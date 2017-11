Rinkoje įsitvirtinanti Y karta keičia taisykles – darbdaviai skuba prisitaikyti

Besikeičiančios visuomenės normos bei įpročiai daro įtaką ir darbo santykiams. Rinkoje įsitvirtinantys Y kartos darbuotojai potencialiems viršininkams drąsiai vardija savo poreikius ir lūkesčius, o šiuolaikiški darbdaviai skuba prisitaikyti – stengiasi sudaryti patrauklesnes sąlygas. Galimybę keistis ir į darbo santykius pažvelgti lanksčiau teikia ir tobulėjanti teisinė sistema, teigiama pranešime spaudai.

Rinkoje įsitvirtinanti Y karta – tai 1984–2003 metais gimę žmonės, į pasaulį žvelgiantys vyresniems svetimu žvilgsniu. Šios kartos bruožus nagrinėjančios psichologės psichoterapeutės Genovaitės Petronienės teigimu, tai kompiuterizacijos ir interneto laikais gimę žmonės, pamažu įvedantys į visuomenę naujas taisykles.

„Y kartos atstovams labai svarbus turimas statusas, kitų nuomonė apie juos. Ši karta yra nekantri, siekianti greito ir akivaizdaus rezultato. Tai drąsiai savo nuomonę reiškiantys, atgalinio ryšio prašantys žmonės, mažiau bijantys autoriteto. Y kartai būdinga greičiau ir lengviau nutraukti santykius – tiek asmeninius, tiek darbinius. Be to, tai kur kas didesne tolerancija, kūrybiškumu pasižymintys žmonės“, – ryškiausius Y kartos bruožus vardija specialistė.

Darbe diktuoja poreikius

Pasak G. Petronienės, karjeros atžvilgiu Y kartos atstovus galima skirti į dvi grupes. Pirmoji – ypač aktyvių, konkurencingų, derinančių studijas ir darbą. Šie žmonės gerai supranta, kad norint kažką pasiekti, reikia atiduoti visas pastangas, mat aukštos darbinės pozicijos yra užimtos vyresnių. Antroji – tai kur kas pasyvesni žmonės, visapusiškai aprūpinti tėvų arba dirbantys emigracijoje.

„Kalbant apie darbą, dažniausiai Y kartos atstovai yra labai motyvuoti, lengvai įsisavinantys naujoves, socialūs, ieškantys iššūkių. Inovacijos jiems – lengvai prisijaukinamos. Ieškodamiesi darbo jie pirmiausia kelia sau klausimą, ar tas darbas bus įdomus. Jie nelinkę dirbti to, kas patiems yra nuobodu. Be to, jiems svarbi ir darbe tvyranti atmosfera, pripažinimas“, – sako G. Petronienė.

Pasak specialistės, darbe Y karta išsiskiria ne tik savo gebėjimais, bet ir poreikiais. „Darbe jie tikisi gauti individualias, būtent jiems pritaikytas darbo sąlygas. Y kartos atstovas labai nustebs, jei atėjęs į darbą negaus laisvo ar slenkančio grafiko, jo nepamokins, neugdys. Tai karta, kuri nuolat naudojasi „Facebook“, ir įkėlę ten nuotrauką jie tuoj pat skuba suskaičiuoti visus „patinka“ paspaudimus. Šitai aiškiai atsispindi ir darbe: Y kartos atstovas nuolat nori tiksliai žinoti savo pozicijas, rezultatus, pasiekimus“, – sako G. Petronienė.

Skuba prisitaikyti

Kad Y karta reikalauja naujovių, pastebi ir kompanijos „Intermedix Lietuva“ personalo skyriaus vadovė Simona Vabalė. Šiuo metu Kaune veikiančioje bendrovėje dirba daugiau nei 700 darbuotojų, net 86 proc. jų atstovauja Y kartai.

„Apie šią kartą sukurta daug stereotipų, tarp jų ir neigiamų, tačiau jie – imlūs ir efektyvūs darbuotojai, galintys sukurti vertę. Atėjo laikas prie šios kartos prisitaikyti. Y kartos žmonės laisvesni, drąsiau reiškia mintis, yra kūrybiškesni. Visos naujosios kartos yra ateitis, variklis inovacijoms ir pokyčiams. Ši karta taip pat yra variklis, tik reikia mokėti ją motyvuoti. Y karta neleidžia įmonei stovėti vietoje, ji nuolat kelia iššūkius darbdaviui“, – sako S. Vabalė.

Vadovės teigimu, dažniausi Y kartos lūkesčiai darbe – lankstus darbo grafikas, greitos ir kryptingos karjeros galimybė, grįžtamasis ryšys, operatyvūs įmonės sprendimai, neformali atmosfera, „plokščia“ hierarchija, motyvacinė sistema, leidžianti tobulėti ne tik profesiškai, bet ir asmeniškai.

Galimybes plečia teisinė sistema

Galimybę lanksčiau reguliuoti darbo santykius sudaro ir tobulėjanti teisinė sistema. Pasak darbo teisės eksperto, „iLAW“ advokato Tomo Bagdanskio, reikšmingi pokyčiai įtvirtinti vasarą įsigaliojusiu nauju Darbo kodeksu. Teisės aktas darbdaviams sudaro sąlygas lanksčiau prisitaikyti prie darbuotojo interesų, o darbuotojams – lengviau derinti darbo ir asmeninius interesus.

„Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui tapo lengviau susitarti dėl lankstaus darbo laiko režimo. Darbuotojas gali tartis, kaip ir kiek dirbs – pavyzdžiui, sutartas valandas išdirbs dirbdamas skirtingą dienų skaičių per savaitę ar skirtingą valandų skaičių per dieną, turės ilgesnę pietų pertrauką ar apskritai visą savo laiką organizuos paties nuožiūra. Taip pat galima susitarti dirbti mažiau nei įprastinė norma ar tartis dėl darbo pagal poreikį, darbo nuotoliniu būdu. Taip pat kodeksas įpareigoja darbdavį padėti darbuotojui įgyvendinti pastarojo šeimyninius įsipareigojimus“, – vardija ekspertas.

T. Bagdanskis pastebi, kad aktualiausia šiuolaikiniam darbuotojui – lanksčių darbo valandų galimybė. „Kodeksas tiesiogiai neįtvirtina darbo sutarties rūšies, skirtos nenumatytos apimties darbui, tačiau šalims nedraudžia dėl to susitarti. Visgi tokiame susitarime turėtų būti numatyta, kiek minimaliai darbo valandų per mėnesį darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui. Taip pat šalys turėtų susitarti, kaip įgyvendinamas darbas pagal poreikį: prieš kiek laiko darbuotojas informuojamas, per kiek laiko praneša apie sutikimą ir kitos sąlygos“, – pažymi teisininkas.