Konservatoriai prašo Etikos ir procedūrų komisijos išaiškinti, kas dabar Seimo valdantieji

Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis prašo Seimo Etikos ir procedūrų komisijos išaiškinti, kas šiuo metu priklauso valdančiajai daugumai, kai dalis Socialdemokratų frakcijos narių nepasirašė susitarimo dėl bendro darbo su „valstiečiais“.

Per Seimo plenarinį posėdį antradienį paskelbta deklaracija, kad Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos suformuoja valdančiąją frakcijų koaliciją ir Seimo daugumoje dirba 76 Seimo nariai.

Konservatorius kelia klausimą, ar išties pasiskelbusieji valdančiąja dauguma turi realią daugumą, nes dalis frakcijos atstovų šios deklaracijos nepasirašė, o Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Algirdas Sysas, Europos reikalų komiteto vicepirmininkė Rasa Budbergytė bei Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas skelbia atsistatydinantys iš vadovaujančių postų.

„Šeši socialdemokratai viešai skelbia nesantys valdančiosios koalicijos dalimi, dirba ne valdančiojoje koalicijoje, atsisako užimamų postų Seimo struktūrose. Tai reiškia, kad valdančiojoje Seimo koalicijoje tėra 69 Seimo nariai (56 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai ir 13 Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narių) ir, kad tokia valdanti koalicija neturi daugumos“, – rašoma kreipimesi.

Konservatorių lyderis prašo išaiškinti, kiek tiksliai Seimo narių šiuo metu dirba valdančiojoje koalicijoje, kaip turi būti traktuojami tie Seimo nariai, kurie skelbiasi dirbantys ne valdančiojoje koalicijoje, nors yra Socialdemokratų frakcijos nariai.

Antradienį Seime viešai paskelbus apie socialdemokratų ir „valstiečių“ frakcijų koaliciją, kilo painiava, kiek socialdemokratų remia šią koaliciją, daliai jų laikantis partijos tarybos sprendimo trauktis į opoziciją.

Nuo to, kiek socialdemokratų pritaria koalicijai, priklauso, ar valdantieji turi realią daugumą – 71 balsą iš 141– parlamente. Seimo vicepirmininkė Irena Šiaulienė žurnalistams teigė, kad iš tiesų koaliciją remia 14 Socialdemokratų frakcijos narių, tačiau dokumente yra mažiau – vienuolika – parašų. Be to, ten nėra ir Socialdemokratų frakcijai priklausančių Darbos partijos narių – Petro Čimbaro ir Valentino Bukausko – parašų.

Kita vertus, nors dalis socialdemokratų nepritaria koalicijos pasirašymui su „valstiečiais“, palikti Socialdemokratų frakcijos Seime jie neplanuoja.

„Dalis mano kolegų pažeidė partijos statutą. (...) Tai tegu aiškinasi Etikos ir procedūrų komisija savo keliu. Aš esu partijos narys, frakcijos narys, dalyvauju... Kaip balsuodavau prieš įstatymus, kurie man nepatikdavo, taip ir balsuosiu, nesvarbu, kad didžioji dalis turės kitokią nuomonę“, – Seime žurnalistams sakė A. Sysas.

Šeštadienį Socialdemokratų partijos taryba nutarė pasitraukti iš valdančiosios koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Pirmadienį paaiškėjo, kad tokiam sprendimui nepritariantys Seimo Socialdemokratų frakcijos nariai pasirašė susitarimą su „valstiečiais“ dėl koalicijos sudarymo.