuomone yra per silpnos – tyrimo medžiaga rodo A. Skardžiaus finansinius ryšius su energetika ir abejonių keliančią veiklą, tačiau išvadose tai neatsispindi.



Konservatoriai siūlė tęsti parlamentinį tyrimą, bet tam nebuvo pritarta.



„Komisija konstatavo labai rimtus faktus. Kodėl yra tokios išvados – reiktų klausti Antikorupcijos komisijos“, – po balsavimo kalbėjo premjeras Saulius Skvernelis. Jis pabrėžė, kad priėmus išvadas, gali sekti ir kitos teisinės procedūras.



„Nesusipykime dėl Skardžiaus, – po balsavimo sakė liberalas Eugenijus Gentvilas. Jis užsiminė, kad parlamentinio tyrimo medžiaga leidžia imtis tolimesnių procedūrų. – Aš manau, kad šiuo atveju apkaltos procedūra yra galima.“



Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius pabrėžė, kad parlamentinio tyrimo metu pavyko įrodyti, jog praėjusią kadenciją A. Skardžius naudojosi Seimo nario mandatu savo asmeniniams tikslams. Komisijos vadovas teigė, kad tai parodė ir Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ekspertų nuomonė



„Mums tereikia įrodyti, kad parlamentaro mandatu jis naudojasi savo reikmėms ir šioje kadencijoje, – kalbėjo V. Gailius. Jis teigė, kad bendromis pastangomis Seimas gali to pasiekti. – Mes turime galimybę pradėti apkaltos procesą.“



A. Skardžius teigė neturįs verslo



Pats A. Skardžius iš Seimo tribūnos sakė, kad šitas procesas yra politinis terorizmas. Politikas teigė, kad prieš jį naudojamas „psichologinis spaudimas“. Tai esą daro Lietuvos valstybės institucijos ir oponentai.



„Visos pažymos yra suklastotos. Ir STT, ir VSD, visos“, – kalbėjo A. Skardžius.



Jis tikino, kad valstybės institucijų pateikta informacija yra suklastota. Esą tai buvo padaryta dėl jo veiklos energetikos politikos srityje.



Abejonių dėl skaidrumo sukėlęs Seimo narys tikino, kad jo šeima jau penkerius metus neturi verslo.



15min tyrimas parodė, kad nuo 2015 metų iki šiol A.Skardžiaus žmona valdo 20 proc. Baltarusijos energetikos bendrovės „Investenergostroi“ akcijų.



Be to, Skardžiai nuomoja savo žemės sklypą vėjo jėgainėms. Už tai gauna apie 24 tūkst. eurų per metus.



Kęstutis Mažeika: „Atrodysim kaip kvailiai“



Antradienį Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija (LSDDF) paskelbė, kad ruošiasi Artūrą Skardžių perkelti iš Ekonomikos į Aplinkos komitetą. Seimo darbotvarkėje šis klausimas nebuvo numatytas, bet parlamentarai pritarė jo svarstymui rytiniame posėdyje.



Šis klausimas sukėlė audringų diskusijų. Būtent Aplinkos komitetas kuruoja klausimus dėl atsinaujinančių išteklių energetikos, vėjo jėgainių statybos Baltijos jūroje ir panašius klausimus. O parlamentinis tyrimas parodė, kad su šia energetikos rūšimi finansiškai susijęs A. Skardžius.



Tokį sprendimą palaikė politikas Remigijus Žemaitaitis. Jis pabrėžė, kad Aplinkos komitetas išskirtinai užsiima atsinaujinančios energetikos sritimi, o būtent A. Skardžius yra „šitos srities ekspertas“, todėl turėtų ką veikti.

BNS nuotr.



Seimo Aplinkos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika griežtai pasisakė prieš tokį pasiūlymą. Jis pabrėžė, kad pats stebėjo parlamentinį tyrimą ir puikiai žino, kad abejonės dėl A. Skardžiaus skaidrumo yra susijusios būtent su atsinaujinančia energetika.



