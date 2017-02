Generalinis prokuroras gavo EP kvietimą atvykti pasiaiškinti dėl R. Pakso bylos

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis pirmadienį gavo kvietimą atvykti į Europos Parlamentą paaiškinti, kodėl Lietuvos teisėsauga prašo panaikinti buvusio „tvarkiečių“ lyderio Rolando Pakso teisinę neliečiamybę.

„Šiandien iš Europos Parlamento gautas prašymas, šiuo metu jis yra vertinamas“, – BNS pirmadienį sakė prokuratūros atstovė Rita Stundienė.



Pakviesti generalinį prokurorą paaiškinti faktus apie vykdomą tyrimą dėl galimos korupcijos nusprendė Europos Parlamento Teisės komitetas. Europos Parlamento atstovas Lietuvoje Robertas Pogorelis BNS sakė, kad toks kvietimas yra labai neįprastas šios institucijos praktikoje.



Lietuvos prokurorai į Europos Parlamentą dėl R. Pakso neliečiamybės panaikinimo kreipėsi pernai pavasarį. Teisėsauga įtaria, kad „Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupės vadovas Gedvydas Vainauskas sutarė su R. Paksu, jog šis už beveik 10 tūkst. eurų vertės kyšį paveiks statybų inspektorius leisti naudoti naują „Norfos“ parduotuvę Prienuose.



Tiek R. Paksas, tiek G. Vainauskas savo kaltę neigia ir bylą vadina politizuota. R. Paksas „Lietuvos rytui“ yra sakęs, kad po europarlamentarų sprendimo išsikviesti E. Pašilį „pradėjo labiau tikėti ES teisingumu“.



R. Paksas iš „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininko pareigų atsistatydino spalio mėnesį po Seimo rinkimų pirmojo turo.



Politikas nuo 2004 metų, kai per apkaltą buvo pašalintas iš prezidento pareigų, negali dalyvauti Seimo rinkimuose, bet dukart buvo išrinktas į Europos Parlamentą.



Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad pareigų per apkaltą netekęs asmuo iki gyvos galvos negali eiti pareigų, kurioms reikalinga konstitucinė priesaika. Europos Žmogaus Teisių Teismas 2011 metais paskelbė, kad po apkaltos įtvirtintas draudimas iki gyvos galvos dalyvauti Seimo rinkimuose yra neproporcingas, tačiau Seimas per šešerius metus Konstitucijos nepakeitė.