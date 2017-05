Šeši komplimentai avižų dribsniams

Avižų dribsniai – ne vien lengvas, gerai virškinamas patiekalas. Pasirodo, jie puikiai tinka fiziškai aktyviam žmogui ir ne tik per pusryčius. Asmeninis treneris Andrius Česnauskas ne tik pats dažnai vartoja avižų dribsnius, bet ir rekomenduoja jų nepamiršti tiek sportuojantiems, tiek ir nesportuojantiems žmonėms.

Tikras maistas

Asmeninis treneris A. Česnauskas negaili gerų žodžių šiam produktui, kurį vadina tikru maistu. Tiesa, konkrečių rekomendacijų, kiek tokių dribsnių reikėtų suvalgyti kiekvienam, jis nedalina.

„Kiekvienas žmogus yra labai individualus – vienas sportuoja, kitas – ne, vienas sveria 50 kilogramų, kitas – 100 kilogramų ar net turi viršsvorį. Vadinasi, kiekvienam reikalingų suvartojamų maisto kalorijų kiekis bus skirtingas. Jei žmogus neturi viršsvorio ir jam reikia greitos energijos, jam puikiai tiks greitai paruošiami avižų dribsniai. Tačiau jei žmogus yra sukaupęs didelį kiekį organizmo riebalų ir nori sumažinti viršsvorį, tokiu atveju būčiau linkęs rekomenduoti visų grūdo dalių avižų dribsnius“, – aiškina treneris.

Ką A. Česnauskas atsakytų žmonėms, teigiantiems, kad avižų dribsniai gal ir teikia energijos, bet yra neskanu, nemalonu ir neteikia džiaugsmo?

„Jei esame pripratę prie sintetinių priedų, skonio stipriklių ar labai stiprių saldiklių, tai tada vien cinamonu pagardinta košė tikrai bus neskani. Tačiau tai tereiškia viena: mūsų skonio receptoriai yra labai sugadinti – nebejaučia tikro maisto skonio. Tačiau jei bent mėnesį atsisakysime šokoladinių-karamelinių batonėlių ir saldžios arbatos su 2–3 šaukšteliais cukraus, tai net ir šaukšteliu cukraus pasaldinta arbata mums pasirodys labai saldi. Daug kas priklauso nuo mūsų įpročių. Jei kai kurių šių įpročių atsisakytume, palaipsniui atgautume tikro maisto skonį“, – įsitikinęs treneris.

Pataria išbandyti, ar tinka

Trenerio organizmas labai gerai priima avižų dribsnius. Be to, jis save priskiria grupei žmonių, kuriems iš ryto tinka angliavandeniai. Kai pavalgo avižų dribsnių, po valandos ar pusantros jaučiasi žymiai žvalesnis, energingesnis, pagerėja bendra savijauta.

„Auganti mūsų gaminamų natūralių bei ekologiškų avižų dribsnių paklausa leidžia manyti, kad dauguma žmonių išbandė ir drąsiai renkasi šį produktą. Mūsų inicijuotas vartotojų elgsenos tyrimas taip pat rodo, kad didžiajai daliai – per 70 proc. šio produkto vartotojų – tai yra pusryčių patiekalas“, – sako grūdų perdirbėjų „Dobeles dzirnavnieks“ pardavimų direktorius Lietuvai Romanas Stanislovaitis.

Pasak trenerio A. Česnausko, ar konkrečiam žmogui tai yra tinkamas rytinio maisto pasirinkimas, nesunku patikrinti.

„Jei iš ryto pavalgome saldžios avižų dribsnių košės, tačiau jau po valandos mus apima mieguistumas, jaučiamės apsunkę – vadinasi, avižų dribsniai ne mums. Tokie žmonės turėtų pusryčiams rinktis ne greitus angliavandenius, o baltymų ir riebalų turintį maistą“, – pasakoja A. Česnauskas. Anot jo, kiekvienas žmogus turėtų surasti jam tinkamiausią variantą.

Trenerio pagiriamieji žodžiai avižų dribsniams

1. Gausu maistinių medžiagų. Tai pirmiausia pasakytina apie visų grūdo dalių avižų dribsnius. Būtent tokius dribsnius renkasi A. Česnauskas. „Šie dribsniai išverda per ilgesnį laiką arba juos reikia užmerkti iš vakaro – tada jie verdami trumpiau ir juose išlieka daug daugiau maistinių medžiagų“, – atkreipia dėmesį treneris.

2. Nedaug kalorijų, o daug naudos. „Visų grūdo dalių avižų dribsniai turi daugiausia skaidulų, vitaminų, mineralinių medžiagų. Avižų miltų ar kitų stipriai perdirbtų produktų kaloringumas išliks tas pats, o visų minėtų organizmui reikalingų medžiagų bus mažiau. Kad gautume reikalingą kiekį maistinių medžiagų, tokių perdirbtų produktų valgysime daugiau, tokiu būdu organizmą užkraudami kalorijų pertekliumi. Jeigu organizmas gauna kalorijų, tačiau negauna jam reikalingų maistinių medžiagų, jis prašo dar“, – pastebi A. Česnauskas.

3. Tinka įvairiu dienos metu. Avižų dribsnius treneris valgo iš ryto arba prieš treniruotę. Į kitų išsakomą abejonę, ar gerai maitintis prieš treniruotę, jis irgi turi atsakymą. „Žiūrint koks tai maistas. Jei tai yra baltyminis ir riebus maistas, jį reikėtų valgyti gerokai anksčiau iki treniruotės – apie 2–3 valandas prieš. Jei tai yra avižų dribsniai, kurių pagrindas yra angliavandeniai, toks maistas yra gana greitai virškinamas. Todėl juos tinka suvartoti 1–1,5 val. iki treniruotės pradžios

4. Lengvai ir greitai paruošiami. „Rytą jie man yra greitai paruošiamas patiekalas. Kad būtų greičiau, užsimerkiu juos iš vakaro“, – sako treneris. Avižų dribsnius jis rekomenduoja ir savo treniruojamiems žmonėms – ypač iš ryto.

5. Suteikia daug energijos. Prieš treniruotę A. Česnauskas juos valgo, jei nori būti energingas per treniruotę. „Jie padės per treniruotę išlikti žvaliems ir pakelti žymiai didesnį fizinį krūvį, kitaip sakant – daugiau nuveiksime iki pavargdami. Atsistatymas po treniruotės bus žymiai ilgesnis, o to mes ir siekiame. Ilgesnis atsistatymas po treniruotės užtikrina pagreitėjusią medžiagų apykaitą organizme, tai stiprina imuninę sistemą bei raumenis, padeda deginti perteklinius riebalus“, – aiškina treneris.

6. Juos galima paruošti įvairių skonių. Treneriui patinka avižų dribsnių skonis ir galimybė juos paruošti įvairaus skonio patiekalus. Kadangi A. Česnauskui neprireikia reguliuoti savo svorio ar mesti nereikalingus kilogramus, jis košę dažniausiai pasisaldina bananais arba uogiene. Žmonėms, kurie nori koreguoti savo svorį, jis rekomenduotų mažiau saldžius produktus. Leistina pridėti šiek tiek bananų, o skoniui pagerinti ypač tiktų cinamonas. Šis prieskonis neturi kalorijų ar cukrų, tačiau suteikia košei gerą skonį ir kvapą. „Skoniui pagerinti tiktų įberti ir šiek tiek šokolado drožlių ar miltelių“, – siūlo panaudoti savo patirtį treneris.