„Mes turėtume priimti atitinkamą sprendimą, kad neatrodytume kaip mažų mažiausiai kvailiai visuomenės akyse, – iš Seimo tribūnos kalbėjo K. Mažeika. – Visuomenė yra susidariusi atitinkamą nuomonę ir mes atrodysime labai kvailai.“

Į jo pasisakymą audringai sureagavo A. Skardžius. Jis kelis kartus bandė pasisakyti, bet negavo žodžio.



Kai Aplinkos komiteto pirmininkas K. Mažeika grįžo iš Seimo tribūnos į savo vietą salėje, jį apsupo LVŽS partijos nariai ir LSDDF nariai, tarp jų ir A. Skardžius. Ką jie kalbėjo, nebuvo galima girdėti.



Iškart po to kalbėjo konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis. Jis sakėsi esąs maloniai nustebintas tokios K. Mažeikos pozicijos, nes ir opozicija laikosi tokios pačios nuomonės.



„Siūlome klausimo svarstymą atidėti iki kito posėdžio“, – siūlė G. Lansbergis.



Šiam pasiūlymui buvo pritarta, tad sprendimas kol kas nėra priimtas.



Įmonę kredituoja „Gazprom“ bankas



15min žurnalistinis tyrimas ir Seimo Antikorupcijos komisijos atliktas parlamentinis tyrimas parodė, kad A. Skardžius yra finansiškai susijęs su energetikos įmonėmis, be to, parlamente teikė pasiūlymus, sudariusius prielaidas energetikams pasipelnyti valstybės sąskaita.



Svarbiausi epizodai, kuriuos atskleidė šie tyrimai:



1) STT ekspertai viešai pareiškė, kad A.Skardžiaus teikė pasiūlymus dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, kurie sudarė sąlygas verslo grupėms pelnytis iš valstybės. Kaip tik tada tokiu verslu – saulės jėgainių iki 30 kW vystymu – bandė užsiimti A. Skardžiaus sūnus, žmona ir giminaičiai.



2) Skardžių šeima turi energetikos įmonę Baltarusijoje, kuri gauna Baltarusijos valstybės skatinimą. Jų bendrovės projektą finansuoja Rusijos dujų koncerno „Gazprom“ bankas „Belgazprombak“. Pagal liudininkų parodymus galima suprasti, kad pono Skardžiaus žmona davė sutikimą skolintis iš šio banko. Skardžių verslo partneris yra buvęs Baltarusijos valstybinio energetikos koncerno „Belenergo“ vadovas Sergejus Belyj.



3) A. Skardžius brangiai nuomoja savo žemės sklypą Šilutės rajone su vėjo energetika susijusioms įmonėms. Jo žemę subnuomoja Norvegijos investiciniam fondui „Vardar Eurus“ priklausanti įmonė „Naujoji energija“. Kita to paties norvegų fondo valdoma įmonė siekia statyti vėjo jėgaines Baltijos jūroje, o A. Skardžius atvirai gynė įstatymo nuostatas, naudingas jo žemės subnuomininkams.



4) Skardžiai iš Rusijos verslininkų gavo beveik milijoną litų už nuostolingą įmonę Alytaus rajono Daugų kaime. Rusai nusipirko poilsiavietę ant Didžiulio ežero kranto, sumokėjo kelis milijonus, tačiau vėliau su tuo verslu nieko nebedarė. Jų verslo partnerio Jono Jakučionio sūnus Tomas Jakučionis buvo žvalgybos pareigūnas, dirbęs energetikos srityje, o po 15min tyrimo neteko darbo.



Praėjusią savaitę A. Skardžius pats pasitraukė iš Seimo Energetikos komisijos, kurioje užėmė pirmininko pavaduotojo pareigas.



Antradienį LSDDF paskelbė, kad A. Skardžius gali būti perkeliamas iš Ekonomikos į Aplinkos komitetą.