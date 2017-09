Padėti atrasti vaistus nuo Alzheimerio ligos galime kiekvienas

Rugsėjo 21-ąją minima Tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Visame pasaulyje šia liga serga maždaug 44 milijonai žmonių. Tačiau mokslininkai aktyviai siekia ją pristabdyti ir prie to gali prisidėti kiekvienas.

Grupė tyrėjų iš Tarptautinio žmonių kompiuterijos instituto pritaikė Kornelio universiteto mokslininkų surinktus duomenis apie ligą ir visa tai pavertė pramoga – organizatoriai ragina žaisti specialiai šios ligos tyrimui sukurtą žaidimą.

„Jie atrado labai įspūdingų dalykų, susijusių su Alzheimeriu ir kraujagyslių užsikimšimais, bet tiesiog negalėjo daugiau vykdyti to darbo, nes duomenis analizuoti užtrunka taip ilgai, kad tiesiog tai būtų užtrukę dešimtis metų. Dėl to mes paėmėme tuos duomenis ir juos pavertėme žaidimu ir dabar tikimės tą patį darbą atlikti per porą metų ir galbūt atrasti vaistus nuo Alzheimerio“, – pasakoja Žmonių kompiuterijos instituto piliečių mokslo koordinatorė Eglė Marija Ramanauskaitė.

Žaidimą „Stall catchers“ žaisti gali bet kas. Kol kas jauniausias žaidėjas – vos penkerių, vyriausiems – per aštuoniasdešimt. Žaidimo tikslas – pamatyti užsikimšusias kraujagysles smegenyse.

Plačiau apie žaidimą ir tyrimą sužinosite Gabrielės Kloniūnaitės reportaže.