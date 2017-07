Socialdemokratų lyderis: partneriai išėjo už koalicijos sutarties ribų

Socialdemokratų partijos pirmininkas Vilniaus vicemeras Gintautas Paluckas teigia, kad koalicijos partneriai „valstiečiai“, pasirašydami sutartį su konservatoriais dėl konkrečių projektų rėmimo, peržengė valdančiosios koalicijos sutartyje nubrėžtas ribas.

„Mes tai vertintume, kad mūsų koalicijos partneriai labai aiškiai sako, kad užuot ieškoję sutarimo koalicijos viduje, jie ieškos paramos išorėje. Ir tai, kas pastaruoju metu vyksta, ką šneka konservatoriai: taip, mes siūlysime daugiau susitarimų, rašytinių ir panašiai, mainų už vienus projektus, kitus, vadinasi, koalicijos sutartis yra per siaura. Už jos rėmų išeina koalicijos partneriai, ieškodami paramos“, – trečiadienį BNS sakė G. Paluckas.

Trečiadienio rytą dalyvaudamas „Žinių radijo“ laidoje „valstiečių“ veiksmus jis apibūdino kaip koalicijos sutarties pažeidimą.

Socialdemokratų lyderis BNS teigė, kad koalicijos sutartyje konkrečiai nurodyta, kokiais klausimais partneriai gali nesusitarti.

„Mes susitarėme, dėl ko nesusitarėme. Tai labai ideologiniai klausimai, labai aiškūs, vertybiniai: šeimos samprata, partnerystės klausimai, pavardžių rašymas. Be tokio žanro kaip rašytiniai susitarimai dėl paramos už koalicijos ribų, apskritai tokio dalyko neegzistuoja, nebūna. Mes per savo koalicijų įvairių praktiką nesame to nei matę, nei girdėję. Bet viskam būna pirmas kartas“, – teigė G. Paluckas.

Pernai lapkritį socialdemokratų ir „valstiečių“ lyderiai pasirašė koalicijos sutartį ir joje numatė, kad „koalicijos partneriai susitaria, kad dėl kai kurių klausimų, susijusių su vertybinėmis nuostatomis – asmenvardžių rašymo, šeimos apibrėžimo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, partnerystės įteisinimo, žmogaus gyvybės nuo prasidėjimo momento apsaugos – jie apsispręs savarankiškai“.

„Ar klausimas apie urėdijas įrašytas priede? Ne“, – trečiadienį BNS pabrėžė G. Paluckas.

Sutartyje taip pat numatyta, jog visais kitais klausimais, taip pat ir tais, kurie neaptarti vyriausybės programoje, koalicijos partneriai tarsis remdamiesi geranoriškumo principu.

„Vieno iš koalicijos partnerio galimi susitarimai su trečiąja šalimi neįpareigoja kito partnerio ir neturi pažeisti šios sutarties“, – nurodoma dokumente.

Pasak G. Palucko, remiantis tuo, socialdemokratai pradeda svarstymą dėl koalicijos sutarties likimo.

„Prezidiumas susiklosčiusią situaciją ir svarstys. Bendrais bruožais aptars politinį sezoną, kaip čia viskas buvo, prisiminsime tuos visus epizodus, kai mes nesutarėme, kaip kas vyko, tada pasišnekėsime, ar išvis verta tą klausimą taryboje svarstyti, nes taryba turi įgaliojimus“, – BNS sakė socialdemokratų vadovas.

Anot jo, partijos taryba turi galią nuspręsti, ar peržiūrėti sutartį, ar ją nutraukti, ar palikti, kaip yra.

Antradienį Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis, premjeras Saulius Skvernelis ir opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Gabrielius Landsbergis pasirašė susitarimą dėl konservatorių palaikymo urėdijų reformai mainais į paramą mažesniam pridėtinės vertės mokesčiui ( PVM) už šildymą. PVM lengvatos šildymui siekia konservatoriai.

Susitarime pažymima, kad siekiant Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje pratęstoje pavasario sesijoje Miškų įstatymo pakeitimai dėl valstybinių miškų valdymo pertvarkos bus priimti su pasiūlymais, kurie suderinti su vyriausybės pozicija.

Kitu punktu susitariama, kad vyriausybės teikimu nuo 2017 metų rudens šildymo sezono „siekiant mažinti gyventojų energetinį skurdą ir socialinę atskirtį“ bus įvedamas lengvatinis PVM tarifas šildymui, o tam reikalingus teisės aktus bus siekiama priimti iki spalio 1 dienos.

Valdančiąją koaliciją sudaro Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei Socialdemokratų partija. Tačiau socialdemokratai nerėmė „valstiečių“ teiktos urėdijų reformos. Kad ji būtų priimta, šie ieškojo opozicijos paramos.