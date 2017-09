Akademinės etikos kontrolierius pratęsė tyrimą dėl P. Baršausko monografijos

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba atidėjo sprendimo dėl Kauno technologijos universiteto (KTU) rektoriaus Petro Baršausko monografijos priėmimą. Pasak tarnybos, kadangi tyrimas sudėtingas, didelės apimties, jis pratęsiamas dar dviems mėnesiams.

Dėl galimo plagiato P. Baršausko monografijoje kontrolierius yra gavęs keletą skundų, o ilgiausiai jo tyrimas gali tęstis trejetą mėnesių.



Švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas 15min yra sakęs, kad jei kontrolierius priims neigiamą sprendimą P.Baršauskui, jis bus raginamas palikti KTU rektoriaus postą, tad kurį laiką P.Baršauskas dar gali būti ramus.



„Paprastai studentai, kurie pagaunami plagijuojantys, yra šalinami iš universitetų be jokių diskusijų. Tas pats turi galioti ir mokslininkams“, – teigė viceministras.



Tačiau iki Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos sprendimo Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) jokių žingsnių imtis nežada.



Kurį laiką vengęs tiesiai atsakyti į kaltinimus plagiatu P.Baršauskas antradienį surengė spaudos konferenciją, kurioje teigė, kad jo darbe yra citavimo problemų, tačiau plagiato – jokiu būdu nėra.



Kalifornijos profesorius Algirdas Avižienis pirmadienį LRT laidoje „Dėmesio centre“ sakė, kad visa Kauno technologijos universiteto (KTU) rektoriaus monografija – akivaizdus plagiatas, pilnas puikiai atpažįstamų sukčiavimo triukų.



„Verdiktą gali pasakyti kiekvienas žmogus, kuris moka skaityti. Skaitom vadovėlį, skaitom monografiją ir randam tuos pačius žodžius puslapis po puslapio“, – teigė A. Avižienis.



„Per 20 metų citavimo stilius – kaip citavom, ką citavom, labai keitėsi. Čia gali imti ką nori, jeigu tu parodai, iš kur paėmei. Tai yra literatūros apžvalga – parodymas to fono, kuriame tu buvai“, – kad plagiato nebuvo, bandė įtikinti P. Baršauskas.



Jo teigimu, literatūros sąraše paminėti visi autoriai, kurių mintys randamos monografijoje, todėl negalima kaltinti plagiatu.



Nors sutapimų daug, plagiato nėra



KTU Akademinės etikos kolegijos pirmininkas Nerijus Čepulis pirmadienį spaudos konferencijoje teigė, kad monografija buvo perleista per tarptautinę plagiato patikros sistemą.



Paaiškėjo, jog bendra atitiktis tarp monografijos ir kitų leidinių bei publikacijų – 29 proc.



„Nustatytas 5 proc. sutapimas su leidiniais, kurie buvo išleisti po P.Baršausko monografijos. Tad bendra sutaptis – tik iki 24 proc.“, – aiškino jis.



Anot N. Čepulio, atitikimas su vienu šaltiniu – nuo 1 iki 3 proc.



„Galimas ribas nustato kiekviena leidykla atskirai. Jeigu sutaptis yra iki 20 proc., nekyla klausimas dėl plagiato. Jei šiek tiek daugiau – reikia, kad redaktorius peržiūrėtų tas sutaptis, citatas. Juk iš pradžių tikrina tik robotas.



Taigi gavę šiuo atveju 24 proc. sutaptį, nusprendėme „eiti gilyn“ ir tikrinti, o tą turėtų atlikti nepriklausoma vadybos srities komisija“, – aiškino jis.



Anot jo, remiantis vien roboto rezultatais, plagiato P.Baršausko monografijoje nėra.