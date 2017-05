Šimto eurų kompensacija pasinaudojo apie 5 tūkst. privačius darželius pasirinkusių šeimų

Vilnius džiaugiasi sėkmingai įgyvendinęs dar vieną iš 4 žingsnių programos, kuria siekiama spręsti opią vaikų darželių trūkumo problemą. Viena iš jų – prieš dvejus metus pradėta teikti 100 eurų kompensacija visiems, kurie lanko privačius darželius. Įsigaliojus 100 eurų kompensavimo tvarkai, įsteigti net 33 nauji privatūs darželiai ir taip sukurta daugiau kaip 2 500 naujų vietų sostinės mažyliams, teigiama Vilniaus miesto savivaldybės pranešime.

Per dvejus metus 100 Eur kompensacija privatiems darželiams pasinaudojo beveik 5 000 vaikų tėvelių. Savivaldybė per pusę šios kadencijos laikotarpio tam skyrė 9,6 mln. eurų: per 2015 m. – 1,6 mln. Eur, per 2016 m. – 5,8 mln. Eur ir vien per penkis pirmus šių metų mėnesius – 2, 2 mln. eurų.



Kompensavimo tvarka pasiteisino, nes privatūs darželiai vykdė intensyvią plėtrą. 2014 m. rugsėjo 1 d., kol naujoji 100 eurų kompensavimo tvarka dar nebuvo įsigaliojusi, 87 privačius darželius lankė apie 3 000 vaikų, o dabar Vilniuje – jau 120 privačių darželių, kuriuos šiuo metu lanko 5 666 vaikai.



Nuo šių metų rugsėjo 100 eurų kompensacija per mėnesį už vaikų priežiūrą bus skiriama visiems vilniečiams, kurių vaikas negavo vietos valstybiniame darželyje – parama padės samdant auklę ar patiems prižiūrint vaikus namuose. 100 eurų kompensacija bus teikiama tol, kol vaikas gaus vietą valstybiniame arba privačiame darželyje.



Vilniaus vaikų daželiuose dar daugiau vietų – pernai į darželius priimta 7861 mažylių ir sukurta daugiau nei 700 naujų vietų, pritaikant savivaldybės turimas patalpas darželiams. Praėjusių metų rugsėjį buvo atidaryti pirmieji nauji savivaldybės vaikų darželiai – „Ąžuolas“, „Gluosnis“ ir „Kodėlčiuko“ naujas skyrius, kuriuos lanko apie 600 darželinukų. Lazdynuose buvo atidaryta nauja lopšelio-darželio „Lazdynėlis“ grupė, kurią lanko 20 mažųjų vilniečių. Duris atvėrė ir buvusiuose vaikų globos namuose įsikūręs darželis „Žolynas“, kurį lanko dar 145 darželinukai.



Visos šios kompleksinės priemonės – 100 eurų kompensacija, naujų valstybinių darželių kūrimas, privačių darželių plėtra – padėjo sparčiai ir ženkliai sumažinti darželių eilę daugiau nei trečdaliu. Jei kadencijos pradžioje trūko 7,5 tūkst. vietų, tai per du metus buvo sukurta daugiau kaip 3,5 tūkst. naujų vietų sostinės darželiuose, o artimiausiu metu planuojama sukurti dar 1000 vietų pastačius modulinius darželius.