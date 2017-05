Nėščią moterį Kaune užpuolusiems jaunuoliams – laisvės apribojimas ir viešieji darbai

Kauno apylinkės teismas kaltais dėl viešosios tvarkos pažeidimo pripažino du jaunuolius, kurie Kauno pakraštyje esančioje parduotuvėje užsipuolė ir įžeidinėjo nėščią moterį.

P. E. ir L. B. teismas skyrė pusantrų metų laisvės apribojimo bausmes, įpareigojant visą bausmės atlikimo laiką būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. Be to, per 12 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros, globos ar rūpybos įstaigose ar nevyriausybinėse organizacijose, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Bylos duomenimis, P. E. ir L. B. šių metų kovo 12 d. Kaune, Rokų gatvėje, esančiame prekybos centre ,,Maxima”, stovėdami eilėje prie kasos, aplinkinių akivaizdoje tyčiojosi iš besilaukiančios moters, plūdo ją necenzūriniais žodžiais, grasino fiziškai susidoroti ir kitaip žemino nukentėjusiąją, kuri užtruko susimokėti prie kasos.

Vėliau, prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje, kaltinamieji tyčiojosi iš nukentėjusiosios sutuoktinio. Būtent P. E. nusimovė kelnes ir demonstravo jam nuogą užpakalį. Kaltinamieji jį iškoneveikė necenzūriniais žodžiais, vadino jį ,,babajumi“, ,,juodašikniu“ ir t. t. Liepė jam dingti iš Lietuvos, grasino, kad iš automobilio išsitrauks ginklą. Naudojo prieš nukentėjusįjį fizinį smurtą.

Teismas, skirdamas jaunuoliams bausmes, atsižvelgė į tai, kad jie padarė vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą ir į dvi jų atsakomybę sunkinančias aplinkybes – veikimą bendrininkų grupėje ir nusikaltimą, siekiant išreikšti neapykantą kitos rasės asmeniui.

Nenustatyta ir kaltinamųjų atsakomybę lengvinančių aplinkybių, nes kaltinamasis L. B. kaltu dėl šio nusikaltimo neprisipažino, o P. E. prisipažino iš dalies, tačiau teismas šio dalinio prisipažinimo nelaikė atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

Šį nuosprendį per 20 dienų galima skųsti Kauno apygardos teismui.