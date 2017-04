Vilniaus savivaldybė patalpas partijoms nuomos tik rinkos kaina

Politinės partijos nebegalės už nemokamai gauti erdvių patalpų savo būstinėms prestižinėse sostinės vietose. Sostinės taryba pritarė siūlymui, kad patalpos partijoms būtų nuomojamos rinkos kaina, teigiama savivaldybės pranešime spaudai.



Pavyzdžiui, Gedimino pr. beveik 470 kv. m savivaldybei priklausančiose patalpose įsikūrusi Darbo partija jas nuomojasi už 136 eurus per mėnesį, nors rinkoje tokių patalpų kvadratinis metras kainuoja 18 eurų per mėnesį. Įvertinus šios dienos rinkos kainą, skaičiuojama, kad savivaldybė per metus suteikia 99,8 tūkst. eurų paramą partijai, kuri net neturi savo atstovų miesto Taryboje.



Ir tai ne vienintelės tokios patalpos Senamiestyje ar sostinės centre – šiuo metu savivaldybės patalpomis naudojasi 13 Lietuvos partijų. Savivaldybės skaičiavimais, parama joms siekia apie 420 tūkstančių eurų kasmet. Už šiuos pinigus būtų galima išasfaltuoti 5 kilometrus gatvių arba renovuoti vaikų darželio fasadą.



Tarybos nariai svarstė įvairius siūlymus: patalpas nuomoti tik vienmandatėse rinkimų apygardose išrinktiems politikams, tik toms partijoms, kurių atstovai išrinkti į Seimą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybą, arba partijai, kurios narys yra tiesiogiai išrinktas Vilniaus miesto meru. Taip pat buvo siūloma iki 200 kv. metrų dydžio patalpas partijoms suteikti panaudos būdu su 50 procentų nuolaida. Buvo siūloma nedaryti išimčių ir visoms partijoms patalpas nuomoti rinkos kaina, pasiūlymui buvo pritarta.