Eismą Kauno hidroelektrinės tiltu atgaivins nuo gegužės

Kapitaliniam remontui uždarytu Kauno hidroelektrinės (HE) tiltu bus galima važiuoti nuo gegužės 2-osios. Prieš 56 metus pastatyto tilto kapitalinį remontą vainikuos įrengtas naujas apšvietimas, sutvarkytos pėsčiųjų zonos.

Atlikti tilto kapitalinį remontą nuspręsta po 2015-aisiais atliktų bandymų. Nors tąkart numatytą maksimalią apkrovą tiltas atlaikė, tačiau, specialistų vertinimu, didelį nerimą kėlė įtrūkusios tilto sijos, deformacinės siūlės.

Pradėti remonto darbus planuota 2016-ųjų birželį, tačiau viena konkurse dalyvavusi įmonė apskundė konkurso rezultatus. Šis skundas tilto rekonstrukciją nukėlė keletui mėnesių.

Kauno savivaldybė informuoja, kad eismo atidarymas tiltu planuojamas gegužės 2-ąją. Kauno miesto savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis sako, kad baigiamieji tilto darbai – šalitilčių dažymas, statybvietės sutvarkymas – bus baigti už kelių dienų, kai tiltas bus atvertas eismui.

„Jau sumontuotos naujos tilto tarpatramių sijos, šiuo metu klojama hidroizoliacija. Kitą savaitę planuojama pradėti asfaltavimo darbus. Prieš 56 metus pastatyto tilto kapitalinį remontą vainikuos įrengtas naujas apšvietimas, sutvarkytos pėsčiųjų zonos – šalitilčiai“, – atliktus ir būsimus darbus vardijo A. Pakalniškis.

Tilto remonto kaina – apie 1 mln. eurų. Tam panaudotos Lietuvos automobilių kelių direkcijos miestui skiriamos lėšos.

Tilto remonto metu į Panemunės pusę vykstantys kauniečiai turėjo rinktis kitas trasas, pavyzdžiui, važiuoti per A. Juozapavičiaus prospektą.



BNS nuotr.

Kokie darbai dar laukia

Kovą Kaune pradėtas ir Varnių tilto kapitalinis remontas, truksiantis iki pusės metų. Tačiau darbai nesutrukdys šiuo tiltu judėti eismui – vairuotojai gali naudotis keturiomis iš šešių eismo juostų.

Kaip aiškino A. Pakalniškis, pagrindinės tiltą laikančios konstrukcijos – geros būklės, tačiau važiuojamąją dalį būtina remontuoti kuo greičiau. „Dėl netinkamos hidroizoliacijos, suirusių siūlių tilto gelžbetonines konstrukcijas nuolat merkia lietus, tai jas silpnina ir, jeigu nieko nedarysime, šį tiltą gali ištikti Panemunės tilto likimas“, – aiškino Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas.

Pasak A. Pakalniškio, darbų pradžioje bus remontuojama dešinė tilto pusė, leidžiantis Nuokalnės gatve, vėliau kita, tad visiškai eismas tiltu nebus uždarytas.

Kapitalinio remonto metu važiuojamojoje tilto dalyje bus atnaujintos susidėvėjusios konstrukcijos, sutvarkytos lietaus nuotekų sistemos, paklotas naujas asfaltas, įrengtas šiuolaikiškas LED apšvietimas. Be šių darbų atnaujinant tiltą bus sutvarkyti atitvarai, šalitilčiai, tilto kūgiai su plokštėmis, suremontuoti šlaitiniai laiptai, nušveisti ir perdažyti turėklai, nuvalytas ir atstatytas pažeistas taurų ir ramtų paviršius.

Varnių tiltas, išskyrus keletą kosmetinių prisilietimų, nebuvo remontuojamas 20 metų. Kapitalinis remontas kainuos 1,23 mln. eurų.

Kauno miesto savivaldybė informuoja, kad balandžio pabaigoje taip pat planuojama pradėti remontuoti viaduką per geležinkelį Ražiškių kaime (Kauno r.).

„Uždarius viaduką, eismo srautai, atvykstantys nuo Garliavos pusės, bus kreipiami per apylanką Titnago gatvėje. Vairuotojai, atvykstantys nuo miesto pusės, galės vykti per atidarytą Kauno HE tiltą“, – LRT.lt kalbėjo A. Pakalniškis.

Kapitalinio remonto metu bus remontuojamos tilto sijos, tvirtinami šlaitai, įrengiama nauja vandens nutekėjimo sistema, nauji laiptai. Rekonstruojant viaduką planuojama sutvarkyti ir praplatinti šalitilčius, įrengiant naujus cinkuotus kelio atitvarus, naują hidroizoliaciją, kelio dangą. Taip pat planuojama įrengti naują apšvietimo tinklą.

Darbų vertė – apie 0,6 mln. eurų. Darbus numatoma atlikti per pusmetį.