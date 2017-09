Prezidentė paskelbė akcijos „Solidarumo bėgimas“ pradžią

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vilniaus „Atgajos“ specialiojoje mokykloje paskelbė akcijos „Solidarumo bėgimas“ pradžią. Maždaug mėnesį 400 šalies mokyklų ir darželių rengs įvairius bėgimus, estafetes ir kitas užduotis.

Pasak šalies vadovės, lietuviai visada gebėjo padėti ištikus nelaimei. To jie mokomi nuo pat mažų dienų – užjausti ir suprasti kitus. Todėl nenuostabu, kad ir dabar net 70 tūkstančių šalies vaikų pasiryžo dalyvauti šiame paramos bėgime ir taip ištiesti pagalbos ranką gyvenantiems sunkiau. Prezidentės teigimu, tai geriausias įrodymas, kad padėti gali kiekvienas – nesvarbu nei amžius, nei socialinė padėtis.

Pirmajam bėgimui prie starto linijos stojo daugiau nei 200 „Atgajos“ specialiosios mokyklos, kurioje mokosi negalią turintys vaikai, ir privačios „Saulės“ gimnazijos moksleivių. Iš viso dėl bendro tikslo susivienijo ir „Solidarumo bėgime“ dalyvaus per 400 arba trečdalis Lietuvos mokyklų.

Per akciją už kiekvieną vaiko nubėgtą 100 metrų, jo artimieji ar kiti suaugusieji paaukoja vieną eurą. Taip per 70 tūkstančių moksleivių ir darželinukų dalyvaudami įvairiose užduotyse renka lėšas skurdžiai gyvenantiems Lietuvos ir Zambijos vaikams. Jos bus skiriamos pozityvios tėvystės programai Lietuvoje, kuria siekiama kurti darnius santykius šeimoje, mokyti vaikus gražiai elgtis su aplinkiniais, ugdyti jų savarankiškumą ir atkreipti dėmesį į vaikų gabumus. Be to, už dalį surinktų pinigų bus įkurtas ir medicinos punktas pradinėje mokykloje Zambijoje bei mokomi ten dirbsiantys savanoriai.

Šis projektas rengiamas ketvirtą kartą. Pernai per jį paaukota apie 40 tūkstančių eurų.