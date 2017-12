Pilkajam e. sveikatos kardinolui sekėsi ne tik laimėti viešuosius pirkimus: turi saugią užuovėją

Pilkajam e. sveikatos kardinolu vadinamam Žilvinui Padaigai sėkmės galima nebent pavydi. Buvusio sveikatos apsaugos ministro įmonė nemenkai uždirbo iš sistemos, kurią jis pats sukūrė, diegimo. Nepaisant to, saugią užuovėją Lietuvos sveikatos mokslų universitete rado ne tik Ž. Padaiga, bet ir jo įmonės vadovė Eglė Vaižgėlienė.

Įmonė įdarbino ministerijos vadovus



Seimo Antikorupcijos komisija nutarė, kad visi trys 2000-aisiais sumanytos elektroninės sveikatos sistemos projekto etapai buvo įgyvendinti netinkamai – sistema iki šiol nepasiekė tikslų ir neteikia kokybiškų paslaugų.



Anot komisijos, dešimtis milijonų eurų kainavęs projektas leido nemenkai uždirbti sistemos kūrėjams.



Ir kuo gi čia dėtas Ž. Padaiga? Pasak Antikorupcijos komisijos vadovo Vitalijaus Gailiaus, buvę Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnai, pradedant „darbiečių“ deleguotu ministru Ž. Padaiga (2004–2006 metais buvo ministras ir 2004-2008 metais – Seimo narys), sukūrė tokią sistemą, kuri galbūt leido pelnytis tiems patiems asmenims.



Įvykių chronologija paprasta. 2005 metais Ž. Padaigai einant sveikatos apsaugos ministro pareigas ministerijos sekretoriumi tampa Saulius Janonis, apie kurio dalyvavimą e. sveikatos sistemoje DELFI jau rašė. Būtent S. Janonis ėmėsi kuruoti nacionalinį e. sveikatos projektą.



O štai 2006 metais ministerijos sekretoriumi paskiriamas Haroldas Baubinas, prieš tai buvęs S. Janonio pavaduotoju Valstybinėje ligonių kasoje. Šis tarnautojas tapo projekto „E. sveikatos paslaugos“ vadovu. Tais pačiais metais pristatomas e. sveikatos paslaugų projektas ir jo strategija iki 2015 metų.



Ir galiausiai 2007 metais įsteigiama UAB „E-sveikata“, kurios vadovu tampa S. Janonis. Gerai įsidėmėkite šią įmonę, nes būtent aplink ją ir sukosi buvę Sveikatos apsaugos ministerijos vadovai. Ir būtent šiai įmonei pavyko įsisavinti nemenkus pinigus už e. sveikatos sistemos diegimą ir tobulinimą.



Jau išsiaiškinome, kad pirmasis šios įmonės vadovas buvo S. Janonis. 2009 metais, Registrų centro duomenimis, jį pakeičia Sveikatos apsaugos sistemoje darbo netekęs H. Baubinas. Jis įmonės vadovo pareigas ėjo trumpai. 2010 m. prie įmonės vairo jau stojo Artūras Aniulis. O 2013 metais įmonei vadovauti paskirta Eglė Vaižgėlienė. Prie šios pavardės dar tikrai sugrįšime.



Galiausiai liko vienas akcininkas



Dabar aptarkime, kaip keitėsi įmonės akcininkai ir pavadinimas. 2007 metais įkūrus įmonę be S. Janonio, Registrų centro duomenimis, buvo dar 3 akcininkai: Darius Puskunigis, Arūnas Olšauskas ir Nerijus Navickas.



2009 metais iš buvusių keturių akcininkų – 3 nauji. S. Padaigai kompaniją palaiko buvęs ministras Ž. Padaiga, buvęs ministerijos IT specialistas ir projekto „E. sveikatos paslaugos“ įgyvendinimo vadovas Evaldas Dobravolskas ir Remigijus Kaunietis.



Po metų ir vėl fiksuojamas akcininkų pasikeitimas. 2010 m. įmonės akcijas dalijosi šie trys asmenys: S. Janonis, Ž. Padaiga ir buvęs ministerijos sekretorius H. Baubinas. O štai nuo 2011 metų pabaigos iki dabar įmonė teturi vienintelį akcininką – Ž. Padaigą.



Kitas įdomus faktas – 2007 metais įkurta UAB „E-sveikata“ pakeičia pavadinimą ir tampa UAB „Diavera“.



Įmonės akcininkas ir vadovė dirba universitete



Kaip išsiaiškino DELFI, buvęs Darbo partijos pirmininko pavaduotojas Ž. Padaiga šiandien neapsiriboja tik savo įmonės reikalais. Jis sukasi ne tik versle, bet tuo pačiu dirba Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Ten eina Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekano pareigas.



Įdomu tai, kad universitete kompaniją jam palaiko ir UAB „Diavera“ vadovė E. Vaižgėlienė. Ji šioje aukštojoje mokykloje eina Studijų centro vadovės pareigas.



Be to, DELFI išsiaiškino, kad E. Vaižgėlienė ir Ž. Padaiga – ne tik kolegos. Pasirodo, Ž. Padaiga 2008 metais buvo E. Vaižgėlienės magistro diplominio darbo mokslinis vadovas. E. Vaižgėlienės darbo tema – „Gydytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistema ir jos vertinimas Lietuvoje“.



