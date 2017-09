D. Grybauskaitė po diskusijų apie Bendrijos ateitį: daug siūlymų be turinio

ES lyderiams 4 valandas diskutavus apie Bendrijos ateitį, Lietuvos vadovė pareiškė, kad daug siūlymų yra tušti, o tie, kas žvelgia į naujus horizontus, neturėtų painioti jų su dykumos miražais.

Šiandien skaitmeninėmis technologijomis besididžiuojančioje Estijoje vadovai aptaria jų keliamus pavojus ir suteikiamas galimybes, bet nesugebėjo nutolti nuo didžiosios politikos. Daugelis pasisakė apie stringančias „Brexit“ derybas, o Britanijos premjerė rodė ištikimybę bendram saugumui.

Viena šalis tuoj paliks Europos Sąjungą, kita – ką tik paragino stiprinti savą gynybą ir net steigti intervencijų pajėgas. Bet Didžiosios Britanijos premjerė ir Prancūzijos prezidentas kartu rodo ištikimybę Europos saugumui – ten, kur dislokuotas vienas iš keturių priešakinių NATO batalionų.

Britanija vadovauja maždaug 1000 karių, o Prancūzija prisideda. Theresa May Rusijos agresiją pavadino didžiuliu pavojumi Baltijos šalims ir sakė, kad šios pajėgos yra gyvybiškai svarbi misija, aiškus ženklas, kaip NATO pasirengęs stoti prieš bet kokią grėsmę ir įgyvendinti penktąjį straipsnį. Bet čia pat perėjo ir prie Europos Sąjungos temos – kad tarptautiniai įsipareigojimai nepajudinami.

„Daug siūlymų be turinio ir neatitinka paties „siūlymo“ apibrėžimo. Visi juos supranta skirtingai. Taigi dabar per anksti. Lauksime visų siūlymų sąrašo per dvi savaites“, – po susitikimo sakė D. Grybauskaitė.

Daugiau susirinkimo detalių – Vykinto Pugačiausko reportaže.