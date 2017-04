Paviešinti kandidačių į K. Pūko padėjėjas liudijimai

Seimo specialioji komisija siūlo pradėti apkaltos procesą seksualiniu priekabiavimu apkaltintam Seimo nariui Kęstučiui Pūkui, BNS patvirtino komisijos pirmininkė „valstietė“ Dovilė Šakalienė.

Tokį sprendimą komisija priėmė penktadienį šešiais balsais „už“ ir dviem komisijos nariams susilaikius.

Po komisijos posėdžio išvadą pristačiusi D. Šakalienė žurnalistams patvirtino, kad apkaltą Seimo nariui siūloma pradėti dėl priesaikos sulaužymo ir šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo.

„Komisija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, padarė išvadą – konstatuoti, kad yra pagrindas pradėti K. Pūkui apkaltos procesą Seime“, – sakė D. Šakalienė.

Kaltinamas diskreditavęs Seimo autoritetą

Komisijos vertinimu, K. Pūkas diskreditavo Seimo autoritetą netinkamai elgdamasis su savo padėjėjais, taip pat ir darbo pokalbių metu, kai „veiksmais, žodžiais, neverbaline kūno kalba buvo žeminamas kandidačių orumas, jos buvo akivaizdžiai diskriminuojamos dėl jų socialinės padėties“.

„Savo neetišku elgesiu Seimo narys K. Pūkas diskreditavo Seimo autoritetą, todėl jo veiksmai vertintini kaip Seimo nario priesaikos sulaužymas bei kaip šiurkštus Konstitucijos pažeidimas“, – pabrėžė komisijos pirmininkė.

Komisijos pirmininkė taip pat pažymėjo, kad išvadoje remiamasi ne visų apklaustų liudytojų parodymais, o tik su K. Pūku susidūrusių jo kaip Seimo nario darbo metu, taip pat parodymai, kurie kėlė kokių nors abejonių, buvo vertinami gynybos naudai ir išvadoje necituojami. Pasak jos, galutinėje išvadoje remiamasi keturių žmonių liudijimais.

„Mes nusprendėme atsisakyti tų parodymų, kurie buvo anksčiau, iki darbo Seime, todėl, kad šioje išvadoje mes nusprendėme tik du pagrindus konstatuoti, Konstitucijos ir priesaikos sulaužymą, visi kiti veiksmai, kurie buvo atlikti iki to, nėra susiję. Visur, kur buvo abejonių arba aplinkybių, kurios galėtų būti traktuojamos gynybos naudai, visais šiais atvejais mes nesirėmėme šiais parodymais“, – tvirtino „valstietė“.

Paprašyta detaliau apibūdinti liudijimus, D. Šakalienė sakė, kad „neapsiverčia liežuvis kai kurių dalykų cituoti, kai bus paviešinta visa išvada, jūs galėsite tas citatas pamatyti“.

„Dabar galiu pasakyti savo nuomonę – aš manau, kad intymių moters kūno vietų aptarinėjimas darbo pokalbio metu, žeminimas moterų, su kuriomis jis bendravo kaip su kandidatėmis ir su kuriomis dirbo, vienareikšmiškai pažeidžia ne tik tų moterų orumą, tai pažemino Seimo nario reputaciją, tai nesuderinama su įstatymo leidėjo pareigomis ar atsakomybe“, – reziumavo pirmininkė.

Liudijimai: vertė dirbti ruošos darbus, lietė

Seimo komisijos išvadoje cituojami ir K. Pūkui dirbusių, ir įsidarbinti siekusių asmenų parodymai, viena liudininkė nurodė, kad K. Pūkas svarstė galimybę ją įdarbinti visuomenine padėjėja, nes neturi reikiamo išsilavinimo, o atlyginimą mokėti „vokelyje“.

Parlamentaro padėjėja dirbusios liudininkės teigimu, K. Pūkas versdavo ją eiti kartu į parlamento viešbutį, „įsakmiai liepdavo atlikti įvairius namų ruošos darbus, tokius kaip plauti indus, grindis, iššveisti burbulinę vonią, paduoti, ką reikia, sutvarkyti, sutepti sumuštinius, išdėlioti įrankius, žodžiu – būti tarnaite“.

„Jis norėjo, kad dirbčiau ir normalų padėjėjos darbą, ir tvarkyčiau jo buities reikalus kaip tarnaitė, kaip įmonės UAB „Pūkas“ reikalus. Kai atsisakiau, pradėjo mane žeminti. Sakė, kad aš neverta to darbo, kad mano prastas išsilavinimas, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose ruošiami tik durniai, aš kvaila, akiplėša“, – išvadoje cituojami liudininkės parodymai.

