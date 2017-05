L. Linkevičius aplankė Ch. Sugiharos gimtąsias vietas

Tęsdamas darbo vizitą Japonijoje, Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius aplankė japonų diplomato Chiune Sugiharos memorialinį muziejų jo gimtajame Jaocu mieste.

Ministras taip pat susitiko su Jaocu miesto meru Masanori Kaneko bei Gifu prefektūros gubernatoriumi Hajime Furuta. Jaocu miestas ir Gifu prefektūra yra užmezgę draugystės ryšius su Lietuvos miestais, įskaitant Kauną, kuriame Ch. Sugihara išdavė taip vadinamas „Gyvybės vizas“, išgelbėjusias gyvybę maždaug 6000 žydų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos diplomatijos vadovas pasidžiaugė itin glaudžiais ir naudingais Gifu prefektūros ir Kauno santykiais, aptarė tolesnes bendradarbiavimo kryptis, pakvietė merą ir gubernatorių dalyvauti Sugiharos savaitės renginiuose Kaune rugsėjo 2–8 dienomis.

„Sugihara ne tik davė svarbią žmogiškumo pamoką visiems, ypač šiandienos diplomatams, bet ir toliau suartina Lietuvą ir Japoniją“, – sakė ministras, pasirašydamas svečių albume.

Apie vizitą Sugiharos muziejui primins ir ministro padovanotas Sugiharai skirtas Lietuvos pašto ženklas ir specialus vokas.

Ministras susitiko ir su Nagojos miesto meru Takashi Kawamura, kuris taip pat išreiškė norą užmegzti ryšius su Kaunu. L. Linkevičius pakvietė pramoninį Nagojos miestą, kuris žinomas kaip įmonės „Toyota“ būstinė, išnaudoti Ch. Sugiharos dėka užsimezgusius žmogiškuosius ryšius verslo santykiams plėtoti.

Lietuva – viena iš nedaugelio Europos ir pasaulio valstybių, kuri pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su visomis trimis pagrindinėmis Japonijos mokslo tyrimus remiančiomis agentūromis – Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros agentūra (Japan Agency for Medical Research and Development), Japonijos mokslo ir technologijų agentūra (Japan Science and Technology Agency) ir Japonijos mokslo skatinimo draugija (Japan Society for Promotion of Sciences).