Lietuviai dalyvavo operacijoje išardant internetinius prekybos ginklais tinklus

Jungtinių Valstijų (JAV) pareigūnai pranešė uždarę prekybos ginklais, narkotikais ir kitomis nelegaliomis prekėmis tinklalapį AlphaBay, tuo pat metu Olandijoje uždarytas ir dar vienas toks tinklalapis – Hansa Market. Tarptautinėje operacijoje dalyvavo ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai.

JAV Teisingumo departamentas ketvirtadienį informavo, kad dvejus metus veikiančią nelegalią tamsiajame internete veikiančią prekybos platformą AlphaBay padėjo išardyti Tailando, Nyderlandų, Lietuvos, Kanados, Jungtinės Karalystės bei Prancūzijos pareigūnai, Europolas. Šiame pogrindiniame tinklalapyje be prekybos ginklais ir narkotikais, buvo parduodami nuodingi chemikalai, vogti ar padirbti asmens tapatybės dokumentai, kibernetiniams įsilaužimams skirta programinė įranga.

Nyderlandų pareigūnai praneša tuo pat metu uždarę ir kitą tinklą – Hansa Market. Informuojama, kad šią savaitę Amsterdame ir Krimpene sulaikyti du nelegalią prekybą vykdę asmenys, perimtos sąskaitos su daugiau nei tūkstančių bitkoinų, kurių vertė prilyginama beveik 2 mln. eurų.

Kaip BNS sakė Lietuvos kriminalinės policijos biuro vadovas Rolandas Kiškis, šalies pareigūnai dalyvavo galutinėje JAV ir Nyderladų vadovaujamos operacijos stadijoje apie savaitę – atlikti veiksmai vienoje Šiaulių įmonėje, kuri nuomojo serverius, naudotus nelegaliai veiklai.

„Mūsų pareigūnai prisijungė prie JAV – olandų tyrimo, mūsų skyriaus pareigūnai, nuo 2 iki 5, dirbo savaitę, po 24 per valandas per parą, kol nukopijavo visą išsamią medžiagą, buvo trys tipai kriptovaliutos – bitkoinai ir kiti, spėjome beveik 1 mln. 300 tūkst. tų pinigų užšaldyti ir suspenduoti. Mūsų darbas buvo prisijungti ir taktiškai paimti tuos įkalčius. Galiu pasakyti, kad figūravo Šiaulių regiono įmonė“, – BNS sakė R. Kiškis.

Anot jo, įmonė tik suteikė serverių paslaugą, Lietuvoje įtarimai niekam nepareikšti.

Nyderlandų pareigūnų pranešime nurodoma, kad nukopijavus Lietuvos serveriuose esančią informaciją ji buvo perkelta į Nyderlandus ir kontroliuojama policijos, tad prekeiviai bei pirkėjai ir toliau galėjo naudotis tinklu bei suteikti reikiamus įrodymus. Buvo perimti 40 tūkst. pirkėjų bei septynių didžiausių pardavėjų duomenys, slaptažodžiai. Pranešama, kad Hansa Market tinkle per dieną buvo įvykdoma apie tūkstantis užsakymų, čia buvo patalpinta apie 40 tūkst. nelegalių skelbimų. Teisėsaugai perėmus tinklalapį, buvo įvykdyta dar per 50 tūkst. operacijų įsigijant įvairias narkotines medžiagas.

Tuo metu JAV Teisingumo departamentas praneša, kad operacijos metu Tailando pareigūnai šioje šalyje sulaikė uždaryto AlphaBay įkūrėją – Kanados pilietį Alexadre`ą Cazesą, jam pateikti įtarimai dėl bendrininkavimo vykdant reketą, narkotikų platinimą, tapatybės vagystes, pinigų plovimo ir kitus nusikaltimus. Pranešama, kad liepos 12-ąją jis nusižudė laisvės apribojimo vietoje Tailande.

JAV prokurorai taip pat siekia įšaldyti A. Cazeso žmonai priklausantį nekilnojamąjį turtą Tailande, Kipre, Lichtenšteine, Antigvoje ir Barbudoje bei kitose valstybėse, tai pat areštuoti prabangias transporto priemones. Operaciją vykdantis Federalinis tyrimų biuras (FTB), taip pat Kovos su narkotikais administracija perėmė milijonais JAV dolerių įkainotą A. Cazesui priklausiusią kriptovaliutą.

Be bitkoinų, Alphabay prekyboje naudota kriptovaliuta – Monero ir Ethereu.

AlphaBay atstovai skelbė, kad nelegalus prekybos tinklas apima per 200 tūkst. vartotojų, 40 tūkst. pardavėjų – iki uždarymo čia buvo pateikiama per 250 tūkst. pasiūlymų įsigyti narkotikų ir nelegalių nuodingų chemikalų, dar per 100 tūkst. vogtų ar padirbtų tapatybės dokumentų, kibernetiniams įsilaužimams skirtų priemonių ir ginklų.

„Tai greičiausiai vienas svarbiausių kriminalinių tyrimų šiemet uždarant vieną didžiausių tamsiojo tinklo prekyviečių per visą istoriją“, – pranešime teigia JAV generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas.

Šis tinklas buvo maždaug dešimtkart didesnis už dar 2013-aisiais uždarytą analogišką nelegalios prekybos tinklalapį Silk Road, teikusi per 14 tūkst. nelegalių pasiūlymų ir tuo metu buvo didžiausia tokia prekyvietė tamsiajame internete.