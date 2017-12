V. Savukynas apie lietuvio tapatybę: bijoma kelti tą klausimą

Kas šiandien yra lietuvis? Kas sieja Lietuvos piliečius su valstybe ir valstybės užimama teritorija? Ar tai yra tik geografinė sąvoka, ar tėvynė? Šie klausimai kol kas lieka be atsakymo, tačiau į juos ir kitus klausimus bus bandoma atsakyti pirmadienį Seime rengiamoje konferencijoje „Ko reikia, kad išliktume dar šimtą metų?“

Pasak vieno konferencijos iniciatoriaus LRT TELEVIZIJOS laidos „Istorijos detektyvai“ kūrėjo Virginijaus Savukyno, turime spręsti lietuvio tapatybės problemą, nes paprasčiausiai nėra aišku, kas yra lietuviškumas.

„Mes nežinome, kas tas lietuvis, iš to kyla gausybė problemų, kad ir štai Lukiškių aikštės įamžinimas. Visos tos diskusijos yra dėl ko? Dėl to, kad nelabai žinome, kas tas lietuviškumas. Dėl to yra tas didžiulis susipriešinimas“, – sako žurnalistas.

Anot jo, taip pat opi problema – emigracija, žmonių netikėjimas šios šalies ateitimi, nesusitapatinimas su valstybe.

„Tai skatina emigruoti, savo vaikus auginti jau kaip amerikiečius, britus, bet ne kaip lietuvius. Demografiniai rodikliai rodo, kad gimstamumas mažėja, esame nykstanti tauta, esame išmirimo tauta. <...> Jei norime gyventi dar šimtą metų, reikia kalbėti apie tapatybę, kas yra tas lietuvis. Beje, daugybė politikų ir daugelis mokslininkų bijo tą klausimą kelti, nes tai esą kvepia nacionalizmu“, – mano V. Savukynas.

Pirmadienį vykstančioje konferencijoje pranešimus skaito profesoriai Alvydas Jokubaitis, Gintautas Mažeikis, Alvydas Nikžentaitis ir Vytautas Rubavičius.

Daugiau apie tai – įraše.