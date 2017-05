VPT rekomendavo Širvintų valdžiai nutraukti statybos sutartį su „Irdaiva“

„Kvalifikacijos reikalavimas turėti konkrečių parametrų baseino projektavimo sutartį yra nepagrįstas ir dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją. Be to, perkančioji organizacija kvalifikacijos reikalavimą kėlė tik projektuotojams, tačiau nekėlė nei rangovui, nei specialistams. Tarnyba vasarį prašė perkančiosios organizacijos pagrįsti šį kvalifikacijos reikalavimą, tačiau ji jo nepagrindė“, – rašoma VPT išvadoje.

Anot VPT, šis kvalifikacijos reikalavimas taip pat įpareigojo konkurso dalyvius jungtis į grupes.

„Pirkimo sąlygose nurodyta, kad šį reikalavimą turi atitikti bent vienas jungtinės veiklos sutarties partneris. Toks reikalavimas įpareigoja tiekėjus jungtis į ūkio subjektų grupes, nors projektavimo paslaugos užima mažą dalį objekto vertės. Tiekėjai turėtų patys spręsti dėl būtinybės sudaryti jungtinės veiklos sutartį, jos efektyvumo ir racionalumo, o ne būti verčiami sudaryti tokią sutartį tik dėl to, kad perkančioji organizacija nepaliko tiekėjams kitos galimybės dalyvauti pirkime ir laimėti“, – teigiama išvadoje.

Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė pirmadienį BNS teigė nesanti susipažinusi su konkursu, todėl komentuoti atsisakė ir nurodė kreiptis į savivaldybės administracijos direktorę Ingrida Baltušytė-Četrauskienė. Su ja BNS kol kas nepavyko susisiekti.

„Jūs manęs neklauskit, klauskit administracijos direktorės, jie vykdo visus viešuosius pirkimus ir prižiūri juos. (...) Tikrai nesu susipažinusi“, – BNS sakė Ž. Pinskuvienė.

Tarnybos vertinimu, konkurso kvalifikacijos reikalavimas dėl dalyvių patirties buvo neproporcingas.

„Reikalavimas, kad tiekėjas per pastaruosius 5 metus turi būti tinkamai įvykdęs bent vieną visuomeninės paskirties pastato statybos rangos darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 5 mln. eurų be PVM, yra neproporcingas pirkimo objektui. Nurodyta, kad planuojama maksimali sutarties vertė – 5,5 mln. eurų be PVM. Rekomenduojama sutarties vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto vertės“, – rašoma išvadoje.

VPT išvadoje rašoma, jog perkančioji organizacija taip pat netinkamai pagrindė numatytą vertę viršijusią sutarties sumą.

„Komisijos pirmininkė kreipėsi į perkančiosios organizacijos direktorių prašydama pateikti pagrindimą, kad tiekėjo pasiūlyta 5,66 mln. eurų be PVM kaina yra savivaldybei priimtina. Atsakyme nurodyta, kad valstybės investicijų programoje 2016 metams projektui skirta 250 tūkst. eurų. Kadangi programa patvirtinta 2016–2018 metams, tikimasi, kad projektui finansuoti bus skiriamos lėšos ir ateinančiais metais. Pritrūkus lėšų, jos bus planuojamos rengiant savivaldybės biudžetą, todėl tiekėjo pasiūlyta kaina bus priimtina. Komisija pripažino, kad toks pagrindimas yra tinkamas ir taip neužtikrino pirkimų tikslo, kadangi raštas pasirašytas vienasmeniškai perkančiosios organizacijos direktorės, o už finansus atsakingo asmens parašo nėra, be to jame nepateiktos pagrįstos aplinkybės, įrodančios, kad tiekėjo pasiūlyta kaina yra prieinama“, – rašoma išvadoje.

VPT konstatavo, jog atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus, rangos sutartis turėtų būti nutraukta ir organizuojamas naujas pirkimas.

Šią tarnybos išvadą savivaldybė gali skųsti teismui.

Balandžio viduryje savivaldybė pranešė, kad Širvintose pradėtas statyti naujas sporto kompleksas.

Apie 6,85 mln. eurų vertės sutartį Širvintų rajono savivaldybės administracija su bendrovėmis „Irdaiva“ ir „Tiksli forma“ pasirašė praėjusių metų rugpjūtį. Įmonės turi suprojektuoti ir pastatyti naują sporto kompleksą.

Komplekso statybos konkurse taip pat dalyvavo bendrovės „Eigesa“ bei „LitCon“, kurių nenurodomos vertės pasiūlymas buvo atmestas dėl kvalifikacijos trūkumo.

Kalnalaukio g. 41 planuojama statyti 5 tūkst. kv. m ploto sporto kompleksą, kuriame planuojama organizuoti šalies ir tarptautinius sporto turnyrus, varžybas.

Objektą plėtoti ketinama dviem etapais: per pirmąjį bus statomas baseino, per antrąjį - universalios sporto salės korpusas.

Apie 2,4 tūkst. kv. m ploto pastate, kuris bus statomas per I etapą, ketinama įrengti holą, priimamąjį, rūbinę, dušus, 4 takelių 25 m ilgio baseiną, 3 pirtis, administracines patalpas, kavinę, technines patalpas bei 180 kv. m ploto sporto salę. Per antrąjį - 2,6 tūkst. kv. m ploto pastatą, kuriame bus holas, rūbinės, trenerių patalpos, tinklinio, krepšinio, salės futbolo, teniso bei rankinio salė, taip pat 200 kv. m ploto treniruoklių salė.