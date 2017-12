Kalėdų belaukiant: ką šiais metais dėsime ant švenčių stalo?

Nors svarbiausius šventinius apsipirkimus lietuviai įprastai planuoja iki Kalėdų likus savaitei ar dviem, tačiau apie tai, ką padėti ant šventinio stalo, imama galvoti jau dabar. Prekybos tinko „Iki“ užsakymu atlikta visuomenės nuomonės apklausa atskleidžia, kad lietuviai šiemet per šventes nelaužys tradicijų ir būtinai pasirūpins įprastais Kalėdų stalo gardumynais. Vis tik prekybininkai pažymi, kad naujovių per šventes lietuviai taip pat jau nesibaimina ir noriai išbando skirtingus ar mažiau įprastus patiekalus, teigiama pranešime žiniasklaidai.

Iš atliktos apklausos rezultatų paaiškėjo, kad labiausiai savo švenčių lietuviai neįsivaizduoja be tradicinio jų akcento – kūčiukų. 28 proc. apklausoje dalyvavusių gyventojų nurodė, kad būtent kūčiukai jų šeimoje yra populiariausias Kūčių ir Kalėdų stalo patiekalas. Antroje vietoje liko silkė, kurią kas ketvirtas apklausos dalyvis įvardijo kaip patį svarbiausią šventinių vaišių patiekalą. Nuo silkės nedaug atsiliko ir paukštiena, be kurios per didžiąsias metų šventės neapsieina 21 proc. lietuvių.

Toliau populiariausių šventinių produktų sąraše rikiuojasi šviežia žuvis, mandarinai ir aguonos. Iš viso šiuos produktus svarbiausiais nurodė ketvirtadalis lietuvių.

Anot prekybos tinklo „Iki“ viešųjų ryšių vadovės Bertos Čaikauskaitės, šių produktų populiarumą patvirtina ir prieš šventes ženkliai išaugantys jų pardavimai.

„Kūčiukai lietuviams neabejotinai yra išskirtinę reikšmę turintis šventinio stalo atributas, tapęs neatsiejama švenčių dalimi. Dėl to prieš šventes šis skanėstas yra labai paklausus pirkinys. Dažnai gyventojai renkasi išbandyti keletą skirtingų kūčiukų rūšių, ieško labiausiai jiems patinkančio gaminio. Nenuostabu, kad šio produkto pardavimai prieš šventes šokteli maždaug 80 proc.“, – sako B. Čaikauskaitė.

Daug aktyviau, prekybos tinklo atstovės teigimu, gyventojai prieš šventes perka ir kitus apklausoje gyventojų paminėtus produktus. Štai aguonų pardavimai, lyginant su kitais mėnesiais, gruodį išauga maždaug 7 kartus, mandarinų – 4. Silkės nuperkama maždaug perpus daugiau nei įprastai.

„Nors populiariausi šventiniai produktai rodo lietuvius esant ištikimus šventinio stalo tradicijoms, tačiau pastebime, kad vis dažniau šalies gyventojai stengiasi išbandyti ir naujus skonius, nustebinti save bei artimuosius, todėl šventėms renkasi ir mažiau kasdienius produktus – įvairias užtepėles, duoneles, sūrius, egzotiškus prieskonius ar pagardus. Kadangi daugelio lietuvių švenčių stalas būna išties gausus, šiandien ant jo dažnai užtenka vietos ir tradicijoms, ir gurmaniškiems atradimams“, – pažymi B. Čaikauskaitė.

Prekybos tinklo atstovė taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad norėdami pasimėgauti įvairesniu maistu ir išbandyti daugiau receptų lietuviai prieš šventes dažnai perka gausiau skirtingų produktų, bet mažesniais kiekiais. Pavyzdžiui, vietoje visos anties į pirkinių krepšelį dedamos tik jos šlauneles, tačiau kartu įsigyjama ir kitokios mėsos ar žuvies, kitų produktų.

Atliktos apklausos duomenimis, didžioji dalis šalies gyventojų šiemet šventinio stalo skanumynams ketina išleisti 70-100 eurų. Tiek pinigų švenčių stalui skirsiantys teigė ketvirtadalis lietuvių. Dar 16 proc. šalies gyventojų šventinėms vaišėms ketina išleisti daugiau nei 100 eurų.

17 proc. lietuvių šventinėms vaišėms planuoja išleisti iki 30 eurų, 23 proc. – nuo 30 iki 50 eurų, o 18 proc. – nuo 50 iki 70 eurų.

Visuomenės nuomonės tyrimą prekybos tinklo „Iki“ užsakymu šių metų lapkričio mėnesį atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“. Tyrimo metu apklausta 1000 visos Lietuvos gyventojų, kurių amžius nuo 18 iki 74 metų.