Liberalų gretose – mintys apie naują lyderį: minimos trys pavardės

Sušaukę neeilinį vadovybės tarybos posėdį Liberalų sąjūdžio lyderiai užsiminė ir apie planus atnaujinti partijos vadovybę.

„Dėl to, ar reikėtų pačiai vadovybei „persikrauti“, suvažiavimą neeilinį organizuoti ir kitus dalykus, nuspręsime artimiausiu metu. Neatmetu tokios galimybės“, – po šeštadienį vykusio posėdžio žurnalistams sakė dabartinis Liberalų sąjūdžio pirmininkas Remigijus Šimašius.



Savo ruožtu pirmasis jo pavaduotojas Eugenijus Gentvilas jau viešai kreipdamasis į tarybos narius dėstė, kad turi iškilti nauji žmonės, kurių pavardžių negalima būtų susieti su stambaus masto korupcijos skandalu.



„Aš nesusijęs su ta istorija, tačiau visuomenės akyse turbūt yra kitaip – E. Masiulis tavo mokinys, kaip tu negalėjai žinoti... Aš, kaip ir kai kurie kiti, tam tikrą misiją atlikau praėjusiais metais. Galbūt būtų buvusi per didelė rizika visai naujiems žmonėms stoti ir vesti partiją, partijos rinkiminį sąrašą. Praėjusiais metais mes savo misiją atlikome gerai. Kaip bus toliau, spręsite, bet mano paties apsisprendimas yra, kad turi ateiti tie žmonės, kuriuos aš pažįstu, mes pažįstame, bet visuomenė gal dar per daug nepažįsta ir niekada nesusies su šia istorija“, – liberalams sakė E. Gentvilas.



A. Armonaitė jau sulaukia plekšnojimų per petį



Sulaukusi klausimo, ar galvoja apie galimybę tapti naująja Liberalų sąjūdžio pirmininke, Aušrinė Armonaitė pripažino, kad klausimas – geras.



„Suvažiavimas turėtų vykti birželio mėnesį. Kas, tiesą sakant, politikoje yra pakankamai greitai. Mes turėsime tiesioginius pirmininko rinkimus. Tai reiškia, kad jie neįvyks per dieną, jau gal balandį ar kovą gali tekti pradėti tą procesą“, – DELFI kalbėjo ji.



A. Armonaitė prasitarė, kad kalbų apie tai, kad ji gali tapti nauja partijos pirmininke, teko girdėti, buvo esą ir paplekšnojimų per petį, tačiau jokio sprendimo pati asmeniškai sakė dar nepriėmusi.



„Man yra 28-eri metai, praktinėje politikoje esu dar palyginus neilgai, tad gal dar anksti sakyti, kad aš kitais metais būčiau partijos pirmininkė. Labai anksti. Ar matyčiau apskritai partijos vadovo pozicijoje save kada nors? Tikriausiai taip. Bet ar kitais metais? Nežinau“, – svarstė pašnekovė.



Įvardijo ir daugiau pavardžių



A. Armonaitės teigimu, galutinį jos sprendimą gali nulemti ir šeima. Politikė priminė neseniai ištekėjusi.



„Mes turime lyderių labai daug. Turime Kauno vicemerą Simoną Kairį, turime Simoną Gentvilą frakcijoje Seime, tai tie žmonės, aš manau, taip pat ateityje galėtų imtis didesnės atsakomybės ir prisiimti atsakomybę. Tačiau mums dar visiems tikriausiai reikia atsipeikėti ir tiesiog susivokti esamoje situacijoje“, – pripažino ji.



Tiesa, paklausta, ar partijai būtų gerai, jei jai toliau vadovautų R. Šimašius, A. Armonaitė gyrė jį ir tikino, kad bendražygis padarė viską, ką gali, ir dar daugiau, kad atstatytų rinkėjų pasitikėjimą.



„Jis tiek daug atidavė, kad galima sakyti, kad tai geriausias koks buvo liberalios partijos pirmininkas Lietuvoje. Apie kažkokius atsitraukimus labai anksti dar kalbėti“, – kartojo ji.