Kai kurios užuominos, pasak liudijimo, buvo akivaizdžiai seksualinio pobūdžio. Buvusi padėjėja pasakojo sulaukusi tokio K. Pūko klausimo: „O tu skuti savo „mažytę“, ar palieki savo plaukučius?“. „Tą akimirką pasijutau viduje be galo šlykščiai, net fiziškai, buvau šokiruota“, – sakė liudininkė, pasak jos, po to K. Pūkas visą šį epizodą bandė nuleisti juokais.

Ta pati liudininkė teigė, kad K. Pūkas bendraudamas su ja keliskart ją lietė.

„Paliesdavo tarsi gestikuliuodamas petį, ranką, nugarą. Aš įsitikinusi, kad jis tai darė tyčia, nes nebuvo jokio reikalo tai daryti, pagal aplinkybes ir neprisilietęs galėjo bendrauti. Tuo laikotarpiu, kai aš jam kažką kalbėjau apie darbą stovėdama greta jo kairės, jis man savo kairės plaštakos šonine dalimi švelniai perbraukė per mano dešinę šlaunį iš viršaus į apačią. Nors jis kalbėdamas gestikuliuoja, bet šis poelgis buvo atliktas akivaizdžiai tyčia, o ne neatsargiai“, – teigiama liudijime.

Cituojami dar vienos padėjėja dirbusios moters parodymai: „Išklausiau tokią litaniją: „O tu žinai, pas mane namas yra 500 kvadratinių metrų ir aš ten turiu katę, bet jai tas namas yra per didelis, ji vis pasimeta. Tai ateina ir prišika pas mane į miegamąjį. Tai atsimink, tu esi kaip ta katė – tau čia per didelė erdvė, per daug čia aukštai visi stovi ir tu čia šiki visur ne vietoje“.

Pokalbis dėl darbo – apie išvaizdą

Darbintis padėjėja pas K. Pūką atėjusi mergina komisijai liudijo, kad per pokalbį sulaukė ne klausimų apie gebėjimus, o pastabų apie išvaizdą.

„Atėjus į jo kabinetą, K. Pūkas iš karto pradėjo komentuoti mano išvaizdą, pasakė, kokia aš smulki, turint omeny mano išvaizdą. (...) Be to, jam pusryčiaujant jis sakė, kad nėra kam juo pasirūpinti, bei klausė, ar aš juo pasirūpinsiu. Visa tai man kėlė įtampą, vertė jaustis nejaukiai, jaučiausi pasimetusi ir nežinojau, ką jam atsakyti, nes aš atėjau į darbo pokalbį su tikslu susirasti darbą, o ne palaikyti kompaniją, paguosti ar prižiūrėti asmeninį Seimo nario gyvenimą“, – kalbėjo liudytoja.

Anot merginos, parlamentaras taip pat pabrėžė, kad jis turi pinigų, o ji – ne, „visą laiką kalbėjo seksualinio pobūdžio temomis, intymumu, visi pavyzdžiai susiję su tuo“.

„Nuolatos siūlė, užuominomis apie gerą gyvenimo kokybę, pavyzdžiais demonstravo, kad jeigu būčiau jo padėjėja, sutinkant su jo sąlygomis, t.y. jei įsitraukčiau į jo kurstomą vulgarų bendravimą, sutikčiau su jo vulgariais pasiūlymais ir gyvenčiau pagal jo supratimą, t.y. tenkinčiau jo seksualinius poreikius, vulgarius pasiūlymus, būčiau meiluže. Tai man kėlė įtampą, jaučiausi lyg būčiau perkama, tai žemino mano garbę ir orumą“, – cituojama liudytoja.

Kita kandidatė sakė per pokalbį dėl darbo paminėjusi, kad jai yra svarbūs tėvai, ir sulaukusi Seimo nario replikos, kad „tai yra man šiknoj kablys“, nes jie traukia mane į žemę ir taip gyvenime aš nieko nepasieksiu, nes aukščiau Seimo nieko nėra“.

„Dėl studijų tęsimo jis sakė pagalvoti man ar man iš viso to reikia. Pasakius, jog aš turiu draugą, jis teigė, kad jog esu panaudota ir draugas į mane žiūri kaip į mėsą, jam reikia tik vieno. Teigė, jog visada patinas nori patelę laikyti prie savęs. Sakė, kad jeigu man reikia kūniško malonumo, tai galiu pati save pasikutenti“, – pasakojo liudytoja.

