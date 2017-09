Panevėžio ir Šilutės rajonuose dėl liūčių paskelbta ekstremali situacija

Panevėžio ir Šilutės rajonuose dėl liūčių užtvindytų laukų paskelbta ekstremali situacija, tai kiek anksčiau jau padarė ir Rokiškio savivaldybė, apie ekstremalų įvykį pranešė ir Zarasų rajono savivaldybės atstovai.

„Pirmadienį kritulių kiekis iškritęs sudaro daugiau nei pusę rugsėjo normos, laukai skęsta, ūkininkai šaukiasi. Mėnesio norma yra 86 milimetrai, pirmadienį iškrito 57 milimetrai. Skęsta rūsiai, bet blogiausia ūkininkams – į laukus neįvažiuoja, laukai plaukia, nesuvežtas šienas“, – ketvirtadienį BNS sakė Šilutės rajono administracijos direktorius Sigitas Šeputis.



Anot jo, ūkininkams, gaunantiems ES paramą, ekstremali situacija leis pateikti oficialų pasiteisinimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai, dėl ko jie nespėja atlikti įsipareigotų darbų ir leis išsaugoti išmokas, taip pat palengvins situaciją bendraujant su draudikais. S. Šeputis sako, kad kol kas ūkininkai dėl nuostolių nesikreipė, tačiau neatmetama, kad jų nuostoliai dar bus skaičiuojami.



S. Šeputis sako, kad dažniausiai ekstremali situacija skelbiama atlydžio potvyniams užtvindžius kelią į Rusnę. Dėl lietaus pastarąjį kartą ekstremali situacija skelbta prieš 5–7 metus, kai smarkiai patvino Tenenio upė.



Panevėžio rajono mero Povilo Žagunio teigimu, vien per parą savaitės pradžioje iškrito 50 milimetrų lietaus, o mėnesio norma siekia 53 milimetrus. Anot jo, iki šiol per rugsėjį rajone jau sulaukta apie 150 milimetrų kritulių. Anot jo, problemos tos pačios, kaip ir kitose savivaldybėse – ūkininkai neįvažiuoja į laukus, negali nuimti derliaus, ruošti žemės kitiems metams.



Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis anksčiau BNS sakė, kad dėl užtvindytų laukų dalis smulkesniųjų ūkininkų šiemet derliaus apskritai gali nebenuimti. Jis teigė, kad dėl panašių problemų bendraujama su Zarasų, Ignalinos ir Kupiškio savivaldybėmis, jų teritorijoje taip pat užlieti laukai.



Zarasų savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys pranešė, kad ūkininkų prašymu savivaldybėje praėjusį penktadienį paskelbtas ekstremalus įvykis. Konstatuota, jog rugpjūtį krituliai rajone mėnesio normą vietomis viršijo keturis kartus, sunaikinti pasėliai.



„Dėl to kreipėsi Ūkininkų sąjunga, jie motyvavo, kad apie 40–50 proc. nuimtas derlius. Ekstremalių situacijų komisija išnagrinėjo situaciją“, – teigė jis.