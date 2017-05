Lietuvių menkai atrastos kelionių kryptys, kurias verta pasirinkti

Besirinkdami populiariausias kelionių kryptis neretai nepamatome vietų, kurias tikrai verta aplankyti, o kartais ten keliaujant netgi galima sutaupyti. Kelionių ekspertas Rimvydas Širvinskas-Makalius bei keliautojas Robertas Pogorelis vardija lietuvių ne itin dažnai lankomas vietas, kuriose yra ką pamatyti.

Pasak R. Širvinsko, populiariausių krypčių tendencijas diktuoja kelionių organizatoriai, kurie pastaruoju metu labai įsidrąsino, nebebijo eksperimentuoti ir pasiūlyti naujų krypčių.

„Viena iš tokių žmonėms įstrigusių ir patikusių naujų krypčių – Zakinto sala (Graikija). Vienas Lietuvos kelionių organizatorius pavasarį ir rudenį organizuoja keliones į Zakinto salą tiesiogiai iš Vilniaus, o kitu metu į ją galima nuvykti iš Varšuvos.

Zakintas yra žymus savo sudužusio laivo paplūdimiu, įspūdingo grožio įlanka su labai aukštu skardžiu, žydru vandeniu. Pamatyti tą prieš kelis dešimtmečius nuskendusį kontrabandininkų laivą yra įspūdinga. Zakinto saloje taip pat yra vartai, susiformavę iš uolų iškyšulių, pro kurios galima paplaukioti nedidele valtele“, – pasakoja R. Širvinskas.

Zakinto papūdimys. Wikimedia commons nuotr.

Kita įdomesne kryptimi kelionių ekspertas vadina Gruziją. Pasak jo, lietuviai Gruzijoje keliauja po kalnus arba apsistoja Batumio kurorte prie Juodosios jūros.

„Norint pasimėgauti geru oru, ten vykti reikėtų nuo birželio vidurio iki rugsėjo vidurio. Šį kurortą būtų galima vadinti Europos Las Vegasu: jame yra daug kazino, Romos Koliziejų primenantis viešbutis ir daugybė kitų dalykų. Tai puiki kryptis tiems, kurie bijo vykti toliau, negali susikalbėti angliškai, nes ten kalbama rusiškai, be to, lietuviams labai patinka tai, kad ten labai pigu tiek pavalgyti, tiek apsipirkti“, – sako R. Širvinskas.

Pašnekovo teigimu, šiais metais vėl ima populiarėti Juodkalnija. Nors šalis buvo žinoma ir mylima lietuvių keliautojų, anksčiau nebuvo galimybės į ją nuvykti patogiai – tik autobusu arba automobiliu. „Esame vis labiau išlepę, norime skrydžių, tad vienas kelionių organizatorių gegužės–birželio mėnesiais pradėjo siūlyti tiesioginį reisą. Ten rekomenduoju būtinai išsinuomoti automobilį ir pasivažinėti po šalį, nuvykti ir į Kroatiją, kurioje – daugybė lankytinų vietų. Juodkalnijos turizmas taip pat atsigauna ir ten yra ką pamatyti“, – pataria R. Širvinskas.

Taip pat, pasak kelionių eksperto, vertėtų atrasti Maroką. Lietuvos kelionių organizatoriai bando siūlyti keliones į Maroką, tačiau kainos, keliaujant iš Lietuvos, šiek tiek kandžiojasi. Vis dėlto keliaujant su persėdimu pigių skrydžių bendrovių lėktuvais šią šalį galima pasiekti pigiau, pažymi pašnekovas. R. Širvinsko teigimu, nors Maroke galima laiką leisti viešbučiuose, gražiuose paplūdimiuose, rekomenduotina pasivažinėti po šalį – yra netgi specialus maršrutas, siekiantis istorinius miestus. Ten nuvykti kelionių ekspertas rekomenduoja tiems, kuriems patinka Šiaurės Afrika, kurie atostogauja Egipte, Tunise, kurie nori daugiau egzotikos, bet netoliese.

Mečetė Marakešo mieste. Reuters/Scanpix nuotr.

