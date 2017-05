Odos priežiūros specialistė: atgaivinti pavargusią odą galima ir namuose

Pavasariui įsibėgėjus, dažną žmogų vargina nemalonūs simptomai – susilpnėjusi imuninė sistema, nuovargis ar nervingumas. Sveikatos specialistai patvirtina – šiuo metų laiku kenčia ne tik bendra organizmo savijauta, bet ir išvaizda. Itin daug klausimų, kaip atgaivinti pavargusią ir papilkėjusią veido odą, ir kaip tą padaryti greičiausiai ir efektyviausiai, sulaukiama vaistinėse, rašoma pranešime spaudai.

Anot „Eurovaistinės“ odos priežiūros priemonių konsultantės Alinos Geglis, pavasaris – pats blogiausias laikas mūsų odai. Dauguma klientų pastebi, kad jų oda pradeda pleiskanoti, praranda švytėjimą, papilkėja ar atsiranda spuogų.



„Per žiemą šaltis, vėjas, kondicionieriai pažeidžia hidrolipidų plėvelę, dėl to ji prasčiau sulaiko drėgmę, pernelyg išsausėja, tampa neatspari aplinkos poveikiui, infekcijoms. Dėl saulės trūkumo organizme mažiau gaminama vitamino D, o jis labai svarbus tiek odos atsinaujinimo procesui, tiek imuninei sistemai palaikyti“, – problemų priežastis komentuoja A. Geglis.



Pasak specialistės, nebūtina iškart skubėti į grožio saloną – pasirinkus kokybiškas priemones, odą atgaivinti galima ir namuose. Pačiu pirmuoju žingsniu turėtų tapti tinkamas odos valymas.



„Valymo priemonės turėtų būti švelnios ir be muilo, kuris nutirpdo ne tik purvą, bet ir apsauginį sluoksnį (o tai odą dar labiau pažeidžia). Nušveisti per žiemą susikaupusias negyvas ląsteles labai padeda šveitikliai, tačiau juos reikėtų rinktis atsargiau. Pavyzdžiui, priemonės su alfahidroksirūgštimis valo giliau, tačiau pavasarį tokių geriau vengti, mat išsausėjusią, jautrią odą jie gali labai sudirginti, – perspėja „Eurovaistinės“ specialistė ir pataria rinktis švelnesnius šveitiklius su drėkinamaisiais komponentais.



Kitas svarbus etapas – odos drėkinimas. Pasibaigus žiemai, konsultantė rekomenduoja pereiti prie lengvesnės tekstūros kremų.



„Dieną reikėtų naudoti nuo ultravioletinių spindulių saugančias drėkinamąsias priemones, o vakare – maitinamąjį kremą. Atkurti prarastą drėgmę labai padeda kaukės, kurias pavasarį galima daryti 2 ar 3 kartus per savaitę. Labai išsausėjusiai odai tinka ir serumai – jie įsiskverbia giliau, bet yra lengvesnės tekstūros nei kremai, tad šių neatstoja. Derinti serumą su kremu reikėtų taip – pirmiausia odą patepti serumu, palaukti, kol įsigers, tuomet patepti kremu“, – sako A. Geglis.



Anot odos priežiūros priemonių specialistės, šiuo metų laiku itin tinka priemonės su antioksidantais, jie sušvelnina laisvųjų radikalų poveikį, suteikia gyvybingumo.



„Dažniausiai į kremus dedama vitaminų C, A, E, D. Vitaminas E vadinamas jaunystės eliksyru. Jis padeda išsaugoti odos stangrumą, drėkina, neleidžia susidaryti raukšlėms. Vitaminas D padeda atsinaujinti odos ląstelėms. Skaistumo suteikia ir odą stangrina kremai su vitaminu C. Pastarasis ne tik kovoja su laisvaisiais radikalais, bet ir padeda susidaryti kolagenui, tad ypač tinka brandžiai odai. Vitaminas A padeda atsikratyti odos šerpetojimo, šiurkštumo“, – pataria konsultantė ir priduria, kad, nors kremuose esantys vitaminai sunkiau įsisavinami nei vartojant maisto papildus, jų rezultatai matomi kur kas greičiau.



Konsultantės teigimu, nors, vartojant maisto papildus, matomų rezultatų gali tekti laukti ilgiau nei mėnesį, jie yra ilgalaikiai. Odai būtinų vitaminų D, A, E ir polinesočiųjų omega 3 riebalų rūgščių galime gauti gerdami žuvų taukus.



„Tai natūralus ir dėl savo universalumo unikalus papildas. Jis tinka beveik visiems ir veikia labai plačiai – ne tik maitina odą, bet ir suteikia elastingumo nagams, plaukams. Aišku, jei problemos yra rimtesnės – plaukai slenka, lūžinėja jų galiukai, skilinėja ar trupa nagai, skeldėja lūpų kampučiai ir pan., vertėtų įsigyti kompleksinių papildų, į kurių sudėtį įeina ir grožį palaikantys mikroelementai – cinkas, biotinas, selenas, įvairios biologiškai aktyvios medžiagos. Geriausių ilgalaikių rezultatų pasiekiama išgėrus visą 2 ar 3 mėnesių kursą“, – pataria specialistė.