Braška ir koalicijos savivaldybėse: socdemai ir konservatoriai svarsto, ar trauktis

Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams (TS-LKD) ir Socialdemokratų partijai nereikėtų skubėti nutraukti ryšių savivaldybėse, kur šios dvi partijos dalyvauja koalicijose su teisėsaugos įtarimų sulaukusiomis Darbo partija bei Liberalų sąjūdžiu, LRT.lt teigia politologas Kęstutis Girnius. „Dabar sumaišties tikrai nereikia. Reikia bent jau palaukti, kaip klostysis reikalai didžiojoje politikoje“, – siūlo K. Girnius.

Vieni nori dirbti, kiti – skirtis

Konservatorių partijos prezidiumas trečiadienį svarstys, kaip elgtis savivaldybėse, kur konservatoriai dalyvauja koalicijose su teisėsaugos įtarimų sulaukusiomis Darbo partija bei Liberalų sąjūdžiu. Taip pat bus aptarta situacija vyriausybėje, iš koalicijos nutarus pasitraukti socialdemokratams.

„Svarbiausias klausimas yra dėl Vilniaus miesto savivaldybės (čia konservatoriai yra valdančiojoje koalicijoje su liberalais – LRT.lt), bet girdžiu prašymų įvertinti situaciją ir kitose savivaldybėse. Ką tik kalbėjomės su Molėtais, anksčiau – su kitomis savivaldybėmis. Yra daug nerimo, norima aiškumo, todėl tikiuosi, kad jo atsiras po šiandienos prezidiumo posėdžio“, – LRT.lt komentavo G. Landsbergis.

Jis nesiėmė spręsti, kaip gali pasielgti partiečiai. „Aš pats noriu diskusijos, nenoriu daryti įtakos. Nuomonės šiuo klausimu yra pasidalijusios, ir gali tekti ieškoti kompromiso. Be to, ir situacijos yra šiek tiek skirtingos, jos turi būti skirtingai vertinamos. Yra žmonių, kurie jau po įtarimų Gintarui Steponavičiui sakė, kad metas nutraukti [darbą koalicijoje]. Bet yra ir tokių, kurie sako, kad turime įsipareigojimų prieš rinkėjus, reikia įgyventi programą. Vilnius, be jokios abejonės, sulauks daugiausia dėmesio“, – teigė konservatorių vadovas.

Savo ruožtu ūkio ministras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius trečiadienį išplatino kreipimąsi į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybą, valdybą ir prezidiumą dėl tolesnių LSDP galimybių dirbti koalicijose savivaldybių tarybose su teisėsaugos įtarimų sulaukusiomis partijomis.

Pasak M. Sinkevičius, pastaruoju metu eterį užima žinios apie socialdemokratus ir esą šiame fone nublanko žinios apie kitų dviejų partijų problemas. „Ką aš siūlau? Neignoruoti ir nepalikti to savieigai, [...] reikia turėti bent principinę poziciją, ar mums pakeliui su šiomis partijomis, kurioms pareikšti labai rimti įtarimai, ir kur mes turime sudarę koaliciją. Bent pozicijos turėjimas atsakys visuomenei į klausimus, kaip į tai žiūrime“, – LRT.lt aiškino politikas.



M. Sinkevičius, BNS nuotr.

M. Sinkevičius teigė, kad bent jau Vilniuje reikėtų svarstyti galimybę atsisakyti dabartinės koalicijos: „Nežinau, kokie bus Vilniaus skyriaus ir centrinių partijos organų pamąstymai, bet aš manau, kad reikėtų tai apsvarstyti.“

Socialdemokratas tikisi, kad šiuos klausimus būtų galima aptarti dar šią savaitę. „Manau, kad mes jau esame šiek tiek pavėlavę, tai reikėjo daryti pakankamai operatyviai, kai tik buvo paskelbta apie pareikštus įtarimus. Galėjome ir tą pačią dieną tai apsvarstyti“, – LRT.lt sakė M. Sinkevičius.

Politologas siūlo neskubėti

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) politologas K. Girnius sako, kad nereikia skubėti minėtoms partijoms nutraukti ryšius, kol dar neišsisprendė reikalai Seime. „Tik vėliau galima imtis radikalesnių sprendimų, jei jaučiama, kad yra poreikis. Tai, kas vyksta Lietuvos lygyje ir savivaldybių lygyje – gerokai skiriasi. Nebūtinai tai, ką centrinės vadovybės daro Seime, būtinai daro ir savivaldybėse. Savivaldybių specifika – kita.



K. Girnius, BNS nuotr.

Liberalų sąjūdžio padėtis yra keistoka. Mane truputį stebina, kad kaltinimai pareiškiami praėjus pusantrų metų nuo įvykių, susijusių su Eligijumi Masiuliu. Jei buvo kokių duomenų, kad partija yra įsivėlusi, tai į viešumą turėjo būti iškelta anksčiau. Tai, kad jie iškėlė tik dabar, man kelia įtarimų, jog gal nėra tvirto pagrindo? Manau, tai gali būti sunku įrodyti. Žinant ir praeitus tyrimus, tikrai nereikėtų skubėti pasmerkti šios partijos. Aš jai neturiu ypatingų simpatijų, bet vargu, ar šitą kaltinimą priims Seimas“, – LRT.lt komentavo K. Girnius.

Pasak politologo, jei socialdemokratai ir konservatoriai nuspręstų nebedirbti kartu koalicijose su „darbiečiais“ ir liberalais, tai įneštų papildomos sumaišties, būtų nebetęsiami darbai. „Sumaišties dabar tikrai nereikia. Reikia susikaupti ir daryti darbus, žiūrint, kaip toliau klostysis reikalai didžiojoje politikoje“, – siūlė K. Girnius.