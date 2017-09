A. Skardžiaus atpirkimo ožiu verčiamas R. Žemaitaitis: pats užlipo ant grėblio ir pats ieško šaknų

Seimo narys Remigijus Žemaitaitis juokingais vadina savo kolegos Artūro Skardžiaus pareiškimus, esą būtent R. Žemaitaitis prieš kelerius metus parlamentui teikė galbūt korupcinius pasiūlymus dėl mažųjų saulės elektrinių.

Trečiadienį Seimo Antikorupcijos komisijoje, kuri atlieka parlamentinį tyrimą dėl Artūro Skardžiaus veiklos ir finansinių ryšių, apsilankė STT pareigūnai.



Jie pareiškė nuomonę, kad 2013 metų sausio 16 dieną šio politiko teikti pasiūlymai dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo buvo naudingi tam tikroms verslo grupėms ir leido pasipelnyti iš valstybės.



STT specialistas Aivaras Raišys teigė, kad pasipelnymo galimybių įgijo mažųjų saulės elektrinių iki 30 kW savininkai. Būtent tokias elektrines planavo vystyti A. Skardžiaus sūnus Mantas Skardžius ir dukterėčia Audronė Jakučionienė su vyru Tomu Jakučioniu.



Per Antikorupcijos komisijos posėdį A. Skardžius viešai aiškino, kad tuos galimai korupcinius pasiūlymus teikė ne jis, bet tuometis Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ir dabar jau buvęs parlamentaras Kęstutis Daukšys.



Kad tai nėra tiesa, galima įsitikinti susiradus minėtąjį pasiūlymą Seimo interneto puslapyje – ant dokumento kaip teikėjai pasirašė visi trys parlamentarai: ir A. Skardžius, ir R. Žemaitaitis, ir K. Daukšys.



Paprašėme ir kitų dviejų politikų pakomentuoti šią situaciją.



Paklausė: „Ką tu čia blūdiji?“



Seimo narys R. Žemaitaitis savo kolegos pareiškimus vadino juokingais. Jis sakė trečiadienį kalbėjęs apie tai su pačiu A. Skardžiumi.



„Aš jam vakar ir sakau: ką tu čia blūdiji? – pasakojo parlamentaras. – Kas tave, sakau, spaudė pasirašyti? Rankas laužė? Nu aš galvojau, kad irgi padėsiu. Tai ir atsakyk, sakau jam.“



Pats R. Žemaitaitis situaciją aiškino štai kaip.



Tuo metu reikėjo skubiai stabdyti vadinamąjį saulės elektrinių bumą, todėl Seimas turėjo skubos tvarka svarstyti ir priimti Vyriausybės parengtas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisas.



2013 metų sausio 16 dieną, trečiadienį, šių pataisų projektas atkeliavo į R. Žemaitaičio vadovaujamą Ekonomikos komitetą, kuriam priklausė ir A. Skardžius su K. Daukšiu. Komitetas turėjo skubiai apsvarstyti pataisas ir pateikti savo pasiūlymus. Dėl skubos Seimo nariai savo pasiūlymus teikė žodžiu.



„Reaguodami į tai, kas buvo susakyta, komitetas ir komiteto biuras parengė pasiūlymus, o jų niekas kitas negali registruoti kaip tik Seimo nariai. Aš tada ėjau komiteto pirmininko pareigas, aš privalėjau registruoti. Analogiškai savo pasiūlymus teikė ir Aplinkos komitetas“, – 15min aiškino R. Žemaitaitis.



Taigi tuos galimai korupcinius pasiūlymus posėdyje žodžiu pateikė kažkurie Seimo Ekonomikos komiteto nariai, o juos į dokumentą surašė Seimo administracijos darbuotojai.



Tai gali būti tiesa. 15min patikrino 2013 metų sausio 16 dieną teiktų pasiūlymų skaitmeninio failo metaduomenis. Jie rodo, kad dokumento tekstą parengė Ekonomikos komitete dirbę administracijos darbuotojai.



Svarbus klausimas: kas per tą Ekonomikos komiteto posėdį siūlė dalykus, kurie galimai leido pasipelnyti iš valstybės? 15min kreipėsi į parlamento administraciją ir tikimės gauti šio posėdžio garso įrašą.



„Tas pataisas bet kas galėjo parengti, čia problema ne tame. Problema tame, kad jis (A.Skardžius, – 15min), turėdamas tokį verslą, arba jo šeima, vis tiek pasirašo. Ir nenusišalina, – kalbėjo R. Žemaitaitis. – Pats užlipo ant grėblio ir pats ieško šaknų.“



Mano, kad pasiūlymas nėra korupcinis



Buvęs Seimo narys K. Daukšys sakė neprisimenąs tikslių to posėdžio detalių, bet manąs, kad tai buvo visos valdančiosios koalicijos sprendimas.



„Kiek aš prisimenu, buvo tokių įmonių, kurios buvo beveik viską susitvarkiusios ir įstatymą priimant nebūtų gavusios jokio tarpo (baigti tvarkyti dokumentus dėl saulės elektrinės statybos, – 15min). Tai mes paskui kaip valstybė dėl jų per teismus būtume nukentėję, – sakė K. Daukšys. – Tai gal dėl jų mes kokią pataisą ir siūlėme. Bet tai buvo ne Skardžiaus, ne Daukšio, ne Žemaitaičio, o koalicijos sprendimas.“



K. Daukšys pabrėžė, kad nesikrato atsakomybės, bet mano, jog pataisa nebuvo korupcinė.



„Nežinau, ar tas pasiūlymas korupcinis ar nekorupcinis. Mano požiūriu, tai ne. Aš su ta atsinaujinančia energetika nesusijęs ir neturiu jokios naudos, – aiškino buvęs Seimo narys. – Aš už savo parašus paprastai atsakau. Jeigu mano parašas ten yra, tai reiškia, kad prie to darymo aš prisidėjau. Kokia dalimi – tikrai nebeprisimenu. Bet aš savo atsakomybės už tą pataisą jokios neatsiimu.“



Galėjo pasipelnyti iš valstybės



Trečiadienį Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje lankėsi STT pareigūnai, kurie pateikė nuomonę apie A. Skardžiaus ir kitų politikų pasiūlymus dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo.



STT specialistas A. Raišys sakė, kad anksčiau minėti pasiūlymai buvo naudingi mažųjų saulės elektrinių iki 30 kW savininkams ir sudarė sąlygas kai kurioms verslo grupėms pasipelnyti valstybės sąskaita.



Taip pat trečiadienį Seimo Antikorupcijos komisija turėjo apklausti liudininkus A. Skardžiaus žmoną Snieguolė Skardžiuvienę ir jų verslo partnerį Romualdą Patalavičių, tačiau jie nepasirodė parlamente. Politiko sutuoktinė pranešė, kad turi sveikatos problemų. Jai posėdyje atstovavo advokatas Augustinas Vaičiūnas. O verslininkas R. Patalavičius pranešė, kad važiuojant iš Kauno į Vilnių sprogo jo automobilio padanga.



Parlamentinio tyrimo komisijos vadovas Vitalijus Gailius sakė, kad abu jie bus pakartotinai kviečiami į posėdį, o neatvykus gali grėsti teisės aktuose numatyta atsakomybė.