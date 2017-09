Širdies susirgimų gali padėti išvengti meditacija

Meditacija gali apsaugoti nuo širdies ligų. 7000 m. senumo praktika potencialiai gali sumažinti rizikos faktorius susirgti širdies ligomis, skelbia Amerikos širdies asociacija. Tiesa, šios asociacijos ekspertai pažymėjo, kad meditacija nepakeis kitų svarbių faktorių – sveiko gyvenimo būdo ir medikų rekomendacijų.

Amerikos širdies asociacija išanalizavo ankstesnius tyrimus, kuriuose vertinama meditacijos įtaka susirgimui širdies ligomis. Analizė paskelbta žurnale „Journal of the American Heart Association“. Tyrėjai įtraukė visų formų meditacijas, kurias žmones atlikdavo bent 20 minučių 1 ar 2 kartus per dieną.

Patvirtinta, kad meditacija sumažina streso, nerimo, depresijos lygį, taip pat pagerina miego kokybę ir gerina bendrą savijautą. Stresas, depresija, prasta miego kokybė siejama su širdies ligų rizika. Taip pat meditacija gali padėti mesti rūkyti bei sumažinti kraujo spaudimą, pastebi tyrėjai. Tačiau kiti tyrėjai perspėja, kad nėra pakankamai įrodymų, kaip meditacija paveikia spaudimą, tai gali būti labai individualu.

Amerikos širdies asociacijos tyrėjai tvirtina, kad meditacija veikiausiai gali sumažinti širdies ligų riziką, bet reikia surinkti daugiau įrodymų.