Pinigus siūlė atiduoti neįdarbintai merginai

Seimo nario padėjėja dirbusi liudytoja taip pat patvirtino buvusi informuota, kad dalį savo atlyginimo turės atiduoti neįdarbintai merginai.

„Šiaip aš atėjau į visą etatą, paskui man padarė pusantro. Tai tas pusę etato turėjo būti skirtas atėjusiai mergaitei, kuriai nors, kurią jis susiras, ir jinai dar gali būti nebaigus aukštojo, jinai gali būti be tinkamo išsilavinimo, štai, jeigu priims, aš turėsiu grąžinti tą į rankas, gaudama tą oficialų atlyginimą, tai mergaitei“, – cituojama liudytoja.

Šį liudijimą patvirtino ir be aukštojo išsilavinimo įsidarbinti atėjusi mergina. Anot jos, Seimo kanceliarijos skyrius nurodė, kad be diplomo galima dirbti nebent savanorystės pagrindais, tuo tarpu K. Pūkas teigė, kad „yra kitų būdų dirbti Seime, gaunant atlyginimą“.

„Vienas jų – priimti kitą žmogų, kuris realiai nedirbs, aš dirbčiau visuomeniniais pagrindais, bei gaučiau jo atlyginimą, kuris būtų perduotas“, – cituojama liudytoja.

K. Pūkas tyrimą vadina šališku

K. Pūkas savo ruožtu komisijos tyrimą vadina neobjektyviu ir šališku, sako ketinantis gintis iki pabaigos.

„Tai yra neobjektyvu, neištirtas procesas, neleista man pasinaudoti gynyba, neišklausyti ano pasiūlyti liudininkai, manau, kad vienašališkai padarytas sprendimas, kuris manęs netenkina“, – žurnalistams Seime komisijai pranešus savo sprendimą sakė K. Pūkas.

„Aš nei vienos, nei tyčia,nei netyčia neįžeidžiau, nežeminau ir nei prie vienos nepriekabiavau“, – sakė K. Pūkas, patvirtinęs savo noru kol kas iš Seimo trauktis neketinantis.

Liudydamas komisijai seksualinio pobūdžio pokalbius su padėjėjomis bei įsidarbinti atėjusiomis merginomis K. Pūkas aiškino savo „kūrybingumu“.

„Atsiprašiau dėl to į priekį, kad jeigu ką nors įžeidžiau savo gilesniais pokalbiais. Kada jau praeina tas laikotarpis, kada su žmogumi pasiaiškinu, kad jis norėtų, tada pereinu į gilesnius, į atviresnius pokalbius. Aš esu atviras žmogus, kūrybingas. Nenoriu aš čia sakyti, bet aš galiu pakalbėti su visais žmonėmis labai atvirai ir aš to visai nesibauginu, aš visą laiką buvau toks ir būsiu. Neįžeidžiau nė vieno žmogaus, nė vienos moters“, – išvadoje cituojamas K. Pūko liudijimas.

Apkalta K. Pūkui inicijuota žiniasklaidai paskelbus apie galimą Seimo nario seksualinį priekabiavimą per darbo pokalbius. Kelios merginos dėl to kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, pradėtas tyrimas.

K. Pūkas savo kaltę neigia, kilus skandalui jis paliko „Tvarkos ir teisingumo“ partijos, su kuria išrinktas į Seimą, frakcijos.

V. Pranckiečio prognozė: dauguma palaikys apkaltą

Seimo pirmininkas „valstietis“ Viktoras Pranckietis komisijos sprendimą vadino teisingu ir priminė tik kilus skandalui paraginęs K. Pūką palikti parlamentą, kad nekenktų jo reputacijai.

„Vertinu sprendimą labai teisingai. Pačioje pradžioje kalbėjome, kad toks žingsnis iš jo pusės būtų teisingiausias ir greičiausias. Dabar mes turime jam padėti visais būdais (tą žingsnį) žengti“, – žurnalistams penktadienį sakė V. Pranckietis.

„Neabejoju, kad dauguma balsuos (už apkaltą), matyt, atsiras, kurie turės ir kitų minčių, bet tikrai nedaug“, – komisijos išvados svarstymo eigą Seime prognozavo parlamento vadovas.

Pagal Seimo statutą, nutarimo projektas, kuriuo apkaltos procesą siūloma pradėti, turės būti pateiktas artimiausiame posėdyje.

Dokumentas priimamas paprasta plenariniame posėdyje dalyvaujančių Seimo narių dauguma.

Jei pritariama specialiosios tyrimo komisijos išvadai, kad yra pagrindas pradėti apkaltos procesą, Seimas kreipiasi į Konstitucinį Teismą išvados, ar asmens, kuriam pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai.