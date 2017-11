Kavos nauda sveikatai: nuo žvalumo iki riebalų tirpdymo

Kava yra gėrimas, paruošiamas iš skrudintų kavos pupelių, kurios gaunamos iš kavamedžio uogų. Dvi pagrindinės kavos pupelių rūšys yra arabika ir robusta. Kavos skonis priklauso tiek nuo šalies, kurioje surenkamos kavos pupelės, tiek nuo kavos plantacijų aukščio virš jūros lygio. Pavyzdžiui, braziliškai kavai paprastai labiau būdingas šokolado ir prieskonių aromatas, o etiopiška kava yra stipresnė ir pasižymi saldžių uogų aromatu, rašoma maistui ir mitybai skirtoje interneto svetainėje bbc.goodfood.com.

Maistinė kavos vertė

Egzistuoja du pagrindiniai veiksniai, kodėl gali būti naudinga gerti kavą. Pirmasis yra susijęs su dideliu kavoje esančiu antioksidantų kiekiu. Antioksidantai yra svarbūs sveikatai, nes jie apsaugo mūsų ląsteles nuo toksinų, cheminių medžiagų ir uždegimo. Antrasis yra stimuliuojanti medžiaga kofeinas, nors tai gali būti ir rizikos veiksnys, jei kavos geriama daug ir jei ją vartoja žmonės, kuriems kofeino poveikis gali būti žalingas. Be to, kavoje yra vitamino B, magnio ir kalio.

Ar gali kava prailginti gyvenimą?

Neseniai paskelbtų tyrimų duomenimis, trys kavos puodeliai per dieną gali prailginti gyvenimą, nes tai gali sumažinti riziką mirti nuo keleto pagrindinių ligų, įskaitant širdies ligas. Per tyrimą 16 metų buvo stebima per 500 000 žmonių iš 10 Europos šalių. Tačiau kritikai teigia, kad tyrime neatsižvelgta į visas aplinkybes, tokias kaip ekonominiai, socialiniai ir kiti gyvenimo būdo veiksniai, kurie galėjo turėti įtakos tyrimo išvadoms. Be to, nebuvo įtraukti dalyviai, kurie jau iki tyrimo pradžios sirgo diabetu, širdies ligomis ar buvo patyrę insultą.

Ar kava gali padidinti žvalumą ir veiklos našumą?

Kofeinas kai kuriems žmonėms gali padėti sumažinti nuovargį ir jaustis žvalesniems. Išgėrus kavos, ji patenka į kraują, o po to nukeliauja į smegenis, kur ji suaktyvina tam tikrus neuronus, o tai, jei kava vartojama nuosaikiai, gali padėti pagerinti atmintį, nuotaiką, žvalumą ir kognityvines funkcijas.

Kofeino nauda gali būti dar didesnė užsiimant sportu, nes jis gali padidinti mankštinantis gaunamo deguonies kiekį, taip pat stimuliuoti nervų sistemą, o tai gali padėti kūno riebalus paversti energija. Kai kurių tyrimų duomenimis, išgėrus kavos prieš mankštinimąsi savo rezultatus galima pagerinti net iki 11–12 proc.

Nathan Dumlao/Unsplash nuotr.

Ar kava gali suaktyvinti medžiagų apykaita?

Remiantis pirminiais tyrimais, kofeinas gali šiek tiek suaktyvinti jūsų medžiagų apykaitą ir padėti deginti kalorijas, tiek užsiimant kokia nors veikla, tiek ilsintis. Todėl mokslininkai spėja, kad kava galbūt galėtų padėti mažinti nutukimą. Tačiau būtina atlikti daugiau tyrimų prieš tai, kai bus galima padaryti aiškias išvadas.

Ar kava gali užkirsti kelią Alzheimerio ligai?

Atlikta keletas tyrimų, kuriais siekta nustatyti, ar kava padeda apsaugoti nuo neurodegeneratyvinių ligų, tokių kaip demencija ir Alzheimerio liga. Tačiau šių tyrimų rezultatai nėra vienareikšmiški, todėl, prieš darant aiškias išvadas apie ryšį tarp kavos ir šių neurologinių ligų, būtini didesnio masto tyrimai.

Ar kava gali apsaugoti nuo diabeto?

Turima duomenų, kad kava gali sumažinti riziką susirgti 2 tipo diabetu, nors šioje srityje taip pat būtina atlikti daugiau tyrimų.

Ar gerti kavą kuo nors pavojinga ir kiek kavos yra per daug?

Paprastai neteikiama rekomendacijų dėl to, kiek kavos galima išgerti, tačiau nėščioms moterims patariama kofeino kiekį apriboti iki 200 miligramų per dieną. Tai atitinka du puodelius tirpios kavos, arba mažiau nei du puodelius filtruotos kavos.

Kofeinas yra stimuliuojanti medžiaga, į kurią kiekvieno žmogaus organizmas reaguoja skirtingai. Kofeinas gali veikti kaip diuretikas, kuris skatina greičiau šalinti skysčius iš organizmo. Žmonės, kurie yra jautresni kofeinui arba kurie geria daug gėrimų su kofeinu, kartais kaip pašalinį poveikį nurodo svaigimą, drebulį ir nemigą. Jei jums kelia rūpestį jūsų suvartojamas kofeino kiekis, pasitarkite su savo gydytoju.

Taip pat verta turėti omenyje, kad daugelyje kavos gėrimų yra pieno, cukraus, dirbtinių saldiklių arba aromatizuotų sirupų ir kad visa tai gali virsti papildomomis kalorijomis, riebalais ir cukrumi jūsų dietoje.

Tyler Nix/Unsplash nuotr.

Ar skiriasi skirtingų pavidalų kavos maistinės savybės?

Kavos yra įvairių pavidalų: kavos pupelės, malta kava, kava, išdžiovinta šaldant. Kavos pupeles ir maltą kavą geriausiai saugoti sausai ir sandariuose induose, apsaugant ją nuo šviesos, šilumos ir drėgmės. Taip šviežumą galima išsaugoti iki šešių mėnesių. Antra vertus, kavą, išdžiovintą šaldant (tirpią kavą), galima saugoti ilgiau. Saugojimo laikas nurodomas ant atskirų pakuočių.

Kalbant apie maistinę vertę, organiška juoda šviežia kava (pupelės arba malta kava) yra geriausia, nes joje daugiau antioksidantų. Kai kurių tyrimų duomenimis, tamsaus skrudinimo rūšyse antioksidantų yra daugiau nei lengvo ar vidutinio skrudinimo rūšyse.