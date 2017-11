Lietuvoje gamintus radiacijos matuoklius turi jau kone kiekvienas Niujorko policininkas

Didžiasalio kaimo gyventojai nė neįtaria, kad jų kaimynystėje gaminami prietaisai, kurių dėka užtikrinamas šimtų tūkstančių amerikiečių saugumas. Šalia Vilniaus įsikūrusioje bendrovėje „Polimaster Europe“ pagamintus radiacijos matuoklius savo tarnyboje šiuo metu naudoja jau kone kiekvienas amerikiečių policijos pareigūnas, teigiama pranešime spaudai.

Nedidelėje gamykloje dirbantys inžinieriai ir elektronikos specialistai susikaupę surinkinėja būsimus radiacijos matuoklius, juos testuoja įprastomis ir ekstremaliomis sąlygomis (nuo -40 iki +60 laipsnių Celsijaus temperatūroje), kruopščiai patikrina parametrus ir ruošia prietaisus eksportui į užsienio rinkas, daugiausia – Jungtines Amerikos Valstijas. Pagrindiniai radiacijos matuoklių bandymai atliekami laboratorijoje, kuri turi 70 cm storio sienas ir yra įrengta 5 metrų gylyje po žeme.

„Čia prietaisai tikrinami elektromagnetinių bangų spinduliuotės būdu. Be abejo, mūsų specialistai šį procesą stebi saugioje patalpoje per kompiuterio ekraną: spinduliuotė yra tokia intensyvi ir pavojinga, kad vienas žmogus jau po minutės, o kitas vos per 30 sekundžių čia būdama,s gautų mirtiną dozę“, – paaiškina „Polimaster Europe“ vadovas Michailas Semeniukas.

Radiacijos matuokliai yra įvairių modelių, jų kainos svyruoja nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Pareigūnai matuoklius segi prie diržo kaip raciją arba tiesiog nešiojasi kišenėje. Yra ir tokių matuoklių, kuriuos galima nešioti ant riešo kaip laikrodį. Pagrindinė šių prietaisų paskirtis yra fiksuoti radioaktyvių medžiagų kiekį aplinkoje, tiksliai nustatyti jų kiekį ir nedelsiant apie tai pranešti garsiniu signalu.

Pasak M. Semeniuko, Lietuvoje pagaminti radiacijos matuokliai iškeliauja į Jungtinę Karalystę, Vokietiją, Nyderlandus, Belgiją, Lenkiją, bet daugiausiai – apie 80 proc. – prietaisų eksportuojama į Jungtines Valstijas.

JAV jau kurį laiką yra įgyvendinama didelio masto antiteroristinė programa, pagal kurią yra ypač sustiprinta šalies apsauga. Taikant terorizmo prevencijos priemones didelis dėmesys skiriamas išpuolių panaudojant taip vadinamas radiacijos bombas prevencijai. Radiacijos bombai sprogus į aplinką gali būti paskleistas didelis kiekis pavojingų radioaktyvių medžiagų.

„Naudodamiesi mūsų sukurtais matuokliais amerikiečių policijos, saugumo ir muitinės pareigūnai nuolat stebi, ar aplinkoje nėra normas viršijančių radiacijos šaltinių, ir gali labai greitai aptikti net menkiausią įtarimą keliantį objektą. Pavyzdžiui, muitinės pareigūnai mūsų matuokliais tikrina krovinius, konteinerius, keleivių bagažą“, – pasakojo įmonės vadovas M. Semeniukas.