Lietuva – tarp skaitmeninės rinkos lyderėmis siekiančių tapti valstybių

Antradienį vyriausybės kanclerė Milda Dargužaitė dalyvavo Norvegijos sostinėje Osle vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Skaitmeninė šiaurė“, kur pasirašė Šiaurės ir Baltijos valstybių deklaraciją, numatančią šių šalių bendradarbiavimą bei pirmaujančio regiono statuso įtvirtinimą pasaulinio skaitmeninimo srityje.

Už skaitmenizavimo vystymąsi atsakingi ministrai ir kiti politikai iš Norvegijos, Švedijos, Danijos, Suomijos, Islandijos, Farerų salų, Grenlandijos, Alandų, Estijos, Latvijos ir Lietuvos deklaracijoje numatė stiprinti Šiaurės ir Baltijos valstybių vyriausybių ir visuomenių gebėjimus, atlikti skaitmenizavimo procesus, ypač teikiant bendras tarpvalstybines elektronines paslaugas. Susitikimo metu taip pat akcentuotas Šiaurės ir Baltijos regiono įmonių konkurencingumo didinimas, pasitelkiant skaitmenines priemones ir stiprinant vieningą skaitmeninę rinką, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Pasirašytas susitarimas padės sukurti palankią aplinką tarpvalstybinėms paslaugoms, pavyzdžiui, naudoti elektroninį parašą visose regiono šalyse. Verslas turės galimybę sukurti ir išbandyti didelės pridėtinės vertės IT sprendimus, kuriuos vėliau būtų galima eksportuoti už regiono ribų. Be to, šis bendradarbiavimas didins ir patį ekonomikos konkurencingumą, didins viešojo sektoriaus skaidrumą ir sudarys sąlygas efektyvesniam valdymui“, – teigė kanclerė M. Dargužaitė.

Vienbalsiai sutarta, kad siekiant proveržio skaitmeninimo srityje, procesai turi būti koordinuojami šalių centrinės valdžios, kuri gali nubrėžti svarbiausius prioritetus. Pažymėta ir tai, kad skaitmenizavimo sėkmę lemia kvalifikuoti specialistai valstybės sektoriuje. Jame trūksta ir techninių žinių, bet ypač vadovavimo įgūdžių.

Tikimasi, kad ši deklaracija sustiprins Šiaurės ir Baltijos šalių regiono konkurencinį pranašumą ir turės didelį poveikį kuriant vieningą skaitmeninę Europos Sąjungos (ES) rinką.