Kompensuojamųjų vaistų kaina sumažės trečdaliu

Trečiadienį vyriausybė pritarė siūlymui keisti vaistų patekimo į Kompensuojamųjų vaistų kainyną tvarką. Numatyta sugriežtinti reikalavimus, kurie leis apie 30 proc. sumažinti vaistų kainas šalyje.

Šių metų Kompensuojamųjų vaistų kainyno projekto analizė parodė, kad apie 90 proc. vaistinių preparatų gamintojo deklaruojamų kainų Lietuvai yra didesnės negu gamintojų pateikiamos kainos referencinėse valstybėse, t. y. geografiškai ir ekonomiškai artimose Lietuvai šalyse, kuriomis remiamasi apskaičiuojant vaistinio preparato bazinę kainą. Tokie kainų skirtumai lemia didesnes Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidas bei pacientų priemokas.

Atsižvelgusi į tai, vyriausybė nusprendė, kad kainų mažinimą būtina reglamentuoti teisės aktais. Naujasis nutarimas numato, kad į minėtą vaistų kainyną nebus įtraukiami medikamentai, už kuriuos tektų mokėti 10 proc. daugiau negu referencinėse šalyse esanti pigiausių vaistų kaina.

Planuojama, kad dėl to žmonių išlaidos vaistams sumažės trečdaliu. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, šalies gyventojai per metus sutaupys apie 20 mln. eurų, o Privalomojo sveikatos draudimo fondas – apie 10 mln. Eur. Be to, taip bus įgyvendintos ir Konkurencijos tarybos rekomendacijos.

Vaistų kainai neatitikus nustatyto reikalavimo, šie medikamentai galės būti įrašyti į Kompensuojamųjų vaistų kainyną tik tokiu atveju, jei gamintojas įsipareigos taikyti nuolaidą. Ja bus privaloma sumažinti vaistų kainą iki nustatytų reikalavimų, rašoma vyriausybės pranešime spaudai.

„Šiuo metu Kompensuojamųjų vaistų kainyne yra labai daug vaistų, kuriuos žmonės yra įpratę vartoti. Tačiau laikui einant yra išrandami nauji vaistai ligoms, kurios anksčiau nebuvo gydomos vaistais, arba tokie, kurių terapinė vertė yra didesnė. Įsigaliojus naujajai tvarkai, bus sutaupyta nemažai lėšų, todėl į Kainyną bus galima įtraukti daugiau inovatyvių preparatų“, – teigia sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Šiuo metu daugiausia kompensuojami būtent seniau sukurti vaistai, kurių kainos kitose Europos šalyse jau yra gerokai mažesnės, o lietuviai vis dar moka tiek, lyg jie būtų visai neseniai išrasti. Galiojant tokiai tvarkai, nebeužtenka lėšų kompensuoti inovatyvių, gyvybes gelbstinčių, didelės terapinės vertės vaistų, kurie iš esmės gerina pacientų sveikatos būklę, mažina neįgalumą, o svarbiausia ilgina pacientų gyvenimą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Sumažinus kompensuojamųjų vaistų kainas, bus galima pradėti kompensuoti didesnės terapinės vertės vaistus, kurie šiuo metu yra įrašyti į Rezervinių vaistų sąrašą.

„Šiuo metu didžioji dalis vaistų, skirtų gydyti vėžiu sergančius vaikus, yra generiniai. Ligoninės perka pigiausią vaistinį preparatą, tačiau galime pasidžiaugti, kad gydymo rezultatai yra puikūs. Pavyksta išgelbėti beveik 85 proc. vaikų, susirgusių onkologine liga. Tai puikus pavyzdys, kad ligą gydo būtent veiklioji medžiaga. Tačiau kai bazinis gydymas nepadeda, susiduriame su sunkumais, nes inovatyvus, gyvybę gelbstintis gydymas yra neprieinamas. Todėl turime dėti visas pastangas, kad analogus turintys vaistai pigtų, o inovatyvūs, analogų neturintys vaistai, būtų kuo greičiu prieinami Lietuvos pacientams“, – teigia vaikų vėžio asociacijos Paguoda vadovė Daiva Žaromskienė.

Ministro A. Verygos teigimu, didelio triukšmo sulaukęs vaistų kainų mažinimo projektas bus naudingas daugeliui sunkiomis ligomis sergančių Lietuvos žmonių. Preliminariais duomenimis pokytį pajus daugiau nei 15 tūkst. pacientų. Šiuo metu Kompensuojamų vaistų rezerve yra įrašyta 12 aukštos terapinės vertės vaistų, kuriuos bus galima pradėti kompensuoti tik tuo atveju, jei PSDF biudžete atsiras daugiau lėšų. Sutaupytos lėšos bus skiriamos būtent šiems vaistams kompensuoti.

Tokią praktiką jau seniai taiko išsivysčiusios Vakarų Europos šalys, kurios siekia mažinti seniau sukurtų vaistų kainas ir didinti inovacijų prieinamumą. Tuo tarpu Lietuvoje šių vaistų kainos nemažėja. Užsienio šalių praktika rodo, kad brangiai kainuoti gali tik naujai išrasti patentiniai vaistai. Pasibaigus vaisto patento galiojimui, jį pradeda gaminti daugelis farmacijos bendrovių, todėl didėja konkurencija ir kainos ima mažėti. Tuomet valstybės turi galimybę pradėti kompensuoti kitus, naujai išrastus vaistus.

Lietuvoje, kainos senesniems vaistams nemažėja, nes Valstybė per mažai reguliuoja vaistų politiką, o žmonės vis dar yra linkę pirkti brangesnius vaistus. Dėl to labiausiai nukenčia žmonės, nes valstybė nėra pajėgi pradėti kompensuoti inovatyvius vaistus. Patvirtinus vaistų kainų mažinimo projektą šią ydingą praktiką bus galima ištaisyti.

„Permokėti už senus, analogus turinčius vaistus neturėtų nei valstybė, nei pacientai, todėl palaikome Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą mažinti generinių vaistų kainas. Tikimės, kad tai pirmas žingsnis, kuris padės sumažinti vaistų kainas ir atvers kelia pažangių, inovatyvių, gyvybes gelbstinčių vaistų prieinamumui didinti“, – sako Lietuvos Pacientų forumo pirmininkė Ieva Drėgvienė.

Planuojama, kad bus pradedama svarstyti dėl naujų vaistų įrašymo į Kainyną. Pirmiausia iš rezervinio sąrašo kompensuoti turėtų būti pradedama už vaistus, skirtus gydyti širdies ir kraujagyslių ligas, 2 tipo diabetą, plaučių emboliją, įvairias vėžio rūšis, astmą ir kt.