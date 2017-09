R. Karbauskis mano, kad A. Skardžiui ne vieta Energetikos komisijoje

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas ir šios partijos frakcijos Seime seniūnas Ramūnas Karbauskis sako, kad jo partijos atstovai patys kol kas nedarys nieko, kad išverstų iš posto Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininką Vitalijų Gailių, o iš Energetikos komisijos pirmininko pavaduotojo pareigų – Artūrą Skardžių. V. Gailiui „valstiečiai“ duoda laiko sustabdyti narystę Liberalų sąjūdyje, o A. Skardžių versti palieka konservatoriams.

R. Karbauskis sako tebemanantis, kad teisėsaugos įtarimų sulaukusio Liberalų sąjūdžio atstovas V. Gailius negali Seime vadovauti Antikorupcijos komisijai. Pasak jo, V. Gailius, norėdamas toliau užimti šias pareigas ir tęsti tyrimą dėl socialdemokrato A. Skardžiaus veiklos, turėtų sustabdyti savo narystę korupcija įtariamoje partijoje.



Anksčiau R. Karbauskis teigė, kad V. Gailius turi visai išstoti iš Liberalų sąjūdžio.



Trečiadienį V. Gailius norėjo trauktis dėl Liberalų sąjūdžiui pareikštų įtarimų korupcijos byloje, bet kiti komisijos nariai pasiūlė jam likti poste iki bus baigtas parlamentinis tyrimas dėl A. Skardžiaus.



V. Gailiui palaukti su atsistatydinimu trečiadienį pasiūlė „valstiečių“ atstovas.



Vis dėlto R. Karbauskis nesako, kad V. Gailius gali ramiai dirbti iki tyrimo pabaigos.



Pasak jo, jei klausimas vėl bus nagrinėjamas komisijoje, o V. Gailius nebus sustabdęs narystės Liberalų sąjūdyje, „valstiečiai“ ketina balsuoti už V. Gailiaus atstatydinimą.



„Ne dėl to, kad ponas V. Gailius neatitiktų tų reikalavimų skaidrumo ir taip toliau. Tiesiog partijai, kurios narys jis yra, tie kaltinimai paskelbti ir tai yra tas, kas nebeleidžia jam vadovauti šitai komisijai. Kitas klausimas, jei jis bent suspenduotų savo veiklą partijoje, tada jokių problemų nebelieka, mes neturime jokių abejonių juo kaip asmeniu, bet, deja, jis yra Liberalų sąjūdžio narys, partijos pirmininko pavaduotojas“, – teigė R. Karbauskis.

V. Gailius, BNS nuotr.

Vis dėlto, net jei V. Gailius pats savo atsistatydinimo pareiškimo komisijai svarstyti dar kartą neteiks, anot R. Karbauskio, „valstiečiai“ nieko nedarys.



„Mes atskirai neinicijuosime. Aš manau, kad pirmininkas pakankamai atsakingai pasakė apie savo poziciją, kad nemato galimybės dirbti pirmininku tos komisijos būdamas Liberalų sąjūdyje, tai, vadinasi, jis savo žingsnius padarys. Mes neforsuojame dėl to, kad jis, matyt, apsisprendžia dabar, ką daryti“, – kalbėjo R. Karbauskis.



Jaučiasi apjuodintas



Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas kategoriškai neigė susitikęs su A. Skardžiumi pasikalbėti apie tolesnę Antikorupcijos komisijos veiklą, tačiau pripažino, kad toks trumpas pokalbis įvyko Seimo salėje.



„Seimo salėje, tai yra nufilmuota, aišku, (A. Skardžius – red. past.) priėjo prie kelių Seimo narių ir paklausė, kas būtų, jei nebūtų pirmininkas, reiškia, kas būtų su posėdžiu. Posėdį būtų vedęs mūsų frakcijos narys. Ir viskas. Mes pasakėme, kad posėdis bus, nagrinėjamas tas klausimas bus bet kuriuo atveju“, – sakė R. Karbauskis.



Vis dėlto, anot politiko, tokio pokalbio vadinti susitikimu negalima.



„Visa tai, kas buvo pasakyta mano atžvilgiu, kad buvo susitarimai, susitikimai, yra melas. Niekada nesu to pasakęs. Niekada tokių susitikimų nebuvo nė su vienu iš mūsų“, – teigė „valstiečių“ seniūnas.



Todėl jis nesąmone vadina konservatorių ketinimus dėl to kreiptis į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.



Versti A. Skardžių palieka konservatoriams



R. Karbauskio nuomone, jei dėl ko nors konservatoriai galėtų rašyti raštus Etikos ir procedūrų komisijai, tai dėl A. Skardžiaus galimybių toliau eiti Energetikos komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas ir pristatinėti su energetika susijusius klausimus Seime.



„Šioje vietoje aš manau, kad Etikos ir procedūrų komisija galėtų tokius klausimus panagrinėti, jei kas nors juos keltų. Aš manau, kad konservatoriai vietoj tų nesąmonių, kurias dabar daro, galėtų šituos klausimus kelti ir, aš manau, tai būtų labai rimta diskusija, ar jis iš tikrųjų gali, nes šiandien, pavyzdžiui, yra klausimas dėl pateikimo Branduolinės energetikos įstatymo, ten parašyta, kad jis teikėjas. Tai to neturėtų būti. Dabartinėje situacijoje to neturėtų būti“, – sakė R. Karbauskis.

A. Skardžius, BNS nuotr.

Energetikos komisijai pirmininkauja „valstiečių“ frakcijos atstovas Virgilijus Poderys. Tačiau R. Karbauskis sako, kad jis negali spręsti, ar jo pavaduotojas turi trauktis.



Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas įsitikinęs, kad A. Skardžius būti Energetikos komisijos pirmininko pavaduotoju negali, tačiau neketina dėl to ką nors daryti ir palieka šį darbą konservatoriams.



„Aš manau, kad mes to kreipimosi va dabar, po mano interviu, sulauksime iš konservatorių. Jie labai mėgsta“, – šyptelėjo R. Karbauskis.



Kol kas parlamento Etikos ir procedūrų komisija yra pasakiusi, kad Seimo narys socialdemokratas A. Skardžius turi nusišalinti nuo visų klausimų, susijusių su vėjo energetika, svarstymo.



Energetikos komisijos pirmininkas V. Poderys anksčiau yra sakęs, kad pasikalbės su A. Skardžiumi dėl jo tolesnių galimybių eiti komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas.



Tačiau pavaduotojus renkasi ne komisijų pirmininkai. Pirmininką ir pavaduotoją renka pati komisija, o tvirtina Seimas. Kol kas Energetikos komisija nesvarstė būtinybės išsirinkti naują komisijos pirmininko pavaduotoją.