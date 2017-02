Kodėl kai kurie šviesoforai – nematomi?

Tikriausiai esate bent kartą patekę į situaciją, kai, priartėję prie reguliuojamos sankryžos ar pėsčiųjų perėjos, šviesoforo tiesiog nematote. Gal jį kas užstoja, yra pasuktas netinkamu kampu ar pakabintas visai šalia STOP juostos? Kas tai – inžinierių klaidos ar ypatingi sumanymai? Kaip elgtis, kai šviesoforas ne padeda, o trukdo ir vairuotojus paverčia pažeidėjais?

Naujų sankryžų, kuriose vairuotojai nemato viršuje esančių šviesoforų, vis daugėja. Atrodo, viską išspręstų dar vienas gerai matomas šviesoforas už sankryžos, kaip kad būdavo seniau. Vis dėlto tokio reguliavimo modelio atsisakyta ir nauji šviesoforai įrengiami tik prieš įvažiavimą į sankryžą

Kelių eismo taisyklės (KET) moko: jei eismą reguliuoja šviesoforas, vairuotojai privalo vadovautis būtent jo signalais. Ir nesvarbu, kokie važiavimo pirmenybę nurodantys kelio ženklai toje vietoje yra.

Tačiau vis dažniau vairuotojus piktina sankryžos bei pėsčiųjų perėjos, kuriose vadovautis „jo didenybe“ šviesoforu – neįmanoma. Vieni sako, kad naujai įrengti šviesoforai per aukštai pakabinti, kitiems nepatinka tai, kad nebėra dubliuojančių šviesoforų už sankryžos. Dar kiti pyksta dėl to, kad šviesoforai nesureguliuoti ar dega per trumpai.

Taigi pasitaiko, kai vairuotoją pažeisti KET priverčia pats šviesoforas. Susigaudyti sunku vietiniams, o ką jau kalbėti apie miesto svečius.

Konkrečių reikalavimų, kokiame aukštyje turi būti kabinami šviesoforai, nėra. Tad kodėl jie taip aukštai įrengiami?

Atsakymą turi šviesoforus valdantys miesto savivaldybės eismo reguliavimo ekspertai. Plačiau – reportaže.