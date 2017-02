Ministras nesitiki, kad, net ir sudarius galimybes, alkoholikų vaikai plūstels ieškoti pagalbos

Sveikatos apsaugos ministerijoje svarstoma per prevencines programas, įvairius projektus, didinant psichologinę pagalbą padėti alkoholikų vaikams. Tačiau sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga nemano, kad, vos atvėrus pagalbos galimybes, šie žmonės plūstels pas specialistus, akcentuodamas būtinybę daugiau kalbėti apie alkoholikų vaikų realybę, kad sumažėtų stigma, gaubianti šią problemą.

„Kalbam apie vaikus, apie kuriuos visuomenei sunku net klausytis, ne tik kalbėti. Sudėtinga girdėti visus tuos liudijimus. Šie vaikai neretai yra vadinami nematomais vaikais, nes dažniausiai mes galvojame, kad su problemomis susiduria tik asocialių šeimų vaikai. Tai yra labai labai toli nuo tiesos, nes kiekvienas vaikas, kuris auga šeimoje, turinčioje priklausomą asmenį, susiduria su pačiomis įvairiausiomis problemomis“, – sakė A. Veryga per šiuo metu minimai Alkoholikų vaikų savaitei skirtą spaudos konferenciją Seime.



Ministras, kuris pagal profesiją yra psichiatras, teigė, kad alkoholikų vaikai per anksti suauga, neišmoksta elgesio modelių, kurie leistų normaliai funkcionuoti visuomenėje, neišmoksta spręsti problemų kitaip kaip geriant, neišmoksta spręsti problemų kitaip kaip per konfliktus, kuriuos mato nuolat vykstančius namuose.



„Neretai šeimoje, kai ir vienas, ir kitas turi problemų, vaikas visiškai neturi į ką atsiremti. Tai išvirsta į situaciją, kai vaikai dažnai patys tampa probleminiais vartotojais, jie pradeda vartoti, patys užaugę tokioje šeimoje dažniau tampa alkoholikais ir savotiškai uždaromi į ydingą ratą. (...) jei nesugebam tos problemos identifikuoti, anksti padėti, tai neišvengiamai mes stebime situacijas, apie kurias žiniasklaida rašo, kaip apie ypač žiaurius atvejus su probleminio elgesio vaikais“, – kalbėjo A. Veryga.



Ministras nesutinka, kad į alkoholio vartojimo klausimus reikėtų žiūrėti tik kaip į asmeninio pasirinkimo reikalą.



„Vienas geriantis žmogus sukelia problemų 4–5 aplinkui gyvenantiems žmonėms. Kai mes kalbame, kad turime spręsti problemas ir kaip visuomenė turi prisiimti atsakomybę, turime suprasti, kad tai nėra taip jau visiškai asmeninio pasirinkimo reikalas, ir visa visuomenė yra atsakinga už tuos vaikus“, – sakė A. Veryga.



Pasak ministro, skaičiuojama, kad Lietuvoje suaugusių vyrų, problemiškai vartojančių, yra apie 48 proc., moterų – 16 proc.



Alkoholio vartojimo problemoms spręsti Sveikatos apsaugos ministerija ketina skirti išskirtinį dėmesį.



„Kaip tik yra dėliojami sveikatingumo fondo prioritetai. Viena iš sričių, kuriai bus skiriamas didžiulis dėmesys greta savižudybių, tai bus alkoholio vartojimo problemų sprendimas. Tam bus skiriamas didelis dėmesys ir socialinei reklamai, ir prevencinėms programoms. Ir psichologinės pagalbos labai mažai turime, apie ją taip pat galvojame“, – sakė A. Veryga.



Tačiau ministras nepuoselėjo vilčių, kad, sudarius palankesnes psichologinės pagalbos galimybes, staiga specialistus užplūs alkoholikų vaikai.



„Vaikai bijo kreiptis dėl įvairiausių priežasčių: pirmiausiai tai dėl gėdos. Vaikai mano, kad jie yra kalti dėl elgesio. (...) Jie savotiškai suvokia tas problemas. Tai yra ir gėda, ir stigma, dėl to ir sakome, kad apie tai reikia pradėti kalbėti, kad tos baimės nebūtų. Nes net ir sudarius sąlygas psichologinei pagalbai dar nereiškia, kad jie pasipils ieškodami pagalbos, nes gėda yra pasakyti, kad aš turiu tėtį arba mamą, kuris turi bėdų“, – sakė A. Veryga.



Asociacija „Mentor Lietuva“ vasario 10–16 dienomis inicijuoja tarptautinės Alkoholikų vaikų savaitės minėjimą, kurio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria alkoholį vartojančių tėvų šeimose augantys ir jau suaugę vaikai. Šios savaitės moto – „Aš išdrįsau apie tai kalbėti. O tu?“.

Matai smurtą – netylėk, skambink 112 – galbūt Tu išgelbėsi vaiko gyvybę! Kiekvienas iš mūsų yra atsakingas.