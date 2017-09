VRK gretas papildys du nauji nariai

Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) papildys du nauji nariai – Lietuvos teisininkų draugijos pasiūlyta Olga Kilkinova ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pasiūlytas Vilius Semeška.

Ketvirtadienį Seimas pritarė šioms Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio pristatytoms kandidatūroms. Per slaptą balsavimą už O. Kilkinovos kandidatūrą balsavo 75, prieš ir susilaikė po 7 Seimo narius.



Dėl V. Semeškos balsavimo nebuvo surengta, nes dėl partijos teikiamos kandidatūros nėra balsuojama.



Numatoma, kad nauji VRK nariai O. Kilkinova ir V. Semeška Seime prisieks dar ketvirtadienį.



Šių metų birželį Seimas patvirtino naują VRK sudėtį be dviejų narių. Per slaptą balsavimą Seimas nepritarė Teisininkų draugijos pasiūlytai Jono Udrio kandidatūrai. VRK nebuvo ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos atstovo. Konservatorių pasiūlytas V. Semeška tuomet sulaukė neigiamos Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvados dėl darbo rinkimų komisijose patirties stokos. Seimas balsavo už šio komiteto pasiūlytą nutarimo projektą, kuriame V. Semeškos pavardės nebeliko.



Naujos sudėties VRK vadovauja Laura Matjošaitytė, primena ELTA.



Seimas skyrė VRK nariais Prezidentės Dalios Grybauskaitės pasiūlytus Vincentą Vobolevičių ir Aistę Žilinskienę; teisingumo ministrės pasiūlytus Darijų Beinoravičių ir Svetlaną Misevičienę, Teisininkų draugijos pasiūlytą Svajonę Šaltauskienę.



Seimo sprendimu, VRK dirba politinių partijų pasiūlyti VRK nariai: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) – Jonė Valčiukienė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos – Valdemaras Urbanas; Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) – Jūratė Lebedevienė; Liberalų sąjūdžio – Maksimas Reznikovas; partijos Tvarka ir teisingumas – Donatas Laurinavičius.