Kaip du kartus sumokėti už tą patį lėkščių atnešimą pacientams?

Ne viena Lietuvos įkalinimo įstaiga pirkdama maistą nuteistiesiems šmugeliuodavo atskirai mokėdama už nesuvalgyto maisto išmetimą. Mažeikių ligoninė sugalvojo dar gudriau. Iš tos pačios įmonės ji pagal vieną sutartį pirko ligonių maitinimą, pagal kitą – indų atnešimą, išnešimą ir suplovimą. Ligoninės vadovas giriasi, kad šitaip esą buvo sutaupyta, nors iš tiesų greičiau jau dukart mokėta už tą patį.

Ligonių maitintojo Mažeikių ligoninė pradėjo ieškoti 2014 m. spalį. Tuomet paskelbtas dietinio ligonių maitinimo konkursas, kurio sąlygose buvo aiškiai apibrėžta, kad į vieno paciento vienos paros maitinimo kainą turi būti įskaičiuotos visos su ligonių maitinimu susijusios paslaugos teikėjo išlaidos: maisto produktų, maisto pagaminimo, jo išdavimo ir kitos ūkinės išlaidos.



Taip pat techninėje specifikacijoje nurodyta, kad pagamintas porcijuotas maistas išduodamas ligoninės skyrių darbuotojams, kurie išdalina maistą ligoniams.



Konkurso dalyvių prašyta pateikti pasiūlymo kainą iškart trejiems metams.



Mažeikių ligoninės pacientus maitinti panoro penkios įmonės. Konkurse dalyvavo įmonės „Niklita“, „Dussmann Service“, tarpusavyje varžėsi per akcininkus ir steigėjus susijusios „Pontem“ ir „Kretingos maistas“. Taip pat dalyvavo įmonė „Sotega“. Būtent ji pasisiūlė trejus metus ligonius maitinti už mažiausią kainą – 456 tūkst. eurų. Tačiau pirkimą vykdžiusi komisija nutarė, kad šis pasiūlymas neatitinka reikalavimų ir jį eliminavo.



Taigi konkursą laimėjo kitas iš eilės mažiausią kainą siūlęs tiekėjas – viešoji įstaiga „Kretingos maistas“. Ji už ligonių maitinimą trejus metus prašė mokėti beveik 513 tūkst. eurų. Kitos įmonės siūlė bent 100 tūkst. eurų didesnes kainas. „Dussmann Service” ligonius trejus metus maitinti siūlėsi už 651 tūkst .eurų, „Pontem“ – už 671 tūkst. eurų, o „Niklita“ net už 749 tūkst. eurų.



Sutartį su „Kretingos maistu“ Mažeikių ligoninė pasirašė 2015-ųjų sausio 2 dieną. Iš pirmo žvilgsnio viskas skaidru ir puiku – ligoninė pacientų maitinimą nusipirko už daug mažesnę kainą, nei siūlė kiti tiekėjai. Tačiau labai greitai „Kretingos maistas“ su Mažeikių ligonine sudarė dar vieną sandorį. Ir šįkart – be jokio konkurso.



Atskirai nusipirko indų sunešiojimą ir išplovimą



Vasario pabaigoje Mažeikių ligoninė įvykdė mažos vertės pirkimą apklausos būdu ir įsigijo Aptarnavimo paslaugas ligoninės pacientų maitinimo metu. Pagal šią sutartį Mažeikių ligoninė „Kretingos maistui“ per trejus metus įsipareigojo sumokėti 147 tūkst. eurų.



Numatyta, kad mokama bus už tai, kad „Kretingos maistas“ teiks maisto išdalinimo ligoninės pacientams palatose, nešvarių/panaudotų indų bei įrankių surinkimo iš ligoninės pacientų palatų ir jų pristatymo į indų plovimo patalpą; nešvarių/panaudotų indų plovimo, sausinimo ir sandėliavimo paslaugas. Taip pat sutartyje numatyti konfidencialumo įsipareigojimai ir uždrausta šalims tretiesiems asmenims atskleisti bet kokią su šia sutartimi susijusią informaciją.



Dar daugiau, nors sutartyje aiškiai parašyta, kad maistas pacientams bus tiekiamas tiesiai į palatas, pats šią sutartį pasirašęs Mažeikių ligoninės direktorius Albinas Lidžius 15min pripažįsta, kad iki šiol maistą į palatas atneša ne „Kretingos maisto“ darbuotojos, o ligoninės slaugytojos.



A. Lidžius aiškina, kad kitaip ir būti negalėtų, nes pašaliniams asmenims į palatas įžengti draudžiama.



„Palatose jau mūsų darbuotojai dalina, nes pateikti į palatą pašaliniams draudžiama. Į palatas išdalintas porcijas pateikiame mes, nes į palatas mes neįleidžiame, tik iki skyriaus“, – dėstė jis.





