Medikas įvertino naują rūkančiųjų aistrą

Viena didžiausių pasaulyje tabako pramonės kompanijų „Philip Morris“ pranešė investuosianti dar 300 mln. eurų, pereinant nuo įprastinių cigarečių prie naujos kartos bedūmių tabako gaminių.

Pastaraisiais pradėta prekiauti ir Lietuvoje. Medikai apie naujieną kalba atsargiai - natūralu, kad tai, kas nauja, visiems patinka, tačiau dar per anksti daryti teigiamas išvadas.

Pranešime spaudai informuojama, kad „Philip Morris“ ruošiasi atidaryti jau antrą naujos kartos „iQOS” produktų gamyklą Europoje. Įprastų tabako gaminių fabrikas Graikijoje bus rekonstruotas į kaitinamojo tabako gaminių gamyklą. Čia per metus planuojama pagaminti apie 20 mlrd. vienetų bedūmių tabako gaminių.

Pirmoji kaitinamojo tabako gaminių, naudojamų su „iQOS” sistema, gamykla buvo atidaryta 2016 m. spalį Bolonijos mieste Italijoje. 500 mln. eurų investicijų atsiėjusi gamykla per metus pajėgi pagaminti apie 30 mlrd. vienetų bedūmių tabako gaminių.

Metų pradžioje „Philip Morris“ oficialiai paskelbė sieksianti, kad įprastas cigaretes palaipsniui visiškai pakeistų potencialiai sumažintos rizikos tabako produktai.

Kai tabakas nedeginamas

Su „iQOS” sistema naudojamų kaitinamojo tabako gaminių gamyboje naudojamas įprastas tabakas, tačiau, skirtingai nei cigaretėse, jis yra ne deginamas, o kaitinamas. Gamintojo duomenimis, įprastas cigaretes į naujoviškus bedūmius tabako gaminius, naudojamus su „iQOS”, jau iškeitė daugiau kaip milijonas rūkančiųjų visame pasaulyje.

Šiais metais „iQOS” produktai pasiekė ir Lietuvą. Planuojama, kad iki metų pabaigos „iQOS” bus pardavinėjama daugiau kaip 30 pasaulio šalių.

Produktą vertina skeptiškai

Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikos gydytojas otorinolaringologas Evaldas Padervinskis sakė dar nesusidūręs su pacientais, kurie rūkytų naujosios kartos cigaretes, tačiau pasidomėjo esamais moksliniais duomenimis.

„Pati idėja, kaip kalba tabako kompanijos, nėra tai, kad šios cigaretės visiškai nekenkia. Jie tai pateikia labai gražiai – pereiname prie potencialiai mažiau kenksmingų tabako gaminių.

Šiandien tabako pramonė susiduria su vis daugiau ribojimų ir priešpriešos – patys matote cigarečių pakelius, ant kurių vėžio pacientų, ligotų plaučių nuotraukos. Todėl gamintojai tarsi priversti siūlyti kažką mažiau kenksmingo. Deja, įrodymų, kad naujieji produktai yra sveikesni, kad ilgalaikėje perspektyvoje jie mažiau kenks – dar nėra. Realiai yra viena rimtesnė publikacija iš Japonijos“, - kalbėjo gydytojas.

Jo teigimu, apie realų šių gaminių poveikį galėsime kalbėti po 10-20 metų.

„Arba matysime ženkliai sumažėjusį onkologinių pacientų (plaučių, gerklų vėžio) skaičių, arba ne. Tačiau šiai dienai net patys gamintojai dar negali pateikti faktinių duomenų“, - pabrėžė pašnekovas.

Rūkant į organizmą patenka daugiau nei 4000 cheminių medžiagų, kurios sukelia įvairias ligas, neįgalumą ir galiausiai netgi mirtį. Kasmet visame pasaulyje nuo rūkymo sukeltų ligų miršta apie 6 mln., Europoje – 700 tūkst., o Lietuvoje – 7 tūkst. žmonių. Nors dažnai tabako sukeltos ligos pasireiškia tik po kelių dešimtmečių (t. y. tiek laiko prireikia, kol nuolatinis rūkalius suserga plaučių vėžiu), pastebima tendencija, kad susirgusiųjų dėl rūkymo amžius jaunėja. Akivaizdu, kad tai vyksta todėl, kad pradeda rūkyti vis jaunesni žmonės.

Otorinolaringologas, kalbėdamas apie rūkymo ir vėžio sąryšį, pabrėžė, kad iki šiol dar nėra visiškai aišku, kuris komponentas, kurioje rūkymo stadijoje sukelia onkologinę ligą.

„Mes negalime cigaretės išskaidyti į tris komponentus. Traktuojame, kad žalą daro smalkės degimo metu, tokiu atveju bedūmės cigaretės galėtų būti sveikesnės. Tačiau neturime duomenų, kad galėtume teigti, jog naujasis produktas yra sveikesnis ir nesukels jokių pokyčių rūkančiojo organizme“, - dar kartą pabrėžė pašnekovas.

Naująjį produktą jis vadina „marketingo triuku“ ir priminė, kad vienas dalykas aiškus – metę rūkymą būsite tikrai sveikesni.

„Prie šio produkto nebus dedamos tos gąsdinančios nuotraukos, kurios dabar „puošia“ tradicines cigaretes, pakuotė dailesnė, todėl žmogų gali patrauks vien estetinis vaizdas. Produktas įvilktas į gražius, dar neišmėgintus marškinėlius. Natūralu, kad tai, kas nauja, visiems patinka – dėl to šios cigaretės sulaukė didelio susidomėjimo Japonijoje. Be to, dar neaišku, ar šį produktą patvirtins Amerikos FDA (Food and Drug Administration). Jie yra labai preciziški, todėl bus įdomu sulaukti jų išvadų“, - kalbėjo gydytojas.

Rūkalių daugėja

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, pasaulyje rūko 1,1 mlrd. žmonių - daugiau kaip 20 proc. vyresnių nei 15 metų amžiaus gyventojų. Lietuvoje rūko kas ketvirtas gyventojas.

Nuo rūkymo ir jo sukeltų ligų pasaulyje per metus miršta apie 6 mln., Lietuvoje – apie 7 tūkst. žmonių.

Nepaisant vis griežtėjančių priemonių prieš rūkymą ir rūkančių žmonių procento mažėjimo pastaraisiais dešimtmečiais, bendras rūkalių skaičius pasaulyje didėja. Ekspertų teigimu, tai iš dalies lemia didėjantis gyventojų skaičius ir cigarečių populiarėjimas besivystančiose šalyse.