Gaisras Šilutės rajone nusinešė visą daugiavaikės šeimos turtą

Gražiai sutvarkytame, prižiūrimame name buvo įrengti trys butai. Gaisras kilo po 9 val. Tuo metu žmonės buvo tik viename bute. Čia gyveno jauna šeima su trimis vaikais: 5 ir 6 metų sūnumis ir 2 metukų dukryte.

Pas juos svečiavosi 32 metų giminaitis, atvažiavęs su 9 metų sūnumi ir 23 metų besilaukiančia drauge. Šeimininkų giminaitis ir pastebėjo gaisrą – atsibudęs pamatė liepsnojančias lubas. Vyras pažadino kitus namuose buvusius žmones, iškėlė per langą šeimininkų berniukus, tada iššoko pats.

Per langus iššoko ir suaugusieji buto šeimininkai. Bet supratus, kad dar ne visi išsigelbėjo, vyrai grįžo į degantį namą – iškėlė mergaitę ir į svečius atvažiavusį berniuką (jam jau svilo plaukai). Tuo metu liepsnos jau apėmė visą polistirolu apšildytą namą, o viduje dar buvo likusi nėščia viešnia.

Pasak liudininkų, degančiame name ji nerado išėjimo. Bet išgirdusi ją šaukiančių žmonių balsus moteris rado langą, tačiau jį nuo jos skyrė ugnis. Moteris šoko per liepsnas. Ji išsigelbėjo, tačiau stipriai apdegė. Greitoji pagalba ja išvežė į ligoninę.

Nors ugniagesiai (5 autocisternos) atvyko greitai, namo išgelbėti nepavyko – ugnis jį apėmė per keletą minučių, nudegė stogas, sudegė viskas, kas buvo viduje. Šiame name gyvenę žmonės liko kaip stovi, be nieko.