Asociatyvinė BNS nuotr.

Nemokėjo išdalinti porcijų?



Ieškant pacientams maistą ruošiančios įmonės Mažeikių ligoninė buvo aiškiai nurodžiusi, kad maistas turi būti atnešamas į ligoninės skyrius ir turi būti padalintas porcijomis, tai už ką tuomet Mažeikių ligoninė „Kretingos maistui“ prie beveik 513 tūkst. eurų primoka dar 147 tūkst. eurų?



Trylika metų Mažeikių ligoninei vadovaujančiam A. Lidžiui tai paaiškinti paprasta. Jis tikino, kad taip ligoninė sutaupė.



„Labai paprasta paaiškinti – tai paprastas ekonominis naudingumas, nes kitaip reikėjo papildomus etatus įvesti ir mes būtume patys vežę maistą ir dalinę, tai būtų kainavę apie 7 tūkst. eurų, o „Kretingos maistui“ mes mokame 3,6 tūkst. eurų per mėnesį. Mes pirkome tik gaminimą maisto, o dalinti norėjome patys, bet kilo problemų dėl porcijavimo, neatitiko kiekiai ir per mėnesį pamatėme, kad tam reikia papildomai žmonių priimti, tai per mėnesį nusprendėme dar tokią paslaugą nusipirkti“, – aiškino jis.



Pasak direktoriaus, iki aptarnavimo paslaugos įsigijimo „Kretingos maistas“ maistą tiekė visam skyriui, o slaugytojos jį dalindavo porcijomis ir teikė ligoniams.



„Tada išeidavo, kad vienam daugiau duoda, kitam – mažiau, tai kilo problemų. Antra, mums reikėdavo kiekvienam skyriuje turėti po žmogų atskirai. Tai 6978 eurus būtų kainavę, tai dvigubai daugiau negu, kad mums nupirkus tą paslaugą“, – tikino Mažeikių ligoninės vadovas.



Jis pripažino, kad kitų įmonių maistui samdyti nė nebuvo ieškoma. Iškart kreiptasi į ligonių maitinimo konkursą laimėjusį „Kretingos maistą“.



„Dabar mes maistą gauname į skyrius, jį porcijuoja ir kita kompanija kokia nors būtų nelogiška. Vieni gamina, kiti veža, tai kas čia būtų?“ – klausė ligoninės vadovas.



Taip pat jis tikino, kad 147 tūkst. eurų už maisto išdalijimą per trejus metus tikrai nėra sumokama. Esą per mėnesį už tai mokami 3,6 tūkst. eurų ir ne daugiau, taigi per trejus metus esą išeina 129 tūkst. eurų. „Jūs ten gal ir PVM sudėjot viską, aš nežinau“, – stebėjosi jis.



A. Lidžius tikino, kad „Kretingos maisto“ ligoniams teikiamų valgių kokybė ne visada tenkina. Esą problemos yra tos pačios, kaip ir kitose ligoninėse.



„Problemų turime, pastoviai kviečiame Veterinarijos tarnybą, kad kokybę tikrintų. Pešamės, baramės, problemų su jais yra, negaliu sakyti, kad mus tenkina kokybė“, – pripažino vadovas.



Vis dėlto jis įsitikinęs, kad bent jau ligonių maitinimo kainą pavyko gauti gerą. Direktorius kategoriškai nesutinka, kad pasirinkus kitą tiekėją paslauga būtų tapusi pigesnė, nors sudėjus dvi sutartis „Kretingos maisto“ paslaugos kaina iš tikrųjų išaugo taip, kad viršijo antro konkurse likusio tiekėjo siūlytą kainą.



Turėtų tikrinti, bet netikrino



Mažeikių ligoninės steigėja yra Mažeikių rajono savivaldybė. Ir pagal įstatymus, šios įstaigos veiklos kontrolę turėtų vykdyti savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba. Tačiau kontrolierė Alma Karvelienė 15min sako, kad Mažeikių ligoninė niekada jokių įtarimų nesukėlė, todėl pasitikima jos pačios kasmet atliekamu finansiniu auditu.



„Oi, ne. Mes ligoninės maitinimo paslaugų netikriname. Šiaip savivaldybė dalininkas, taip, bet jie samdosi auditorių visada privatų. Mes nesame gavę jokių skundų, nieko, tai netikrinom, tikrai ne“, – kalbėjo A. Karvelienė.



Pasak jos, auditas ligoninėje atliekamas kasmet, tačiau jokių trūkumų dėl viešųjų pirkimų nenustatė.



„Mes tikrintume, jie nebent būtų koks skundas, signalas, tada“, – aiškino kontrolierė.



