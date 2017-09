Rusija siūlo paviešinti D. Grybauskaitės ir V. Putino pokalbio įrašą

Rusijos vyriausybė pasiūlė paviešinti prieš septynerius metus vykusio Dalios Grybauskaitės ir Vladimiro Putino pokalbio įrašą. Maskva netiksliomis vadina D. Grybauskaitės pastabas, kad per pokalbį V. Putinas, tuomet ėjęs premjero pareigas, jai pateikė reikalavimų sąrašą.

„Mes jau buvome pareiškę, jog tai neatitinka tikrovės. Maža to, iškart pasiūlėme Vilniui paskelbti to pokalbio įrašą, kuriuo būtų paneigtos Lietuvos insinuacijos. Tačiau reakcijos nesulaukta. Nors tai ir suprantama“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerija.



„Tokio pobūdžio provokaciniai tvirtinimai, neturintys nieko bendro su realiais faktais, neteikia garbės Lietuvos vadovybei. Negalima savęs taip aukštinti vadovaujantis aiškiomis klastotėmis“, – teigiama Rusijos URM interneto svetainėje paskelbtame komentare.



D. Grybauskaitė šį mėnesį interviu naujienų portalui delfi.lt sakė, kad 2010 metais per susitikimą su V. Putinu gavo sąrašą reikalavimų, įskaitant reikalavimą nestatyti atominės elektrinės.



„Nuo pat pirmo susitikimo su ponu Putinu aš gavau sąrašą reikalavimų, ką Lietuva privalo padaryti: nestatyti atominės, būtinai bendradarbiauti su jais, ir pan. Tai nebuvo pasiūlymas draugauti arba bendradarbiauti, o arba tu atsiklaupi ant kelių ir vykdai, arba esi priešas. Tokių santykių aš priimti negalėjau“, – teigė D. Grybauskaitė.



D. Grybauskaitės ir V. Putino susitikimas 2010 metais vyko Suomijoje. Tuomet po susitikimo pranešime spaudai Lietuvos Prezidentūra skelbė, kad jiedu „aptarė dvišalius santykius, bendradarbiavimo perspektyvas ir sutarė plėtoti konstruktyvų dialogą“.



Anot pranešimo, susitikimo metu D. Grybauskaitė iškėlė klausimus dėl sąlygų Lietuvos verslui Rusijoje, dujų kainos ir „informavo Rusijos pusę apie rimtą Lietuvos pasiryžimą nuosekliai vykdyti jau pradėtą naujos Visagino atominės elektrinės statybos projektą“.



Lietuvos prezidentės spaudos tarnyba BNS pranešė nekomentuosianti Rusijos URM pareiškimo.



Pasak diplomatų, tokio pobūdžio susitikimuose garso įrašai – bent jau atvirai – nėra daromi, o patarėjai paprastai parengia riboto naudojimo atmintines.