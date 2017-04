G. Paluckas savo požiūrio į A. Butkevičių nebeslepia

„A. Butkevičius, kaip numato mūsų statutas, kaip ir visi buvę pirmininkai, kurie baigia pareigas, automatiškai bus valdybos narys. Aš A. Butkevičiaus savo pavaduotoju nematau dėl labai paprastos priežasties: negali partijoje būti dviejų pirmininkų. Sakau tai tiesiai šviesiai. Žinau, kad A. Butkevičius pretenduos į frakcijos vadovus. Toks klausimas praėjusiame prezidiumo posėdyje buvo svarstomas ir jeigu sulauks frakcijos daugumos palaikymo, aš tikrai nematau problemų, nes tikrai pamėginsime nustatyti frakcijos darbo prioritetus ir važiuosime į priekį“, – viešėdamas DELFI TV studijoje sakė G. Paluckas.

Tačiau net būdamas frakcijos seniūnu Seime, A. Butkevičius bus įtakingas parlamentaras, su kuriuo G. Paluckui teks skaitytis.

G. Paluckas teigia, kad jie su A. Butkevičiumi yra dirbę kartu, kai 2013 m. pirmininkas jį teikė partijos atsakinguoju sekretoriumi.

„Bet mūsų požiūriai skiriasi, aš manau, tai akivaizdu“, – neslepia išrinktasis pirmininkas.

Kaip vienas pavyzdžių gali būti įvardijama A. Butkevičiaus kalba penktadienio tarybos posėdyje. Joje A. Butkevičius pareiškė, kad socialdemokratai, būdami valdžioje, padarė labai daug, bet nesugebėjo to pristatyti visuomenei.

„Jums išdalintas tekstas, kuriame daug faktų ir skaičių, liudijančių, kiek daug sugebėjome padaryti per visą tą laikotarpį. Tai retrospektyvi analizė, kalbanti apie praeitį. Deja, kai kurių svarbių dalykų, atliktų darbų patys nesugebėjome tinkamai pristatyti visuomenei. Kiti buvo tendencingai interpretuoti ir šališkai pateikti viešojoje erdvėje“, – sakė A. Butkevičius.

G. Paluckas savo ruožtu sako, kad buvusi vyriausybė padarė per mažai.

„Žinote, čia realisto ir optimisto ginčas. Mes tikrai galėtume akcentuoti kiek daug mes padarėme, tačiau visuomenė mato, kiek mes daug nepadarėme. Europos Komisijos išvados irgi sako, kad socialdemokratų valdymo laikotarpiu didėjo socialinė atskirtis, didėjo pajamų nelygybė, prastėjo viešojo sektoriaus paslaugų kokybė. Į tai negali nekreipti dėmesio. Aš nenoriu užsiimti savigyna, nenoriu komentuoti buvusio premjero pasiekimų tam tikrų, bet tie trūkumai, tie neatlikti darbai yra per daug reikšmingi, kad galėtume juos nustumti ir sakyti: to nebuvo, mes to nežinome“, – DELFI TV studijoje sakė išrinktasis pirmininkas.

Dvi žinios S. Skverneliui

Išrinktasis pirmininkas, kuris pareigas pradės eiti nuo gegužės 6 dienos, taip pat turi dvi žinias koalicijos partneriams valstiečiams žaliesiems ir premjerui Sauliui Skverneliui, su kuriuo susitikimas perkeltas iš pirmadienio į antradienį.

„Su S. Skvernelu mes pamėginsime išsiaiškinti kai kurias nuoskaudas arba priekaištus ir pretenzijas, nes jų pastaruoju metu pasigirdo iš abiejų pusių. Ne tik mes kritikuojame savo partnerius, bet ir jie turi mums kritikos", – sako G. Paluckas.

Pasak jo, pirmiausia turi būti performuotas socialdemokratų ir valstiečių bendradarbiavimo formatas: jie susitinka per retai, per dažnai socialdemokratai apie viską sužino iš žiniasklaidos.