Tirs VPT



Mažeikių ligoninės pirkimo patikrinimo nėra vykdžiusi ir Viešųjų pirkimų taryba (VPT). Tačiau po 15min klausimų, tarnyba ketina šį atvejį ištirti nuodugniai, nes įtarimų dėl skaidrumo kyla.



„Paprastai, jei perkamas ligonių maitinimas, tai galvojama apie visą procesą nuo maisto produktų gavimo iki indų išplovimo ir rinkos dalyviai mato, ką turi pateikti. Šiuo atveju, tos neskelbiamos derybos lyg priklijuotos prie pagrindinės sutarties. Vertinsime šį pirkimą nuodugniai. Iš pirmo žvilgsnio atrodo keistai ir neaiškiai – lyg būtų dukart pirkta ta pati paslauga, tik pavadinta kitais žodžiais“, – situaciją komentavo VPT direktorė Diana Vilytė.

D. Vilytė, BNS nuotr.

Dar pernai pavasarį VPT atliko 2013–2015 metų maisto prekių ir maitinimo paslaugų viešųjų pirkimų apžvalgą.



Tuomet tarnyba suskaičiavo, kad Lietuvoje 2013–2015 m. įvykdyti 799 maisto produktų ir maitinimo paslaugų viešieji pirkimai ir sudarytos 2 189 sutartys, kurių vertė 222 milijonai eurų.



Didžiąją dalį pirkimų, 56 proc., visoje Lietuvoje tuomet laimėdavo trys įmonės – tarpusavyje susijusios „Pontem“ ir „Kretingos maistas“ bei „Sanitex“.



Ministerija gali tik patarti



Sveikatos apsaugos ministro patarėja Lina Bušinskaitė-Šriubėnė 15min nurodė, kad ministerijos korupcijos prevencijos specialistai atkreipia dėmesį ir primena, kad visos šalies gydymo įstaigos (tiek pavaldžios SAM, tiek savivaldybėms) turi laikytis teisės aktų, nepažeidinėti įstatymų, organizuodami viešuosius pirkimus ar atlikdami kitus darbus įstaigų viduje.



„Maitinimo paslaugų organizavimas – ne išimtis. Tokie pirkimai turėtų būti atliekami itin kruopščiai, atsakingai, nepažeidžiant procedūrų, nes gydymo įstaigų pareiga yra užtikrinti visavertę ir kokybišką pacientų mitybą. Deja, dėl pacientų – tiek vaikų, tiek suaugusiųjų – maitinimo gydymo įstaigose sulaukiama nemažai skundų. Todėl patiekalų kokybei ir tinkamai maistinei vertei užtikrinti gydymo įstaigos už turimas lėšas privalo įsigyti maksimaliai geras paslaugas. Tam yra sudarytos SAM rekomendacijos, nurodančios, kokia turi būti visavertė mityba“, – teigė ji.



Vis dėlto ministerija negali vertinti, ar konkrečiu atveju pirkimo procedūros buvo atliekamos tinkamai ir nepažeidžiant įstatymų, nes Mažeikių ligoninės steigėja yra Mažeikių rajono savivaldybė. Būtent ji gali inicijuoti patikrinimus, kylant abejonių dėl tam tikrų veiksmų.



„Sveikatos apsaugos ministerija, šiuo atveju, deja, gali tik atkreipti steigėjo ir šios ligoninės dėmesį į tai, kad turi būti užtikrintas skaidrumas ir objektyvumas, organizuojant tokių paslaugų pirkimus. Ypač, kai kalbame apie pacientų gerovę. Neabejotinai, korupcija sveikatos sektoriuje negali būti toleruojama“, – teigė L. Bušinskaitė-Šriubėnė.



FNTT tęsia tyrimą



„Kretingos maisto“ ir „Pontem“ veikla pernai susidomėjo ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). 2016-ųjų vasarą įmonėse buvo atliktos kratos, pradėtas ikiteisminis tyrimas. FNTT teigimu, jis iki šiol nebaigtas.



„Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba tęsia ikiteisminį tyrimą dėl grupės įmonių galimo sukčiavimo, turto pasisavinimo stambiu mastu, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų pateikimo mokesčių administratoriui 2014–2016 metais, teikiant maitinimo paslaugas mokyklose ir ligoninėse. Šiame tyrime yra atliktas ūkinės finansinės veiklos tyrimas ir pagal jo išvadas bus tikslinami įtarimai atsakingiems asmenims.



Parengus ir pateikus galutinius įtarimus asmenims, įvykdžiusiems nusikalstamas veikas, ikiteisminio tyrimo medžiaga bus pateikta Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorui procesiniam sprendimui priimti“, – teigia FNTT atstovė spaudai Rūta Andriuškaitė.



„Kretingos maistas“ į 15min klausimus dėl Mažeikių ligoninės pacientų maitinimo konkurso neatsakė.