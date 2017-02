Lietuvą pamėgo meškėnai, o rudiesiems lokiams vietos čia per mažai

Įžengę į mišką dažniausiai iš visų žvėrių sutiksite stirną, šerną ar bebrą. Gyvūnų populiacijos šalyje auga, tačiau yra rūšių, kurioms Lietuvoje gyventi per mažai vietos. „Lietuvos teritorijoje anksčiau būdavo rudųjų lokių. Dabar vienas kitas atklysta iš gretimų teritorijų, tačiau pasisukioja ir grįžta į savo vietas. Estijoje laisvėje jų gyvena apie 500, o mes to Lietuvoje niekada nepamatysime vien dėl to, kad trūksta miškų“, – interviu LRT.lt sako aplinkosaugos ekspertas Linas Jonauskas.

Reuters/Scanpix nuotr.