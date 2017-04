A. Gilytė patarė, kaip atnaujinti savo spintą pavasariui

Bandant atnaujinti spintą, galima iš karto įsigyti kelis drabužius derinius, nes tai naudinga piniginei ir patogu, bet tada kyla grėsmė sutikti savo kloną ar atrodyti kaip manekenui iš vitrinos. Taip LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ sako stilistė Agnė Gilytė.

„Darbų, prieš atsinaujinant ir daržą, ir sodą, ir spintą visą laiką yra, – juokauja A. Gilytė. – Mano pirmas pasiūlymas – pagalvoti apie tai, ką jau turi spintoje. Kas iš to, kad nueisime į parduotuves, prisipirksime naujausių, gražiausių darbužių, o tie vargšai liks kaboti spintoje?“

Reikia būti draugiškiems ir su tais drabužiais, kurie kažkada buvo nauji ir kuriuos mėgome, tikina stilistė. Tokiu būdu, anot A. Gilytės, bus lengviau išsirinkti ir naujus drabužius, nes juos bus galima derinti prie jau turimų.

„Viena vertus, labai protinga įsigyti drabužių derinį. [...] Kita vertus, jeigu pirksime vien tik drabužių derinius, galime atrodyti kaip tie plastiko manekenai virtinoje. Be to, turbūt nebūsite pirmas sugalvojęs tai padaryti. Po to sutiksite savo kloną gatvėje, universitete ar kitur“, – sako stilistė.

Apsipirkinėjant reikėtų mąstyti plačiau, įsitikinusi A. Gilytė. Tačiau ji priduria – vis tiek reikėtų pagalvoti apie tai, su kuo tie drabužiai bus derinami, nes tai palengvins apsisprendimą kuo apsirengti ryte ir neteks sakyti, kad nėra, kuo apsirengti.

Kokių taisyklių paisyti, kad apsipirkimas būtų sėkmingas, žiūrėkite reportaže.