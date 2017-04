Kas labiau padeda mesti svorį: sportas ar tinkama mityba?

Mitybos biochemikas ir Jutos valstijos (JAV) mitybos klinikos direktorius dr. Shonas Talbota teigia, kad 700 mokslinių tyrimų patvirtina, jog, metant svorį, sveika mityba yra reikšmingesnė rezultatams nei sportas.

A. Unikausko teigimu, sveikai maitindamasis žmogus per 15 savaičių galėtų atsikratyti 10 kg, o tik sportuodamas – 2,5 kg per 21 savaitę.

Gydytojas, norintiems numesti svorio, rekomenduoja visus gėrimus pakeisti vandeniu, atsisakyti cukraus ir miltinių gaminių bei riboti užkandžius.

„Tačiau be papildomo judėjimo bus prarandama tik dalis riebalų. Be to, svoris kris, kai prasidės raumenų masės mažėjimas. Tam tikras krūvis žmogui būtinas“, – tikina gydytojas.

