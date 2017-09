STT skelbia, kodėl „MG Baltic“ galimai mokėjo kyšius liberalams

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) sako, kad koncernas „MG Baltic“ kyšius Lietuvos liberalų sąjūdžiui įtariamas mokėjęs už veikimą šio koncerno naudai dabar ir ateityje.

„Kas parodo juridinio asmens atsakomybę? Pasakysiu, jog juridinio asmens atsakomybė išplaukia iš fizinio asmens atsakomybės, kuris veikia to juridinio asmens naudai, turi įgaliojimus. Būtent iš to išplaukdamas noriu pranešti, kad didelės apimties ikiteisminiame tyrime surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių įtarti, kad buvęs Seimo narys Eligijus Masiulis, veikęs būtent politinės partijos naudai, interesais, iš vieno Lietuvoje veikiančių koncernų viceprezidento už šiam koncernui palankių ir finansiškai naudingų sprendimų priėmimą, savo ir partijos naudai priėmė 106 tūkst. eurų kyšį grynaisiais“, – per spaudos konferenciją Vilniuje sakė STT Vilniaus valdybos Ikiteisminio skyriaus viršininkas Ramūnas Lukošius.

Jis taip pat minėjo, kad fiksuoti atvejai, kai kyšiai imti nematerialia forma.

„Tai yra koncerno užsakymai veikti jų naudai, veikti dabar, kad būtų nauda ir ateityje“, – sakė R. Lukošius.

Apie kyšių formą pareigūnai žada išsamesnę informaciją pateikti vėliau, baigus tyrimą.

Pasak R. Lukošiaus, taip pat gauta ir užfiksuota pakankamai duomenų, kurie leidžia įtarti, kad buvęs Seimo narys Šarūnas Gustainis, iš to paties koncerno viceprezidento priėmė 8700 eurų kyšį. Jis buvo užmaskuotas kaip parama viešajai įstaigai organizuojant politinės partijos narių mokymus.

„Pasisakant dėl Darbo partijos įtarimų, tai jie išplaukia iš Darbo partijos nario Vytauto Gapšio veiksmų. Byloje nustatyta pakankamai faktinių duomenų, kurie mums, teisėsaugos pareigūnams, leidžia įtarti, kad buvęs Seimo narys V.Gapšys, veikęs partijos interesais, iš to paties koncerno viceprezidento už šiam koncernui palankių ir finansiškai naudingų sprendimų priėmimą partijos naudai priėmė 12 tūkst. 100 kyšį. Ta suma yra padarytos nuolaidos transliuojant partijos politinę reklamą per koncernui priklausančias televizijas“, – sakė R. Lukošius.

Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Martynas Jovaiša sako, kad Baudžiamasis kodeksas numato trijų rūšių sankcijas juridiniam asmeniui – juridinio asmens veiklos apribojimas, veiklos nutraukimas bei bauda.

Pasak jo, byla dėl politinės korupcijos šiuo metu baigiama tirti.