Su E. Vaižgėliene ir Ž. Padaiga DELFI susisiekti nepavyko nei universiteto nurodytais, nei įmonės kontaktais.



Į DELFI klausimus apie savo darbuotojus kol kas neatsakė ir universiteto vadovybė.



Tarp garsiosios įmonės klientų – ir ministerija



Internete skelbiamais duomenimis, UAB „Diavera“ šiuo metu dirba 3 darbuotojai. Registrų centro įmonės pateiktoje Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodoma, kad įmonės grynasis pelnas 2016 metais siekė 13331 Eur. O štai ankstesniais ataskaitiniais metais jis buvo didesnis – 33816 Eur. Įmonės kapitalas ir 2015, ir 2016 metais nepakitęs – 2896 Eur.



Pažvelgus į Freedata.lt duomenis, matyti, kad vienas didžiausių UAB „E-sveikatos“ klientų buvo Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldus Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Centras, Freedata.lt duomenimis, su šia įmone pasirašė net šešias sutartis.

Asociatyvinė BNS nuotr.

Viešasis pirkimas, kuris įmonei atnešė didžiausią naudą, įvyko, 2011 metais. Tokiu būdu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras iš UAB „E-sveikata“ nupirko paslaugą, kurios vertė – 335 379,98 Eur. Pirkimo pavadinimas – „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų poreikio, apimties, išteklių ir prieinamumo tyrimo 10 savivaldybių atlikimo pirkimas“.



Kitų centro paskelbtų ir UAB „E-sveikata“ laimėtų pirkimų sumos taip pat nėra menkos: 246 149,21 Eur, 115 645,27 Eur, 81 093,61 Eur, 70 088,04 ir t.t.



Taip pat UAB „E-sveikata“ 2011 metais yra laimėjusi ir Sveikatos apsaugos ministerijos skelbtą viešųjų pirkimų konkursą, kurio vertė – 25 932,58 Eur. Pirkimo pavadinimas – „Analizės, kaip panaudotos vaistams ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimui skiriamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos, atlikimas“.



Be to, UAB „E-sveikata“ yra laimėjusi ir Higienos instituto bei VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninės viešųjų pirkimų konkursų.



Freedata.lt nurodo du įmonės „Diavera“ laimėtus viešųjų pirkimų konkursus esant ūkio subjektų grupėje. 2010 metais Gydytojų sąjunga pirko medicininio mokymo paslaugas. Taip UAB „Diavera“ ir UAB „Žmogaus studijų centras“ pasidalijo 2542006,49 Eur.



2011 metais Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras iš UAB „Diavera“ ir UAB „Tarptautinė skubiosios medicinos akademija“ įsigijo Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugas bei su jomis susijusias konsultacines paslaugas, kurių vertė – 430 085,73 Eur.



Žiniasklaida skelbė, kad Ž. Padaiga turi planų Vidurio Azijos šalyse kurti panašią e. sveikatos sistemą, kuri įdiegta Lietuvoje. Tačiau ar tai tiesa, DELFI išsiaiškinti negalėjo, nes susisiekti su Ž. Padaiga nepavyko.



VPT pradėjo tyrimus



Kad su e. sveikatos sistemos diegimu ir tobulinimu ne viskas gerai, galima spręsti iš Viešųjų pirkimų tarnybos tyrimų išvadų. Kaip DELFI informavo VPT atstovė Sigita Arlauskienė, Tarnyba šiais metais atliko „Respublikinės Panevėžio ligoninės informacinės sistemos – ESIS (elektroninės sveikatos istorijos sistema) palaikymo, priežiūros ir tobulinimo paslaugų pirkimas“ vertinimą.



Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbtas 2017 m. vasario 17 d. Nustatyti tokie pažeidimai: neparinktas tinkamas Pirkimo būdas, nepagrįsti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams ir jų siūlomiems specialistams, netinkama Sutarties kainodara. Tarnyba rekomendavo nutraukti 2017-04-20 su UAB „Varutis“ pasirašytą Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.



Anot VPT atstovės, šiuo metu atliekamas dviejų Registrų centro sudarytų sutarčių vykdymo vertinimas: „E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) IS sukūrimo ir įdiegimo paslaugos (Tiekėjas ūkio subjektų grupės – NORTAL UAB, „Nortal“ AS), sutartis 2013 m. spalio 1 d. ir posistemės E. receptas IS sukūrimo ir įdiegimo paslaugos (Tiekėjas UAB „Algoritmų sistemos“), sutartis 2014 m. sausio 31 d.“



Tarnyba taip pat atlieka Valstybinės ligonių kasos vykdomo atviro konkurso „Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA plėtros ir priežiūros paslaugų pirkimas“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2016-12-16) vertinimą. Perkančiosios organizacijos sprendimu, pirkimo nugalėtojas jau išrinktas, tačiau sutarties sudarymo procedūra sustabdyta, kol Tarnyba nepateiks perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų ir sprendimų, susijusių su pirkimu, įvertinimo.