„Dar viena kryptis – Portugalija. Mažai lietuvių ją yra atradę, o ten tikrai yra pigu apsistoti. Algarvės regione yra puikus kurortas, gražių mažų miestukų, vieta pritaikyta poilsiui su vaikais. Tiesiogiai į Portugaliją negalima nuskristi, tačiau keliauti su persėdimu nėra brangu. Galima vykti per Barseloną, Paryžių, Brėmeną į pietinę Portugalijos dalį.

Kalbant apie kelionę į Portugaliją, rekomenduoju skristi į vieną miestą, o grįžti iš kito. Pavyzdžiui, nuvykti ir aplankyti Porto miestą, vykti žemyn link Lisabonos, iki Algarvės, o tuomet iš Faro miesto skristi į Lietuvą. Kelionės su persėdimais yra geros tuo, kad žmonės papildomai gali aplankyti kažkokį miestą. Lietuviai tai pradeda vertinti ir rinktis keliones su persėdimais“, – teigia pašnekovas.

Taip pat, pasak R. Širvinsko, rekomenduotina keliauti į Albaniją, Sarandės kurortą, į kurią tiesiogiai galima nuvykti iš Varšuvos. Kelionių ekspertas sako, kad į Albaniją vyksta tie žmonės, kurie yra pamatę nemažai vietų ir nori labiau patyrinėti Balkanus. Be to, jei norisi, iš Albanijos galima persikelti į prie jos krantų esančią Graikijos salą Korfu.

„Dar rekomenduoju jaukų ir gražų Kampanijos regioną Italijoje. Lietuviai, ieškodami atostogų pasiūlymų, visuomet į pageidavimus įtraukia Italiją, tačiau ją vėliau atmeta dėl aukštų kainų, nepatogaus nuvykimo, bet į Kampaniją nusigauti yra patogu“, – tikina pašnekovas.

Zugspitze kalnas Vokietijoje. AFP/Scanpix nuotr.

Tuo metu keliautojas R. Pogorelis sako, kad visai netoliese galima atrasti puikių vietų kelionėms, atostogoms, kuriose apsistoti ir pailsėti bus netgi pigiau nei Lietuvoje.

„Pernai vasarą su drauge penketą dienų praleidome Pietų Vokietijoje. Už juokingą kainą nuskridome iš Vilniaus į Memingeną, o nuo ten kalnai – ranka pasiekiami. Apsistojome nuomojamame kambaryje netoli aukščiausio Vokietijos kalno Zugspitze, kur viena nakvynė kainavo apie 40 eurų dviem. Į šią sumą įskaičiuotas privalomas mokestis už turisto kortelę, suteikiančią galimybę nemokamai važinėti vietos autobusais ir traukiniais. Maudėmės kalnų ežeruose, ėjome į žygius kalnų takeliais, kėlėmės lyniniu keltuvu. Tai buvo fantastiškos atostogos – rekomenduoju“, – mintimis dalijasi keliautojas.

Jei tai per brangu ar per toli, R. Pogorelis siūlo keliauti į Šiaurės Lenkiją, kur galima atrasti jaukių, gražiai sutvarkytų paežerio miestelių, įdomių lankytinų objektų, tokių, kaip įspūdingo aukščio Stančikų tiltai.

„Apsistokite per airbnb.com: tai kainuos pigiau nei viešbutyje. Be to, pastebėjau, kad Lenkijos kaimų sodybose galima apsistoti gerokai pigiau negu Lietuvoje.

Jei vis dėlto norite prie jūros, tačiau netenkina Palanga ar Jūrmala, rekomenduoju Latvijos pajūrį į rytus nuo Rygos. Ten galite nuvykti ir be automobilio: iš Rygos stoties elektriniu traukiniu nuvažiuokite iki Garciems miestelio, o nuo jo iki pajūrio nesunkiai nueisite pėsčiomis. Apsistoti galite sodo namelyje, kurį išsinuomosite per minėtą airbnb.com. Aplinkui bus tik pušynas ir bekraštis smėlio paplūdimys“, – kalba R. Pogorelis.

Iš rečiau lankomų Europos šalių keliautojas sako norintis apsilankyti Juodkalnijoje, Makedonijoje, Albanijoje, Rumunijoje: „Girdėjau gerų atsiliepimų apie šias šalis, deja, pačiam dar neteko jose būti.“

Albanija. Wikimedia commons nuotr.