Teismas: R. Malinauskui teks nugriauti dalį sodybos

Druskininkų merui Ričardui Malinauskui teks nugriauti dalį sodybos Latežeryje, Druskininkų savivaldybėje. Kauno apygardos teismas priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo merą nugriauti gyvenamojo namo dalį, tvoros dalį, stoginę, lauko židinį ir sutvarkyti statybvietę. Pats R. Malinauskas tai vadina teisiniu chuliganizmu.

Ketvirtadienį Kauno apygardos teismas paskelbė nutartį, kuria pakeitė Druskininkų miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimą – ieškovo Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus ieškinį patenkino visiškai, pripažino negaliojančiais Druskininkų savivaldybės administracijos išduotą 2006 m. gegužės 29 d. projektavimo sąlygų sąvadą, 2006 m. birželio 1 d. statybos leidimą, Alytaus apskrities viršininko 2008 m. birželio 30 d. įsakymu sudarytos komisijos 2008 m. spalio 16 d. išduotą statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir įpareigojo atsakovą Ričardą Malinauską nugriauti/išardyti žemės sklype, esančiame Druskininkų sav., pastatytus ginčo statinius: gyvenamojo namo dalį, tvoros dalį, stoginę, lauko židinį ir sutvarkyti statybvietę. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Žiniasklaida ne kartą skelbė, kad minėti statiniai stovi visai šalia Ratnyčios upelio ir patenka į vandens telkinių apsaugos juostą, kur statinių būti negali.

R. Malinauskas: tai yra teisinio chuliganizmo apraiška

Druskininkų meras R. Malinauskas 15min teigė, kad teismo sprendimas yra teisinio chuliganizmo apraiška.

„Teismo sprendimą galiu vertinti, jeigu švelniai, tai yra teisinio chuliganizmo apraiška. Teisėja priėmė, kurią mes bandėme nušalinti, nes nuo pirmos dienos matėsi, kad vykdo prokuroro, kuris penkis metus persekioja mano šeimą ir mane taip pat, nurodymus. O jeigu griežtai išsireiškus, kaip aš galiu vertinti tokį teismo sprendimą? Tai kai kurių teisėsaugos atstovų vykdoma politika, politinių užsakymų vykdymas, kuris jau perauga į tam tikrą banditizmo lygį“, – kalbėjo R. Malinauskas.

Druskininkų meras teigė, kad teisybės ieškos už Lietuvos ribų: „Aš net neabejoju, kad šiandien dienai ant Malinausko prokuratūros yra uždėtas labai didelis kryžius, tai teisybės Lietuvoje rasti aš jau nesitikiu, bet kad aš ją rasiu už Lietuvos ribų, jūs net neabejokite. Ir aš ne vieną kartą sakiau, ateis laikas, išlįs visos ylos iš maišo.“

Jis teigė, kad prokuratūra jį persekioja. Druskininkų meras ne kartą sakė, kad turi įrodymų, kurie kada nors paaiškės: „Jeigu nesugebama per penkis metus įrodyti, kad Malinauskas padarė kažką neteisėto, tada einama per šeimą, per artimuosius ir per visus, ką tik gali kur įkalti. Aš negaliu sakyti, kad visi yra nesąžiningi teisėjai ar prokurorai, bet tie, su kuriais mes susiduriame, deja, yra tokie.“

Pretenzijų turi ir aplinkosaugininkai

15min jau skelbė, kad dėl šios sodybos pretenzijų Druskininkų merui turi ir aplinkosaugininkai. R. Malinauskas dalį Ratnyčios upelio užvertė akmenimis ir, kaip pripažino aplinkosaugininkai, padarė aplinkosauginį pažeidimą bei pakeitė upelio vagą. Už šį pažeidimą jam buvo paskirta bauda, taip pat buvo paskaičiuota suma už padarytą žalą aplinkai.

Taip pat R. Malinauskui birželio mėnesį buvo surašytas privalomasis nurodymas, pagal kurį Druskininkų meras turėjo atstatyti buvusią Ratnyčios upės kranto liniją bei natūralią upės vagą, t. y. ištraukti akmenis iš upės iki šių metų liepos mėnesio. Pats R. Malinauskas teigė, kad akmenis į upę sumetė, nes taip esą stiprino erozijos pažeistą upelio krantą.

Prie kito namo – užtverta valstybinė žemė

Taip pat problemų yra ir greta kito R. Malinausko namo Druskininkuose, Turistų gatvėje. 15min skelbė, kad ten buvo nustatyta, jog greta mero kiemo yra užtvertas valstybės žemės plotas. R. Malinausko kiemas yra padidintas valstybinės žemės sąskaita, užimtoje valstybinėje žemėje už tvoros iškastas ir tvenkinys.

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) konstatavo, kad valstybinė žemė yra užimta, tačiau tvora taip ir nebuvo nugriauta. Druskininkų savivaldybė panaudojo gudrybę: tvoroje įrengė vartelius ir teigia, kad taip yra užtikrinamas laisvas žmonių praėjimas į valstybinę žemę, o varteliai nėra ir nebus rakinami. NŽT toks sprendimas tiko, tačiau jie nusprendė periodiškai lankytis teritorijoje ir tikrinti, ar varteliai iš tiesų nėra užrakinti.