„Susitinkame per retai, diskutuojame per mažai. Dažnai pasitaiko atvejų, praktiškai jie dominuoja, kad įvairios politinės iniciatyvos ir idėjos išeina į viešumą prieš tai, kai mes jas aptarėme viduje. Tai kelia įtampą tarp mūsų, kaip partnerių, tai kelia įtampą ir nepasitenkinimą visuomenėje. Pastaruoju metu yra daug politiškai aktualių klausimų, reikia juos aptarti, reikia išklausyti, kokie argumentai yra mūsų, kokius argumentus turi valstiečiai žalieji. Tiesiog bėgti iš paskos paviešintų projektų, mėginti aiškinti ir likti kaltiems, kad mes neremiame tų projektų, mes tikrai nenorime“, – aiškina G. Paluckas.

Kaip pavyzdį jis pateikė urėdijų reformą, kuriai socialdemokratai nepritaria. Socialdemokratai ir toliau žada nepritarti šiai reformai.

„Urėdijų reforma yra sukompromituota nuo pat pradžių. Mes esame kaltinami remiantys nepotizmą, protekcionizmą ir kitus dalykus, kai tuo metu mes į šį klausimą žiūrime per regionų politikos prizmę. Negalima naikinti darbo vietų regionuose ir aiškinti, kad tai efektyvi regioninė politika, politika, mažinanti emigraciją ir panašiai. Mes esame už efektyvinimą, vagysčių mažinimą, bet darbo vietų ištraukti iš regionų negalima. Kartais, kaip mes sakome, neefektyvi arba nelabai efektyvi finansinė politika gali būti labai efektyvi regioninė politika. Tai mes norėtume, kad tuos argumentus mūsų partneriai išgirstų, o ne pradėtų mus kaltinti kažkokiais norais išsaugoti savo urėdus, kurių tarp kitko yra vos dešimtadalis", – piktinosi išrinktasis lyderis.

Antra žinia premjerui, kad socialdemokratai norės savo prioritetus įtraukti į vyriausybės programą ir priemonių planą. Tiesa, G. Palucko vardijami prioritetai – regioninė politika, socialinės atskirties mažinimas, pajamų nelygybės įveikimas ir emigracijos stabdymas – jau yra programoje, bet G. Paluckas aiškina, esą tai pasimetė visuose darbuose.

„Tos pastangos gali ištirpti įvairių etnologijos mokymo programų diegime ar mokslo metų ilginime neišsprendus etatinio darbo užmokesčio klausimo“, – sako socialdemokratas.

G. Paluckas aiškina nenorintis atsidurti situacijoje, kaip praėjusi vyriausybė, kai daugybė darbų buvo nepadaryta, paskęsta smulkmenose.

Kaip G. Paluckas bendraus su frakcija

Ne vienas politikos apžvalgininkas pastebėjo, kad G. Paluckui bus itin sunku, nes jis nėra Seimo narys ir jo kolegos parlamente gali balsuoti visiškai priešingai nei sako naujasis pirmininkas. Tai būtų smūgis išrinktajam lyderiui.

G. Paluckas aiškina, kad su frakcija ketina diskutuoti visais svarbiais reformų klausimais, tačiau pačius svarbiausius jis ketina svarstyti platesniame formate: partijos taryboje ar suvažiavime. Tai reikštų, kad taryba arba suvažiavimas tarsi įpareigotų frakciją balsuoti vienaip ar kitaip, nors Seimo nario mandatas ir yra laisvas.

„Politiškai ir socialiai jautrūs klausimai bus svarstomi partijos valdymo organuose“, – sako G. Paluckas.

Idėja tokia, kad jeigu partijos atstovai Seime prieštaraus visos partijos dokumentams, kils jų pozicijos klausimas kandidatų sąraše prieš 2020 m. Seimo rinkimus.

Pavyzdžiui, G. Paluckas mano, jog Darbo kodekso klausimas galėtų būti svarstomas suvažiavime.

Socialdemokratas netgi užsimena, kad dėl socialiai nejautraus Darbo kodekso premjerui S. Skverneliui, kaip jis ir dažnai daro, gali tekti ieškoti paramos konservatorių gretose: „Jeigu atsakomybę už socialiai nejautrų Darbo kodeksą norės prisiimti konservatoriai, jų valia“.

„Mes antrą kartą daryti tos klaidos nenorime“, – sako G. Paluckas.