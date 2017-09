Ministerija nesutinka priėmimą į profesines mokyklas pratęsti visiems

Seimo Švietimo ir mokslo komitetui pasiūlius pratęsti priėmimą į profesines mokyklas, Švietimo ir mokslo ministerija nutarė išlygą padaryti tik tiems stojantiesiems, kurie per bendrąjį priėmimą sulaukė kvietimo mokytis vienuoliktoje profesinės mokyklos klasėje, bet nepasirašė sutarties.

Ministerijos skaičiavimu, tokių asmenų yra apie šimtą. Ministrės patarėjas Marius Ablačinskas BNS teigė, kad rugsėjo 6 dieną pasibaigus centralizuotam priėmimui į profesines mokyklas, nedidelė dalis iš priimtų dešimtokų, atitikusių visus reikalavimus ir pakviestų studijuoti, dėl įvairių priežasčių neatvyko pasirašyti sutarčių.



„Su šiais asmenimis ir toliau bandoma susisiekti ir jiems bus sudarytos sąlygos įsitraukti į mokymosi procesą. Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė nusprendė, kad pakartotiniai kvietimai pasirašyti mokymosi sutartį bus nagrinėjami iki rugsėjo 29 dienos. Pasak ministrės, šiemet perėjus prie centralizuotos priėmimo į profesines mokyklas sistemos, sunkumų prisitaikyti prie naujos priėmimo tvarkos turėjo visos pusės ir priėmimo tvarka toliau dar tobulinama, todėl šiems paskutinio mygtuko nepaspaudusiems ir studijuoti neatvykusiems dešimtokams bus siekiama sudaryti galimybes mokytis“, – aiškino jis.



Trečiadienį posėdžiavęs Švietimo ir mokslo komitetas pasiūlė ministerijai, derinant su profesinėmis mokyklomis ir Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), sudaryti galimybę profesinėms mokykloms užpildyti laisvas suplanuotas vietas profesinėse mokyklose. Jų, pasak LAMA BPO prezidento Prano Žiliuko, likę apie 1,5 tūkstančio.



P. Žiliukas mano, kad į šias vienas neturėtų būti priimami jau turintieji išsilavinimą.



„Daugiausia neįstojusieji yra asmenys, kurie yra gerokai garbingesnio amžiaus, turintys ne vieną kvalifikaciją, šitas kontingentas nepabaigiamas, bet ar tikrai tam būtina naudoti šitą procesą ir naudoti pirmai kvalifikacijai skirtas programas, abejočiau, čia labiau tęstinis mokymas galėtų padėti“, – apie komiteto sprendimą kalbėjo P. Žiliukas.



Į profesines mokyklas šiemet kol kas priimta per 18 tūkst. jaunuolių (pernai – per 23 tūkst. jaunuolių).



Šiemet pirmą kartą priėmimas į profesines mokyklas rengtas per LAMA BPO, tikimasi, kad dėl to priėmimas buvo skaidresnis.