Seimas po svarstymo pritarė siūlymui keisti VTEK sudarymo tvarką

Seimas po svarstymo pritarė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) įstatymo pataisoms, kuriomis numatoma tikslinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) formavimo tvarką ir padidinti sprendimų priėmimo proceso skaidrumą.

Pagal svarstomą projektą po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui turėtų teikti prezidentas, Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas, du kandidatus – Lietuvos teisininkų draugija.

Įstatyme siūloma įtvirtinti, kad VTEK sprendimai ir vardinio balsavimo rezultatai yra vieši, o VTEK narys, turintis kitą nuomonę dėl VTEK priimto sprendimo, turi teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atitinkamo VTEK sprendimo paskelbimo raštu išdėstyti motyvuotą atskirąją nuomonę. VTEK narių vardinio balsavimo rezultatai per vieną darbo dieną, o visas sprendimas per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo, atskirosios nuomonės kitą darbo dieną po atskirosios nuomonės pateikimo privalėtų būti skelbiamos VTEK interneto svetainėje ir pridedamos prie bylos.

Po svarstymo už naujas nuostatas balsavo 57 Seimo nariai, prieš – 9, susilaikė 32 parlamentarai. Tam, kad svarstomi pakeitimai būtų priimti, Seimas turės balsuoti dar kartą.