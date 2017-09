Atšalus orams organizmas tampa mažiau atsparus įvairioms peršalimo ligoms, todėl kiekvieną rudenį žmonėms kyla natūralus klausimas ar pavyks išvengti rūpesčių dėl pakilusios temperatūros, kosulio ar kitų įprastai peršalimą lydinčių simptomų. Sveikatos draudimo specialistai pastebi, jog panašios tendencijos kartojasi kiekvieną sezoną, tačiau šiemet peršalimo ligos lietuvius užklupo netikėtai anksti – dar besibaigiant vasarai.

„ERGO Life Insurance“ pranešimo žiniasklaidai duomenimis, šiais metais apdraustieji pirko daugiau vitaminų, maisto papildų prevencijai ir organizmo stiprinimui. Šiems preparatams sveikatos draudimą turintys žmonės iš viso išleido 13,6 tūkst. eurų. Iš apdraustųjų sveikatos draudimu pateiktų duomenų taip pat matosi, jog dažnai buvo perkami nereceptiniai vaistai, skirti peršalimo ligoms gydyti. Per šiuos metus vaistams gyventojai, pasinaudoję sveikatos draudimu, išleido beveik 20 tūkst. eurų.

„Pastebime, kad šiemet neįprastai anksti išaugo tiek vaistų, skirtų peršalimo ligoms gydyti, tiek vitaminų pardavimai. Viena iš priežasčių, kodėl šiemet anksti gyventojus užklupo peršalimo ligos, tai prasti vasaros orai. Saulėtomis dienomis žmonės gauna daugiau vitamino D, todėl ir jų imunitetas būna stipresnis. Praėjusi vasara saule nelepino, o imuniteto stiprinimu dauguma susirūpino tik pajutę pirmuosius peršalimo simptomus“,– sako L. Stasiulionienė.

Draudimo specialistės teigimu, į gydytojus būtina kreiptis, jei peršalimo simptomai užtrunka ilgiau nei savaitę. Sergant lėtinėmis ligomis dažnai padidėja komplikacijų rizika, todėl į gydytoją reiktų kreiptis dar anksčiau.

„Pajutus pirmuosius peršalimo simptomus reikėtų pamiršti šiuolaikinei gyvensenai būdingą nuolatinį skubėjimą ir įtemptą dienotvarkę, atidėti visus dienos darbus ir bent porą dienų leisti sau pabūti namuose. Žmonės dažnai nekreipia dėmesio į savo sveikatos būklę ir sirgdami vis vien vyksta į darbą, tam prigalvodami įvairiausių pasiteisinimų. Patartumėme atsikratyti šios ydingos savybės, nes būtent buvimas namuose leidžia apsisaugoti nuo rimtesnių komplikacijų ir neužkrėsti kolegų“, – pasakoja L. Stasiulionienė.

Pasaulinės sveikatos organizacijos tyrimai rodo, kad medicina tik apie dešimt procentų lemia žmogaus sveikatą. Visa kita lemia paveldimumas ir tai, kaip jis gyvena ir kuo maitinasi. Siekiant išvengti rudeninio energijos trūkumo, L. Stasiulionienė pataria vartoti daugiau vitaminų ir stengtis sveikai maitintis.

„Pirmieji peršalimo požymiai yra labai klastingi, tačiau nereiškia, kad jie nėra pavojingi. Pavyzdžiui, ligos pradžioje karščiavimo gali ir nebūti, bet atsiranda bendrųjų simptomų – nuovargis, bendras organizmo silpnumas, apetito stoka“, – vardina draudimo ekspertė.

L. Stasiulionienė pažymi, kad nuo daugelio peršalimo ligų galima apsisaugoti stiprinant organizmą bei jo imunitetą. „Sustiprinę organizmą iš vidaus, padėsime jam atsilaikyti prieš šalto vėjo ir temperatūros pokyčių mestus iššūkius, būsime sveiki ir nesirgsime“, – sako ji.

Ekspertų skaičiavimais, per visą gyvenimą žmogus apie 200 kartų suserga peršalimo ligomis. Suaugęs žmogus serga vidutiniškai 4–5 kartus per metus, tuo tarpu vaikus šios ligos užpuola dažniau – maždaug 6–8 kartus per metus.